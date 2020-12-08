Корреспондент «КП» одним из первых привился от коронавируса на стартовавшей вакцинации

Всего в Москве сейчас 70 прививочных центров. Фото: Александр РОГОЗА

- А ты не хочешь привиться от коронавируса?

На какие-то секунды вопрос застал меня врасплох. Но я почти сразу ответил: «Можно». Было у нас в редакции несколько человек, кто участвовал в испытаниях российской вакцины. Теперь же, когда в столице открылась запись на прививки от ковида после испытаний, нужно изучить, как это работает.

Через личный кабинет на mos.ru это просто. Всего в несколько кликов. Система уже и полис твой знает, и поликлинику, к которой ты приписан. Так что портал предложил мне на выбор на 5 декабря кучу вариантов записи в ближайшей больнице. (Всего сейчас в Москве 70 прививочных центров.)

Через пару часов -звонок.

- Александр Вячеславович? Вы записались на вакцинацию. Скажите, а вы не могли бы завтра прийти не в назначенное время, а либо прямо с утра, в 8 - 9 часов, либо ближе к вечеру?

- Хм… А зачем?

- Много людей записывается. Не хочется, чтобы кто-то ждал.

Но мне менять время было неудобно. Голос в трубке пожелал удачи и откланялся.

Позже я узнал, зачем меня пытались перезаписать на другое время. Дело в том, что одна ампула вакцины рассчитана на пять человек. После разморозки есть определенный временной отрезок, в течение которого ее нужно вколоть. Поэтому если, предположим, на какой-то отрезок записалось меньше человек, чем пять, логично предложить другим записавшимся другие временные слоты, чтобы ампула была использована на все 100%.

СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ

На следующий день я в нужное время в поликлинике. Маска, проверка температуры на входе, бахилы, номер в гардеробе и все такое. Поднимаюсь на нужный этаж.

Сначала у меня взяли паспорт и сделали копию.

- А справка с места работы у вас есть?

- Нет. У меня только служебное удостоверение.

- А вы кем работаете?

- Журналистом.

- Давайте удостоверение.

Моя «корочка» тоже отправилась в сканер. Да, официально вакцинируют сейчас только врачей, педагогов и соцработников. Но вот я, например, сейчас занимаюсь историей девочки из приюта. Так что я в каком-то роде - тоже соцработник.

Потом мне дали заполнить анкету. С одной стороны - ФИО, дата рождения, согласие, что на прививку я пришел добровольно. На обороте листочка - целый список более сложных вопросов, на которые я должен ответить, проставив галочку напротив слов «да» или «нет». Не делали ли вы за последние 30 дней других прививок? Не страдаете ли хроническими заболеваниями? Не имеете ли прямо сейчас признаков ОРВИ? У меня на все эти два десятка вопросов были одни сплошные «нет». Так что всем параметрам я соответствовал.

АНТИТЕЛА - НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ

- Подождите в коридоре, пожалуйста. Вам сначала к доктору в кабинет, указанный у вас в талончике.

Перед самой прививкой все записавшиеся еще должны пройти через врача, который осмотрит и удостоверится, что человек действительно ничем не болеет и противопоказаний не имеет, в общем, чтобы подтвердить ответы в анкетах.

Ждать пришлось минут десять. И вот я уже сижу перед кардиологом (видимо, приемы вакцинирующихся перераспределили между самыми разными врачами больницы). Женщина изучает мою электронную карту, что-то там себе думая и кивая.

- Я в мае кровь на антитела сдавал, - говорю. - И у меня их нашли. Это не противопоказание при прививке?

- Нет, - отвечает врач.

Потом мне еще раз измеряют температуру, врач смотрит горло. На все минут 5 - 7.

Кстати, по словам врача, пару человек она в этот день завернула. Уже в процессе осмотра выяснилось, что у них были хронические заболевания, о которых они не сообщили. Но это в электронной карте видно.

- Теперь вам на прививку.

В соседнем кабинете очереди нет. Медсестра так аккуратно сделала мне укольчик в плечо, что я и не почувствовал ничего.

Дальше я снова со своей анкетой иду в кабинет, где ее подписывал. Здесь у меня бумажку забирают. Взамен - сертификат, что я вакцинирован, и памятка, где описано, какие индивидуальные реакции могут быть у разных людей после вакцины Gam-COVID-Vac-2020 (именно так называется вакцина, которую мы знаем по названию торговой марки как «Спутник V»).

Кстати, почитать памятку вы можете на сайте kp.ru.

- Вам теперь нужно еще полчаса посидеть в коридоре. Если будут какие-то неприятные ощущения, сообщите нам, - говорит женщина в белом халате.

Следующие 30 минут я умиротворенно смотрел сериал в телефоне, а медики периодически выглядывали из кабинета. Но я был здоров всем врагам назло. Даже рука в месте укола не болела.

- Через три недели вам сделают повторную прививку, - сказала врач, прощаясь. - Число и время вы получите в СМС.

Эсэмэска звякнула в телефоне, когда я еще даже домой не успел доехать. Меня ждут 26 декабря.

российские вакцины от COVID-19

У МЕНЯ СОВСЕМ 37 И 7…

Весь день у меня вообще не было никаких ощущений. Ближе к ночи почувствовал, что меня начинает морозить и мышцы ломит. Смерил температуру - 36,0. Мне при этом хотелось закутаться в два одеяла, что я и сделал. Ночью температура поднялась до 37,9 градуса. В памятке, которую мне давали в больнице, сказано, что пить лекарства можно только после 38. Утром уже - 36,9. Если верить памятке, я попал в число всего лишь 10% пациентов, которые чувствуют после антиковидной прививки слабость и недомогание. И в 5,7%, у кого температура поднялась выше 37 градусов.

Через сутки после прививки позвонили из больницы.

- Александр Вячеславович, как вы себя чувствуете?

Я рассказал.

- Если почувствуете ухудшение, сразу вызывайте врача.

Следующей ночью у меня снова - 37,9. Температура как чувствует, что эту черту переходить нельзя, а то получит заряд жаропонижающего. В итоге спустя ровно двое суток я вдруг ощутил, что все позади. Слабость осталась, зато температура в норме. Жду 26 декабря и вторую прививку. Надеюсь, с ней все попроще и к Новому году я буду огурцом!

КОНКРЕТНО

Сейчас прививку против COVID-19 можно получить, если:

вы работаете в медицинских и образовательных организациях (частных или государственных) или в городской социальной службе;

вам от 18 до 60 лет, у вас нет хронических заболеваний;

вы прикреплены к московской поликлинике;

вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;

вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

в последние 30 дней вы не делали прививок;

вы (это для женщин) не беременны и не кормите грудью.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Собянин в понедельник доложил премьер-министру Мишустину о том, как прошли первые дни вакцинирования в Москве:

- 4 декабря открыли электронную запись (на вакцинацию. - Авт.) групп риска. В первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб. В выходные, субботу и воскресенье, открыли прививочные пункты, на которых за два дня привились около двух тысяч человек. Мы проверили всю систему - работу складов, доставку (вакцины) по хладоцепи до прививочных пунктов, хранения вакцины в прививочных пунктах, технологию разморожения - в таком боевом режиме. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации.

КСТАТИ

Когда весной открылась электронная запись на анализы крови на антитела, я успел записаться в течение первого часа, а уже спустя 20 - 30 минут, когда это пыталась сделать жена, свободные слоты предлагались лишь через 12 - 15 дней. Ажиотаж был бешеный! С записью на вакцины этого пока не наблюдается. Проверил 7 декабря на mos.ru - сделать прививку можно даже в день записи. Если, конечно, соответствовать всем параметрам (см. «Конкретно»).