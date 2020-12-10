США и Британия ввели санкции против руководства Чечни. Кадыров назвал это «дебилизмом»

Фактически нынешние санкции стали продолжением тех, что были разработаны и ратифицированы еще в июле. Тогда Госдеп США внес в черный список главу Чечни Рамзана Кадырова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередные санкции против России Соединенные Штаты осознанно приурочили к международному Дню защиты прав человека, который отмечается 10 декабря.

Правда, в этот раз они носят региональный характер. Как разъяснил американский Минфин, новые ограничения распространяются на российских граждан и российские компании, связанные с Чеченской республикой и непосредственно с ее главой Рамзаном Кадыровым.

В санкционный список попали: вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, советник главы Чечни по безопасности Даниил Мартынов, представитель главы Чечни Зияд Сабсаби, представитель главы Чечни в Европе Тимур Дугазаев, берейтор главы Чечни Сатиш Симара.

Также под ограничения подпадают Фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», компания «Абсолютный чемпионат «Ахмат», проводящий соревнования по смешанным единоборствам, «Ахмат ММА», «Чеченские Минеральные Воды» и строительная корпорация «Мегастройинвест».

Великобритания также присоединилась к американским санкциям, введя ограничения против бывшего главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева, замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и спецотряда быстрого реагирования «Терек».

- Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название - «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, - так отреагировал на действия американского Минфина Рамзан Кадыров, - Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую республику и ее развитие эти санкции никак не влияют, - заверил он.

Фактически нынешние санкции стали продолжением тех, что были разработаны и ратифицированы еще в июле. Тогда Госдеп США внес в черный список главу Чечни Рамзана Кадырова, его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Хадижат.

Как заявил в разговоре с «КП» директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв, нынешнее расширение санкционного списка – очередная политическая выходка:

- Уже не осталось сфер, людей и организаций, которых США не включали бы в те или иные санкционные списки. Одни и те же персоналии пересекаются то тут, то там, - отметил американист. - Давление было и будет продолжаться. Это политика сдерживания России в том виде, как она понимается западными странами, которые применяют все возможные средства против Москвы - политическое, экономические, военное давление, международное, внутреннее…

Однако, по словам Рогулева, Москве не стоит в скором времени вводить ответные ограничения против американских граждан или компаний.

- Россия должна делать то, что в ее интересах. Отвечать на каждый шаг, каждое действие, - это не самый лучший подход. Нужно исходить исключительно из своих интересов, как нам будет лучше, - констатировал политолог.

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