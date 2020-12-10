США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти в четверг, 10 декабря, расширили список санкции против России в рамках «акта Магнитского». В перечень внесли пять физических и шесть юридических лиц, которые связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в том числе футбольный клуб «Ахмат», сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

Помимо футбольного клуба американские санкции затронули организацию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат».

Минфин США отметил, что данные организации «предоставляют финансирование» главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и якобы нарушают права человека.

Напомним, что санкции сегодня также ввела Великобритания. Ограничения, включая запрет на въезд на территорию королевства и замораживание активов, ввели против трех россиян и спецотряда быстрого реагирования «Терек» «за преступления против прав человека в отношении ЛГБТ».