Пьяный Стас Барецкий с травматическим пистолетом вломился в номер Анны Калашниковой

Шоумен Стас Барецкий. Фото: Александр ГЛУЗ

Концерт Анны Калашниковой в Крыму чуть не обернулся для нее катастрофой. Дело в том, что в той же гостинице, куда организаторы заселили певицу оказался не менее скандальный шоумен Стас Барецкий. Мужчина был «под градусом» и, видимо, его потянуло на подвиги. Вооружившись травматическим пистолетом, Барецкий пошел ломиться к ней в номер. Причём параллельно снимал с помощью помощника все происходящее на видео.

«Аня, открой ! Аня открой! Это мой ребенок! Мой, а не Шаляпина» - кричал Барецкий сквозь дубовое препятствие.

К счастью, Калашниковой хватило ума не пустить хулигана внутрь. Певица вызвала полицию.

-Это была просто жесть! Я знать не знаю этого человека! Тем более ни о каких совместных детях не может быть и речи, - объяснила стражам правопорядка Калашникова.

Анна Калашникова. Фото: Социальные сети

Напомним,Стас Барецкий – актер и бывший член группировки «Ленинград». До этого шоумен вступал в Православный Союз Казаков России, откуда был исключен за недостойное поведение, публично сжег свою машину BMW, несколько раз был арестован за мелкое хулиганство. Также Стас регулярно радует зрителей публичным разбиванием и разгрызанием банок, так же частенько появляется на публике с травматическим оружием.

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