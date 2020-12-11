«Будет прошение о помиловании!»: сестра Михаила Ефремова – о реабилитации актера, его работе в колонии и разводе

57-летнего Михаила Ефремова могут помиловать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

64-летняя Анастасия Ефремова поддерживает своего брата 57-летнего Михаила Ефремова как может. Сегодня выйдет в эфир вторая часть ее интервью в передаче «Судьба человека», где театральный критик Ефремова будет много рассказывать о своем брате заслуженном артисте, который сейчас отбывает срок в колонии за смертельное ДТП.

У брата и сестры разные матери, один отец – но с детства они были очень дружны и проводили много времени вместе. Анастасия говорит, что была для Миши настоящей старшей сестрой: «Водила его в Парк культуры кататься на аттракционах. У нас никогда не возникало никакой ревности к папе…»

Ефремова была близка с братом: «Мишка всегда мне помогал. Он содержал не только своих шестерых детей, всех бывших жен, но и меня. На его помощь и материальную, и душевную всегда можно было рассчитывать. Ему не было жаль времени, расписанного по минутам. Но и будет еще надеюсь…»

64-летняя Анастасия Ефремова поддерживает своего брата 57-летнего Михаила Ефремова Фото: Кадр видео

Сестра говорит, что Михаил Ефремов пить начал в пандемию, а до этого хвалился – завалили работой: мол, пить есть когда, а похмеляться некогда - потому что уже съемочный день, спектакль. Анастасия Ефремова считает, что Михаил начал пить, так как остановилась его работа: «Сонечка с детьми уехала на дачу. Мишка мне звонил по ночам. Я слышала, что он пьет. А что ему делать? Я предлагала - приезжай ко мне на дачу. Он – нет, только что просидел с детьми на даче 10 дней – невозможно. Урбанист. Растерялся так же, как и все».

Удивительно, но факт Ефремова выгораживает брата: считает, что выпить он мог, а вот сочетание снотворного и наркотиков в его крови – странное и необъяснимое обстоятельство. Утверждает, что пьяным актер за руль не садился. «Я очень долгое время, да и по сию пору, не слишком уверена, что он был в этой машине. Этого мне не доказал никто. Это все очень странная история… Это все странно. Понимаю, что это как перевал Дятлова – мы никогда не узнаем правды. Никогда», - но ведущий предлагает посмотреть первые кадры с места ДТП, где Михаил выходит из машины. Анастасия комментирует: «Он вообще не в себе. В таком виде я его никогда не видела. Не знаю, что должно у него оказаться в крови, чтобы был такой вид. И это все какое-то глобальное дело – посланная нам пандемия, это все ее плоды и результат...»

Театральный критик Ефремова будет много рассказывать о своем брате заслуженном артисте, который сейчас отбывает срок в колонии за смертельное ДТП. Фото: Кадр видео

С братом Анастасия Ефремова переписывается – говорит, что в колонии Михаил будет заниматься театром: «Он простой человек, который никогда в жизни не был ни в СИЗО, ни в тюрьме, он растерян очень. Он там сидит и вообще ничего не понимает – как жить дальше. Просто растерянный, не молодой и не очень здоровый человек – но очень талантливый и это никуда не денется. Жалко годы, конечно…»

Ведущий поинтересовался у Ефремовой: как адвокаты будут бороться за уменьшения срока для Михаила Олеговича. Сестра Ефремова ответила так: «Мы пройдем весь этот путь – все, что можно – будет сделано. И кассация, и прошение о помиловании, и попытки примирения – будет абсолютно все будет сделано».

Анастасия Ефремова опровергла информацию о том, что жена Михаила подает на развод. Женщина после снятия карантина поедет к мужу в колонию. Анастасия рассказала: «За Соню очень болит сердце, потому что она одна с тремя детишками… Развод – это не правда. Она никогда с Мишей не разведется. Соня у нас человек очень крепкий, очень твердый. Очень глубоко верующий, и в этом, конечно, тоже большую силу черпающий. Соня с детьми, также работает – она доцент в Гнесинском училище. Она держится – молодец. Соня же у нас – не пьет, не курит, не носит кожаную одежду. Представить себе, что это Мишкина жена сложно. Долго он выбирал – они уже 18 лет вместе. Ни о каком разводе не было и речи».

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