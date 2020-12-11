Вдова Алексея Баталова отказалась от услуг адвоката Павла Астахова

Вдова Алексея Баталова Гитана Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В середине осени разразился публичный скандал между вдовой и дочерью Алексея Баталова и их «друзьями» - супругами Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной. Гитана Аркадьевна Леонтенко и Мария Баталова обвинили пожилую семейную пару в том, что они втерлись в доверие и завладели их имуществом: квартирами и банковскими счетами. На стороне Баталовых выступил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Он пообещал всяческую поддержку, порекомендовал адвоката Павла Астахова.

Именно Никита Сергеевич сегодня сообщил, что снимает личную ответственность за юридическую помощь семье народного артиста и отказывается от дальнейшего участия в решении этого вопроса.

"Я получил копию уведомления от Гитаны Аркадьевны Леонтенко и Марии Алексеевны Баталовой о том, что они отказываются от услуг адвоката Павла Алексеевича Астахова", — рассказал Михалков. Он добавил, что «совершенно искренне и бескорыстно все это время пытался в память об Алексее Владимировиче помочь его семье решить проблему, которая перед ними встала». Он попросил «профессионального адвоката и порядочного человека Павла Астахова точно так же бескорыстно взять на себя труд в решении этого вопроса».

Михалков не уверен, что люди, которые сейчас занимаются делом Баталова, делают это в интересах семьи.

Павел Астахов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По какой причине Гитана Аркадьевна расторгла соглашение с Павлом Астаховым ни она, ни юрист не комментируют. Не стала раскрывать, в чем дело, и другой адвокат Баталовых Юлия Антонова – из соображений профессиональной этики. Она пока остается единственным адвокатом Гитаны Аркадьевны, а было их три.

- Это право доверителя заключать соглашение с юристом и его расторгать, - сказала нам Юлия Александровна.

Она согласилась рассказала, как идет расследование уголовного дела о мошенничестве.

Предварительные следствие: опрос свидетелей, изучение документов продолжается. Следователь сделал запросы по банковским счетам Баталовых, поскольку они не знают, где они были открыты. Цивин с Дрожжиной имели доверенность и открывали счета от имени Баталовых, где хотели. Для сбора информации и ее анализа потребуется время.

У Гитаны Аркадьевны закончилась самоизоляция, со следующей недели она сможет общаться со следователем. Следователь теперь надеется увидеть и Гитану Аркадьевну, и Марию Баталову у себя в кабинете (вроде бы до этого он был готов прийти к ним домой, но, объясняя условиями самоизоляции, его не пускали).

- Мы решили не проводить очную ставку с обвиняемыми, - рассказала Юлия Антонова. - Гитана Аркадьевна и Мария крайне не желают встречаться с ними лицом к лицу. И смысла в очной ставке мы не видим. Это не вопрос каких-то противоречий и нюансов, а две крайние позиции. Одни говорят: мы делали добро. Другие говорят: ваше добро вылилось в том, что вы увели у нас все имущество. Очная ставка здесь не нужна. До нового года расследование не закончится.

Напомним, 25 октября правоохранительные органы задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве. Но на следующий день Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство об аресте обвиняемых и назначил им запрет определенных действий. Согласно материалам уголовного дела, вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, квартиры в 1-м Самотечном переулке и крупной суммы денег. Они признаны потерпевшими по делу. На имущество наложен арест.