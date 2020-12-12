Битва борщей: Россию обвинили в воровстве чужих национальных блюд. Как на самом деле?

Возникновение борща на красной свекле и с мясом относят к концу XVIII — началу XIX века Фото: Shutterstock

ДОСТАТЬ НОЖИ

У древних греков было яблоко раздора, а русских и украинцев, похоже, перессорил еще и ... борщ. Будем надеяться, до современного аналога Троянской войны дело не дойдет.

Вопрос «Чей борщ?» оказался для жителей Украины чуть ли не таким же болезненным и принципиальным, как «Чей Крым?» Мы лишний раз в этом убедились после невинного поста шоумена Андрея Бочарова — многие помнят его по «ОСП-студии». Он имел неосторожность написать у себя в Фейсбук: «После катка отлично заходит русский борщ». Чем вызвал набег на свою страницу бойцов «диванных войск» Украины. «Они украли нашу историю, наши земли, а теперь крадут и борщ» - самый, пожалуй, невинный из комментариев, а всего их набралось ... больше 6 тысяч!

От слов перешли к делу: министерство культуры Украины объявило борщ «национальным блюдом страны». Больше того, чиновники и активисты будут добиваться, чтобы суп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционное украинское блюдо.

- Борщ — это часть украинской идентичности. И наш мощный культурный феномен - это ответ на вопрос «что объединяет украинцев и отличает их от других наций». Мы дали отпор России и ее пропаганде, - радуется один из идеологов узурпации борща украинский телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко.

Очевидно, что пиарит повар Клопотенко не только борщ, но и собственную персону. Зря что ли посты о национальных ценностях чередуются у него с рекламой консервов? А так дороже стоит коммерческая публикация. Кстати, с российскими СМИ он говорить отказался, а вот американцам с удовольствием рассказывает, как гордый украинский народ пытается отстоять от посягательств клятых москалей хотя бы миску супа.

«РУССКАЯ КУХНЯ ДАЛА МИРУ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВЗЯЛА»

Чтобы разобраться в родословной борща, «Комсомольская правда» обратилась к историку русской кухни Павлу Сюткину.

- Мы знаем, кто первый начал готовить борщ?

- Для начала нужно уяснить, что это блюдо в привычном всем нам сегодня виде имеет мало общего с борщом, который ели наши предки лет 400 назад. Во-первых, свекла до XVII века была желтой либо черной. Красную свеклу методом селекции вывели европейские ученые, так что к нам она пришла с Запада. И до этого борщ просто не мог быть красным. Во-вторых, исконный борщ готовился с добавлением квасных напитков. Это могла быть заквашенная ботва свеклы или борщевик (не ядовитое растение, а его обыкновенные «мирные» родичи) — получался напиток наподобие нынешнего кваса.

Для начала нужно уяснить, что это блюдо в привычном всем нам сегодня виде имеет мало общего с борщом, который ели наши предки лет 400 назад Фото: Shutterstock

- И где придумали такой рецепт?

- Это блюдо готовили достаточно широко как на территории исторического ядра Руси, так и в Малороссии, и в Польше, ив Прибалтике.

- Говорят, борщ даже в «Домострое» упоминается?

- Это так, правда, там речь идет именно о растении, а не о супе.

- А что насчет привычного нам блюда?

- Возникновение борща на красной свекле и с мясом относят к концу XVIII — началу XIX века. А вот где именно это случилось, тут сведения разные. С одной стороны, в 1795 году в Москве был издан «Словарь поваренный», в котором приводится фактически современный рецепт борща. С другой, в мемуарах разных людей упоминается малороссийский борщ, который подавали к столу Екатерины II.

- Получается, исторической правды мы не найдем?

- Да и надо ли? Каждая из стран, которая сегодня имеет свои рецепты борща, достигла совершенства в своем варианте. В Польше борщ вообще светлый. На Украине тоже есть множество вариаций, например, полтавский борщ с фасолью.

- А в советских столовых борщ был везде одинаковый?

- В распространении борща Советский Союз действительно сыграл огромную роль. Когда блюдо попало в матрицу общепита, его «очистили» от региональных особенностей, привели к единой рецептуре, по которой и готовили в итоге от Львова до Владивостока. То есть, тот классический борщ впору называть «советским». Конечно, были вариации: московский борщ, сибирский или флотский со свиными копченостями и красным перцем. Естественно, что у наших людей, которые ели борщ в его нынешнем виде последние лет 200 не возникает сомнений — конечно, борщ русский. Те же чувства, уверен, испытывают и украинцы.

- Как бы то ни было, Украина пытается сейчас застолбить за собой первенство в борщевом вопросе. Может, нам стоит обойти их на повороте?

- С ЮНЕСКО есть одна проблема. Мы можем долго бить себя кулаком в грудь, что кто-то пытается увести у нас борщ, пельмени или пряники. Это вечный депутатский плач: французы свой багет застолбили, корейцы свою капусту, давайте теперь и мы! А мы не можем — по формальной причине. С 2003 года Россия не ратифицировала конвенцию ООН о нематериальном культурном наследии. Пока это не случится, страна не может предлагать для списка свои артефакты. Просто, чтобы поехать на автобусе, нужно сначала купить билет.

- На Украине нас сейчас обвиняют в том, что чуть ли не вся русская кухня — ворованная. Это же не правда?

- Речь об обычном обмене кулинарными знаниями, который идет во всем мире. Русская кухня действительно впитала в себя опыт многих народов. Наш оливье — произведение французской гастрономии, хоть его теперь во всем мире и называют не иначе как «русским салатом». А наша родная селедка под шубой — немного адаптированный «скандинавский салат». Но неправильно представлять русскую кухню как построенную исключительно на заимствованиях. Она не менее часто делилась своими достижениями с миром: пожарские котлеты, бефстроганов, гурьевская каша. Это такая улица с двусторонним движением. А то, что в России любят плов и шашлык — абсолютно нормально. Готовят же в Германии кебабы, немецкая кухня хуже от этого не становится.

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8 кулинарных «грехов» Москвы

Украинская Группа по анализу гибридных угроз (не поверите, но есть такая!) составила список блюд, которые Россия якобы себе присвоила. Перечень получился такой, что сразу понятно, на кого он рассчитан. Ужасаться прожорливости российской кулинарии, которая выжимает все соки из соседей, явно должны на Западе, где в региональные особенности не вдаются. Зато наверняка могут помочь этой самой группе аналитиков очередным грантом. Нашим же людям видеть такое просто смешно — судите сами.

Борщ - Ну, о нем мы, кажется, уже все написали - читайте выше.

Холодник - он же холодный борщ. История та же, что с горячим собратом. Готовили суп все восточные славяне, а русских обвиняют в том, что они его узурпировали. Хотя, вспомните, давно вы ели холодник? А зачем? У нас есть окрошка! И холодец! Попробуйте отберите.

Драники - вроде, никто не спорит, что блюдо это скорее белорусское. В народном сознании чуть ли не все, связанное с картофелем, прочно ассоциируется с нашими соседями. Даром что первый мешок картошки появился в наших краях только в конце XVII века. Но ведь и на землях, которые в 20-м веке стали называться Белоруссией, картофель узнали не раньше.

Шашлык - тут без комментариев. Вы где-то слышали выражение русский шашлык? Хотя на любой подмосковной даче вам расскажут рецептов шашлыка наверное больше, чем есть на всем Кавказе.

Плов - никому и в голову не придет оспаривать первенство узбеков по части риса с мясом в казане. Хотя историки установили, что первый плов приготовили в Иране. Кстати, в списке объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, куда метят украинцы в борщом, значится узбекский и таджикский плов. Конечно, есть и татарская разновидность блюда — но русские-то тут при чем? Мы плов просто любим.

Котлета по-киевски - это блюдо относительно новое, так что с ним ясности больше. Доподлинно известно, что котлеты из отбивного куриного филе с кусочком сливочного масла внутри впервые приготовили в Петербурге! А Киев в названии появился благодаря одноименному питерскому ресторану, повара которого решили оставлять в котлете косточку. Вот и все. Так что эта котлета точно наша.

Долма - начинка, обернутая виноградными листьями, характерная скорее для грузинской кухни. Но зачем нам претендовать на долму, когда у нас есть свои голубцы!

Блины с начинкой - вообще-то блины известны еще со времен древнего Египта. Чего проще, размешать жидкое тесто и вылить его хоть на раскаленный солнцем камень. Но именно в России блины стали культовым явлением. Как ни в одной другой стране.

КСТАТИ

Рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1939 года

Как приготовить борщ.

Сварить мясной бульон. Свеклу, морковь, петрушку и лук нарезать в виде соломки, положить в суповую кастрюлю, добавить помидоры или томат-пюре, уксус, сахар и немного бульона, закрыть крышкой и поставить овощи тушить. Через 15-20 мин. после начала тушения добавить капусту, нарезанную соломкой, все перемешать и тушить еще 20 мин. Затем овощи залить подготовленным мясным бульоном, положить перец, лавровый лист, соль и варить до полной готовности овощей. При подаче на стол в борщ положить сметану. При варке борща можно добавлять картофель в целом виде или нарезанный дольками, а также свежие помидоры. Их также нарезают дольками и кладут в борщ за 5-10 мин. до окончания варки. В готовый борщ, кроме мяса, можно положить вареную ветчину, сосиски или колбасу.

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