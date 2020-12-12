Воссоединение и недвижимость

Случаев незаконных действий в отношении собственности в Крыму, к сожалению, пока немало. Как правило, схема здесь одна и та же: договоренности с представителями власти на низовом уровне приводят к оформлению объектов на нужных людей.

В правозащитных кругах прошла информация об очень странном решении по уголовному делу в отношении сотрудницы Крымского Росреестра - Ровенской Виктории Геннадьевны. Обвинительное заключение по делу было вынесено не в ее пользу. Главный консультант отдела регистрации прав на объекты недвижимости Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым обвиняется в незаконном оформлении прав собственности на объекты недвижимости в поселке под Ялтой.

Ей инкриминируется преступный умысел, который спровоцировало влияние неправомерного воздействия ее руководства. В материалах фигурирует один из ее начальников, на которого возложена ответственность за неправомерное влияние на подчинённую. Но в отдельное производство дело почему-то не выделено. Сотрудники МФЦ, которые проверяли документы, предоставленные Виктории, в деле также не фигурируют. И почему-то никого не смущает, что стрелочницей хотят сделать женщину, которая серьезно больна, фактически - умирает (об этом сообщает, в частности, runews24.ru).

В интервью корреспонденту онлайн-издания MOS.NEWS ситуацию прокомментировал адвокат Виктории Ровенской: «Хотелось бы обратить внимание на то, что расследование шло чрезвычайно быстро, даже простые дела длятся 6-7 месяцев, а это крайне непростое дело проходит гораздо быстрее и с серьезными нарушениями процесса. Например, во время следствия не были проведены очные ставки между Ровенской и свидетелями. Не соблюдена и процедура подачи документов через МФЦ - сотрудниками не был проведён первичный анализ. Да и как свидетели – сотрудники МФЦ – в деле не фигурируют и даже не были опрошены. Зато есть записи разговоров Ровенской с Бибиковой, вторая даёт распоряжения Ровенской, что само по себе весьма странно. При этом обвинение не привлекает к ответственности г-жу Бибикову, хотя из записей понятно, что она знала о всех деталях обсуждаемой сделки. При этом следствием не доказано, что Ровенская обогатилась ввиду "карьеризма" и "имущественной выгоды", которые приписывают ей в обвинении правоохранительные органы. Более того, в материалах дела значатся факты противоречивых показаний свидетелей. Смущает и молниеносность судебного процесса, который проходит в каком-то ускоренном режиме без вызова свидетелей, которых со стороны обвинения значится 17 человек».

Наталья Бибикова, о которой упоминает адвокат, на тот момент исполняла обязанности начальника Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и была освобождена от занимаемой должности весной 2020-го года. Таким образом, адвокат склонен предполагать, что решение суда может быть таким же поспешным и несогласованным, как и весь обвинительный процесс.

Многие полагают, что для справедливого расследования крайне важно, чтобы это дело было направлено на доследование в Следственный Комитет. Ведь если реальные рейдеры не будут задержаны, ситуация может привести к непредсказуемым последствиям.