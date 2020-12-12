Вячеслав Никонов: Всенародные поправки в Основной Закон вернули Россию домой

Историк, писатель, политолог, внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вячеслав Алексеевич! С праздником вас, с Днём Конституции!

- Вас так же.

- Вас особенно, потому что вы все-таки принимали непосредственное участие в создании Основного Закона, нового варианта!

- И нового, и старого, и всякого!

- А ваш дедушка, Вячеслав Молотов (близкий соратник Сталина), вообще Конституцию 1936 года формулировал. Или - какого?

- Правильно - 1936-го.

- Я плотно общался и с другими участниками Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. И у них тоже родословная - необычная. У Павла Крашенинникова один дед в НКВД служил, другой дед был репрессирован. У Валентины Терешковой отец на финской войне погиб... Вот эта историческая память поколений, - как-то сейчас прослеживается в Конституции? Она пропитана этой вот памятью?

- Я бы сказал, что вот те поправки, которые внесены, они как раз и «впитывают» в нашу Конституцию память поколений. Потому что, Конституция 1993 года, при всех ее достоинствах, она была Конституцией любого государства.

- Как понять?

- То есть там не было намека на Россию, на ее историю, традиции, на преемственность поколений и так далее.

У нас же, действительно ведь, история весьма и весьма сложная. И у всех в нашей стране, если там посмотреть историю предков, - мы увидим самые разные факты.

Вот вы упомянули моего деда, Молотова, который, в том числе, был одним из соавторов Конституции 1936 года и представлял ее тогда на Верховном Совете.

Но у меня был и другой дед - Дмитрий Клавдиевич Никонов, который являлся довольно известным эсером. А его отец, мой прадед, был купцом второй гильдии, а умер священником в 1926 году в Евпатории. Бабушка моя, супруга Молотова, была тоже репрессирована и провела довольно много лет в лагерях. Поэтому история-то самая разная…

- А вот с дедушкой - эсером что стало?

- Ну, что стало? Он не пропал, но моя бабушка потом вышла второй раз замуж, и ее муж был известным врачом московским, который лечил Шаляпина, Васнецова и так далее.

То есть, истории большие, разные...

Ну, а вот Конституция 1991 года была, если хотите, калькой такой европейской модели. Мы стремились себя куда-то интегрировать, куда-то мы хотели вступить. А для этого «должны были соответствовать».

- Кому? Чему?

- А неким абстрактным формулам, которые можно написать для любой страны. И никакого намека на наши исторические традиции там просто не было.

Вот сейчас мы, если хотите, с этой Конституцией - с поправками - вернулись домой. Мы, действительно, записали там формулировку - о необходимости уважения наших традиций.

- Интересно...Вячеслав Алексеевич, скажите, а какие конкретно статьи или главы нас вернули домой, в Отечество?

- Мы провозгласили и закрепили, и это абсолютно правильно, я считаю, приоритет нашей Конституции над нормами международного права и тем, что считается международным правом.

- Давно пора!

- Вообще, конечно, это была беспрецедентная норма - мы поставили свои законы ниже законов или решений, которые принимают международные организации. Мы сейчас видим, что сами они мало кого представляют и очень часто являются просто инструментами политики других государств.

Ну, представьте себе, сказать какому-нибудь американцу, что международное право выше там какого-то американского закона - они вас засмеют просто. У них решение любого суда в округе Бруклин, к примеру, будет выше любого решения любой международной инстанции.

И это, на самом деле правильно, потому что как раз и характеризует суверенное государство.

- Да, действительно.

- Мы вернули своей стране суверенитет, на самом деле. Суверенитет над принятием решений своих в соответствии с собственной Конституцией. И это исключительно важно.

Второе, что там сейчас появилось, - это вопросы, связанные с защитой нашей исторической памяти. Ведь в Конституции 1993 года не было ни слова о русском языке, не было ни слова о русской истории, не было ни слова о вере предков, которая тоже является важным компонентом национальной памяти, национального сознания. Сейчас это все там появилось.

Вот это очень важно - с точки зрения преемственности поколений.

Но были и другие дефекты Конституции 1993 года, которые удалось исправить.

- Даже дефекты!

- Ну, прежде всего, ведь Конституция тогда писалась в условиях, когда инфляция измерялась четырехзначными цифрами, и государству невозможно было взять на себя никакие социальные обязательства. Да и деньги обесценивались с такой скоростью, что не успевали ценники менять.

С другой стороны, социальные обязательства государства превышали размер всего бюджета Российской Федерации раз в шесть.

- А теперь?

- Мы сейчас оказались в совершенно другой ситуации, когда можем гарантировать и заработную плату не ниже прожиточного минимума (и закрепить это в Конституции), и ежегодную индексацию пенсии и зарплаты бюджетников. Что совершенно было невозможно в Конституции 1993 года, потому что индексировать там на 2000 процентов, - сами понимаете, такое обязательство взять на себя было невозможно. Поэтому... Вообще, Конституция, я считаю, - это - да, живой организм, который нуждается в постоянном совершенствовании. И - то, что сделано в этом году, я считаю, было весьма полезным.

- А вот что-то, допустим, от сталинско-молотовской Конституции осталось? Хоть что-то? Ведь ее считали самой-самой.

- Она действительно была написана неплохо. Другое дело, что многие положения той Конституции не соблюдались, но она, пожалуй, была первой вообще в истории, где содержался достаточно большой перечень социальных обязательств.

В конституциях западных стран их просто не было. Речь идет о бесплатной медицине, всеобщем образовании и так далее по списку - то, что мы сейчас считаем само собой разумеющимся.

Поэтому, вот эти социальные гарантии - они сейчас не только записаны, но и закреплены в нынешней Конституции, в редакции уже 2020 года. И это действительно одно из серьезных отличий нашей конституционной системы. Хотя, надо сказать, что после второй мировой войны уже в конституциях и западных стран тоже начали появляться какие-то социальные обязательства. Ну, конечно, речь не идет об американской Конституции, где их не было и нет.

- А ваш дедушка - Вячеслав Молотов, если бы прочитал сейчас нашу Конституцию - вас за что бы сейчас поругал, а за что - похвалил бы?

- Ну, это такой очень гипотетический вопрос... Но, в принципе, он меня поругал бы за то, что, наверное, там не отражена руководящая роль Коммунистической партии, как единственно верной направляющей силы марксизма-ленинизма. Дед-то был, естественно, марксист и ленинец.

- А за что похвалил бы?

- Ну, здесь я уверен, - за то, что мы укрепили суверенитет нашей страны, потому что - уж кто-кто, а он приложил немало сил к тому, чтобы Россия, Советский Союз тогда, был великой державой.

- Как вы отметите День Конституции - как человек, приложивший душу, сердце к ней?

- Ну, я не думаю, что буду как-то особо отмечать День Конституции.Каждый выходной день, как и любой день, я отмечаю прогулкой, - минимум 10 тысяч шагов должен сделать в лесу. И, конечно, сделаю.

А так - я сторонник здорового образа жизни и не являюсь приверженцем застолий.

- Понятно. Спасибо огромное.

- Спасибо вам! Всего доброго!