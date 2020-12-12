Локдаун ограниченного срока действия и другие "перемоги": что происходит сейчас на Украине

Правительство приняло решение о введении после Нового года полноценного локдауна из-за коронавируса на всей территории страны Фото: REUTERS

У наших соседей к концу недели скопилась очередная порция перемог. Естественно, над Россией и остальным окружающим миром. Местами, даже над самими собой. Но, как и все в последние годы, нет такой перемоги, которая бы после половины оборота «Колеса генотьбы» не превратилась бы в наилютейшую зраду.

ЛОКДАУН ОГРАНИЧЕННОГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ

Многие на Украине вздохнули с облегчением. Правительство приняло решение о введении после Нового года полноценного локдауна из-за коронавируса на всей территории страны. Все на Украине перестанет работать с 8-го января, а начнет – с 25-го числа того же месяца. Почему с 8-го числа? Потому что 7-го Украина будет встречать православное Рождество Христово. Как ни стараются повернуть население на западные рельсы, а в некоторых вопросах оно не поворачивается.

Гораздо интереснее, почему на такой странный срок, что последний день локдауна приходится на 24-е января. Не 10 дней, не две недели, не две или три декады. Не ищите ответ запрятанным глубоко. Просто 25-го у нынешнего президента Незалежной Владимира Зеленского день рождения. Представляете, страна выйдет из самоизоляции, будет гулять, устроит праздник – и все это в день рожденья президента. Кому-то мелочь, а ему – приятно.

ЯЗЫК КИЕВ ДО ГААГИ ДОВЕЛ. И ЗАПЛУТАЛ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился с украинцами нечаянной, но долгожданной радостью – Международный уголовный суд в Гааге решил расследовать «военные преступления против человечности на востоке Украине и в Крыму»

- Прокуроры получили документы и сегодня огласили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования, - обрадовался Кулеба в Твиттере и п ообещал. – Настанет день, когда российские «злочинцы» предстанут перед судом.

Даже жаль расстраивать целого министра, которому как-то не рассказали, что Россия еще в 2016-м году отказалась от участия в работе Международного уголовного суда (МУС), отозвав свою подпись в Римском статуте, а именно он регулирует работу МУС. Таким образом, граждане РФ неподсудны МУС и его компетенция на нас не распространяется. Кстати, Украина Римский статут не ратифицировала вообще. И тот же самый Дмитрий Гордон зря флешку с записью интервью передавал в Гаагу, как он утверждал. Очень похоже, что зрада будет тем горше, чем слаще сейчас перемога кажется Гордону и Кулебе.

УТРОМ В ГАЗЕТЕ, ВЕЧЕРОМ – В СУДЕ

Когда пару недель тому назад мы писали про депутатов местной громады в Закарпатской области, которые после принятия присяги спели венгерский гимн, а не украинский, то, помнится, похихикивали, что на Украине могут приравнять их поступок к госизмене. Хотя все депутаты, как и население этого поселка, являются этническими венграми.

Не прошло и, сами понимаете, двух недель, как стало известно, что СБУ решило «наградить» закарпатских депутатов этого поселка целым букетом, нет, не того, что вы могли подумать, а статей уголовного кодекса: «Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области…Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области расследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, части 1 статьи 111 – госизмена и части 3 статьи 358 – подделка документов».

При чем тут подделка документов, так и осталось непонятным. Как и без ответа остался вопрос, неужели в СБУ читают сайт «КП»? Это ведь само по себе, по украинским законам, и сепаратизм, и госизмена, и посягательство суть ли не на все, кроме девственности Украины.

ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ ОНИ БУДУТ МОСКАЛЯМ

На подконтрольной Украине части Луганской области Киев начал строительство 150-метровой телевышки, на которую планируется выделить 45 миллионов гривен. Уже успели вырыть котлован и залить три опоры будущего сооружения.

- Планируется запустить восемь мощных радиостанций и более двадцати телеканалов в цифровом формате, один телеканал будет в аналоговом формате, - объяснил суть происходящего kp.ru директор «Инновационно-информационный центр» Дмитрий Сурженко и добавил. – Эта телевышка полностью покроет Попаснянский район, сможет транслировать телепрограммы и радиопрограммы на оккупированную территорию.

Похоже, что опыт ничему не учит украинские власти. Напомним, в Херсонской области ранее были построены телевышки с аналогичными задачами. Вот только выяснилось, что сигнал в Крым они передать не могут, зато существенно помогают ретранслировать российские телеканалы вглубь территории Украины.

P.S. И напоследок – в прошедшие два дня погода нанесла существенный удар по дерусификации Украины. В столичном Киеве практически все улицы и площади покрылись ледяной коркой в результате гололедицы, вынуждая киевлян добираться на работу и домой не только на традиционным способом, но и на четвереньках, и с использованием любых подручных и подножных средств.

Свои чувства и пожелания местным властям в ходе неожиданных приземлений они выражали, в подавляющем большинстве случаев, при этом, на чистом русском языке. Говорят, новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко объяснил жителям столицы, что соль и песок на улицы не посыпали, потому что скользко.

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