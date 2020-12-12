"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" бились на поле "дьяволов". Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 12 декабря, в Манчестере прошел центральный поединок 12 тура чемпионата Англии по футболу. "Манчестер Юнайтед" на своем легендарном стадионе "Олд Траффорд" принимал "Манчестер Сити". Оба клуба до середины этой недели играли в Лиге Чемпионов, но "дьяволы" покинули турнир, отправившись в Лигу Европы после поражения 2:3 от "Лейпцига". Так что очередной манчестерское дерби для них было отличной мотивацией на хороший поединок.

С первых минут поединка на поле шла довольно-таки равная борьба. Оно и понятно - номинально хоть "Сити" и смотрится мощнее, чем "МЮ", но в турнирной таблице после 11 игр сезона в АПЛ эти команды являются соседями. Но "Юнайтед" все-таки были предельно замотивированы на этот поединок, поэтому играли с первых довольно строго, стройно и хорошо. Но до гола в первом тайме дело так и не дошло - на перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло.

На трибунах не было зрителей из-за ограничений по коронавирусу. Фото: REUTERS

И тут как раз к месту возник один любопытный статистический факт - "Манчестер Сити" в прошлом сезоне дважды проиграл очные противостояния "Манчестер Юнайтед". Для грозного в последние годы клуба Пепа Гвардиолы это - серьезная пощечина.

В начале второго тайма в довольно равной и не особо выделявшейся моментами игре возникла настоящая "вспышка". На 47-й минуте встречи в штрафной площади "Манчестер Сити" сбили форварда "Ман.Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Павший "дьявол" угрожал серьезными последствиями соперникам в виде пенальти в этой игре.

Тренеры двух "Манчестеров" во время матча. Фото: REUTERS

И казалось, что вот-вот минуты остаются до того момента, как на табло загорятся 1:0 в пользу хозяев. Но ничего не произошло особо опасного. Потому что после просмотра повтора оказалось - Рэшфорд был в офсайде. Мяч - снова в игру, и никакого пенальти бить не будут.

Француз Поль Погба из "МЮ" - нарасхват у соперников. Фото: REUTERS

Дело потихоньку двигалось к ничейному исходу 0:0. Потому что по сути опасных моментов в этом поединке не возникало ни у одних ни у других ворот. Но тренеры же старались ввести в игру хороших нападающих, которые могли бы забить первый мяч. На выход Феррана Торреса у "Сити" в тренерском штабе "дьяволов" решили - выпускаем в бой Антони Марьсяля.

По ходу матча небольшое повреждение получил бразилец Фред из "МЮ". Фото: REUTERS

Но ни один ни другой в итоге не смогли забить тот самый нужный мяч. Итог? Итог матча суров - 0:0 по итогам битвы двух "Манчестеров". Очередное дерби голов не принесло, а вот "Сити" продлили свою серию без побед над земляками из "Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" с 20 очками по итогам матча - на 7 месте в турнирной таблице. А команда Хосепа Гвардиолы с 19 баллами на 8-й позиции. У обоих команд - по одному матчу в запасе. Следующая встреч у "МанЮнайтед" 17 декабря в гостях против "Шеффилд Юнайтед". А "горожанами" уже во вторник предстоит домашняя встреча против "Вест Бромвич Альбион".

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