Замолчал «голос Кремля» - умер Евгений Хорошевцев

В воскресенье, 13 декабря, умер Евгений Хорошевцев - актер и диктор, «голос Кремля». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В воскресенье, 13 декабря, умер Евгений Хорошевцев - актер и диктор, «голос Кремля». Это именно он 20 лет объявлял президента перед началом торжественных церемоний в Кремле, он озвучивал имена лауреатов во время награждения в Александровском зале. Это он представлял участников международных переговоров при подписании документов на высшем уровне. Его произношение считалось эталонным.

Хорошевцев учился у легендарного Юрия Левитана и даже работал с ним. Он на протяжении 14 лет комментировал Парады Победы после того, как Путин поручил обеспечить комментарий не только во время телетрансляции, но и на самой Красной площади. Собственно, с него начался этот жанр, потому что прежде техника и парадные расчеты проходили без всяких пояснений для зрителей.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Евгения Хорошевцева.