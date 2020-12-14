Плата за утилизацию отходов: за что мы отдаем деньги и как ее рассчитывают

Раздельный сбор мусора позволит сократить объем отходов. Интересно, а оплата тоже снизится?Фото: Агентство «Москва»

С 2019 года в стране идет мусорная реформа. Граждане в большинстве случаев ее поняли по-своему. «Раньше нам за сдачу бутылок деньги платили, а теперь наоборот - с нас за их переработку плату собирают?» - возмущается одна из моих соседок.

В платежке за ЖКХ между тем появилась таинственная строчка «обращение с ТКО», на площадке рядом с домом (у нас во всяком случае) - новые красивые контейнеры двух цветов (один - для вторсырья). А рядом с контейнерами так и валяются какие-то мешки и коробки, в которых периодически роются бомжи. Реформа и правда вызывает у обычного человека много вопросов. «КП» попыталась разобраться вместе со специалистами хотя бы в самых наболевших из них.

За что мы платим?

Строка в платежке «обращение с ТКО» ступор вызывает у многих - это что за абракадабра? ТКО - твердые коммунальные отходы, бытовой мусор. А обращение - потому что предполагается: услуга эта не должна ограничиваться вывозом отходов на свалку, а включать в себя еще и целый ряд других мер, ради которых затеяли мусорную реформу. Тут возникает еще больше вопросов - так что же конкретно мы оплачиваем?

Небольшая предыстория для понятности. В свете реформы всем, что связано с мусором, у нас теперь занимаются так называемые региональные операторы. Вот услуги своего оператора мы и оплачиваем, когда платим за «обращение с ТКО».

- В тариф регионального оператора включены расходы на перевозку отходов, их обработку, обезвреживание и захоронение, - объясняет исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» (объединяет компании и специалистов в сфере обращения с отходами) Руслан Губайдуллин. - Если в регионе есть программа, которой предусмотрено строительство или модернизация полигонов, мусоросортировочных комплексов и других объектов, это также учитывается в тарифе. Плата же граждан рассчитывается по формуле на основе величин тарифа и норматива. Они устанавливаются региональными органами власти.

Норматив - это такой усредненный объем мусора, который, по мнению органов власти, плодит средний житель или домохозяйство. В некоторых регионах плату берут в зависимости от площади квартиры или частного дома, а в некоторых - по числу проживающих.

- Люди часто возмущены не столько суммой этой «платы за мусор», сколько принципами ее начисления, - рассказала «КП» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - При расчете по количеству квадратных метров жилья граждане платят за всю недвижимость, которая есть у них в собственности, - вне зависимости, проживают ли они на этой площади. При плате по числу проживающих ситуация лучше, но тоже есть вопросы. Если вы владеете помещением, в котором никто не прописан, будете платить за вывоз мусора, как если бы в нем проживал один человек.

Чего хотят власти. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Можно ли оспорить размер платы?

- Пока перерасчета платы можно добиться только за неоказанную услугу, - констатирует Светлана Разворотнева. - Например, если мусор вывозят реже, чем это предписано санитарными нормами (см. «Важно»).

В других случаях (например, если норматив кажется завышенным или плату берут за квартиру, где никто не живет) пока можно только надеяться, что по ходу реформы как-нибудь оно само утрясется. Это уж наша традиция: сначала закон примем, а потом будем править недостатки.

- В начале мусорной реформы каждый регион рассчитывал тарифы и нормативы по своему разумению. И они по стране отличались в несколько раз, - продолжает Светлана Разворотнева. - После того как был создан Российский экологический оператор (это общероссийская структура, которая должна контролировать мусорную реформу - Ред.), он начал анализ документов, подготовленных в регионах, были даны рекомендации по исправлению просчетов. Также Федеральная антимонопольная служба активно оспаривала в судах утвержденные регионами тарифы.

На площадке с контейнерами грязь и свалка… Доколе?

- В первую очередь надо разобраться, почему переполнены контейнеры, - отвечает Руслан Губайдуллин. - В этом не всегда виноват оператор. Нередко владельцы магазинов или другого бизнеса платить не хотят и не заключают договор с оператором, а подбрасывают свой мусор на контейнерные площадки многоэтажек.

Как поясняет эксперт, мусорный оператор отвечает за отходы только с момента их погрузки в мусоровоз. Контейнеры и контейнерные площадки - не его сфера. Ими, если речь о многоэтажках, занимается управляющая компания, которая обслуживает дом (то же - и с мусоропроводами). А в частном секторе - муниципалитет. Если контейнеры не поставили или они куда-то исчезли, обращаться с этим надо именно в УК или к местным властям.

Как часто должны вывозить мусор? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поставили баки для раздельного сбора мусора. Но, говорят, оттуда все едет на один завод...?

- Если стоят контейнеры для вторсырья, то за ними приезжает отдельный мусоровоз, который не вывозит смешанные отходы, - утверждает Губайдуллин. - В любом случае все ТКО поступают на мусоросортировочные комплексы, где проходят более тщательную сортировку. Если же жители кладут в контейнеры для вторсырья все подряд, то все содержимое в дальнейшем попадет в смешанные отходы. Пока никакой ответственности за это для жильцов не предусмотрено.

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