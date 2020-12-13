Антон Шипулин: У нас другой менталитет – после поражения пытаемся уйти в себя

Александр Логинов «застрелился» на последнем рубеже, и сборная России вновь осталась с деревянной медалью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье наши биатлонисты наконец-то могли прервать череду неудач – подняться на пьедестал на этапе Кубка мира в эстафете. Но лидер нашей сборной Александр Логинов «застрелился» на последнем рубеже, и сборная России вновь осталась с деревянной медалью. Практически в слезах звоним нашему прославленному биатлонисту, а теперь депутату Думы Антону Шипулину.

- Антон, какое у вас ощущение после нынешней эстафеты?

- Хочу вас сначала успокоить. Не расстраивайтесь. Это биатлон, здесь очень часто такое бывает. До последнего рубежа нельзя быть уверенным… Хотя я понимаю, что не только вы и я, но и другие болельщики уже давно ждут, чтобы наши ребята забрались на подиум. Каждый настоящий болельщик, надеется до последнего выстрела. Держит кулачки, сжимает зубы. Я также жду и надеюсь, что наши ребята или девчата возьмут медаль.

- Антон, у нас уже возникает комплекс. Неужели у Логинова тоже появляется «синдром Гараничева»? В эстафете второй круг, его начинает трясти. Гараничев сегодня с трудом справился, проклятье какое-то.

- Да нет. Гараничев на самых важных стартах как раз умеет собираться. А сегодня погода была не простая, все ошибались. Вы видели, как на последнем этапе и Йоханнес Бе и Самуэльсон дрогнули. Видно, что была борьба больше эмоциональная. Александру Логинову, думаю, больше помешала психологическая нагрузка, мы же видели, что он в личных гонках не так чисто стреляет, как мог бы. Ему как бы надо скинуть груз ответственности. Не знаю, как пройдет следующий этап, но, если он побудет хотя бы в новогодние праздники с семьей, выкинет это из головы, ему будет намного легче. Видно, что на всю команду давит груз ответственности, что нет ни одной медали. Сегодня неплохо пробежали Елисеев, Гараничев. Латыпов тоже смотрелся хорошо, но ему не хватает опыта, он с первого круга рванул отыгрывать отрыв, на втором круге тоже.

Я не так давно вышел из спорта, я бы, наверное, немного по-другому разложил силы по дистанции. Видно, что ему еще надо этот пыл свой немного притушить. А Саше Логинову просто успокоиться. Переключиться. И думаю, что все будет.

- Антон, может, ему помешало, что он отдельно от команды тренировался? Может, ему с ребятами надо тренироваться в следующий раз?

- Нет, здесь больше психологический фактор, когда не может переключиться, не может абстрагироваться от того результата. Видно, что он неплох. И мы видели по личным гонкам, что он немного проигрывает. Я вот пока не хочу ребят беспокоить, не звоню им, не спрашиваю, как ехали лыжи под ногой. По картинке вроде как лыжи едут неплохо, но то, что мы видим по тем секундам, по тем проигрышам ногами чистым ходом, я скажу, что, в принципе, Саша Логинов готов неплохо.

- Йоханнес Бе, который тоже по большому счету провалился – зашел на штрафной круг, уже через пять минут улыбающийся, довольный, выходит и дает интервью. Наши зажатые, переживают. Может, им поменьше переживать и копать себя изнутри?

- К сожалению, сколько бы мы этого ни хотели, но у нас немного другой менталитет. И больше давления со стороны болельщиков, больше ожидания, поэтому многие ребята просто пытаются уйти в себя. И я такой же был. И помню, когда были плохие гонки, расстраивался, никому не хотел давать интервью, ни с кем не общался. Просто хотелось домой и поковыряться в себе. Это, конечно, плохо и тяжело, потому что надо перелистывать страницу и идти дальше. А помочь расслабиться ребятам должен лидер команды или тренерский штаб. Действительно, если негатив копить в себе, то не будет хорошего результата.

- Ваш друг Александр Легков теперь комментирует лыжные гонки, которые уже обгоняют по популярности наш с вами биатлон, там есть медали. Как вам такой комментатор?

- С Сашей мы общаемся очень хорошо. Я смотрел его гонки, когда он комментировал. Он хорошо с этим справляется. Он получает от этого удовольствие. Спортсмены, которые не так давно закончили, они видят многие нюансы. И зрителю это необходимо услышать. Это не видят другие комментаторы. И я вижу, какие отзывы о Саше, как он с каждой трансляция все лучше и лучше ведет трансляции. И зритель это чувствует.

- Вы тоже комментировали в прошлом году. А в нынешнем как? Не слышим вас на биатлоне. А то Губерниев все перчатки съест.

- Я готов с Губерниевым встретиться, перчатку пожевать.

- Решили компанию составить!

- Я комментировал в течение двух лет. В этом году не знаю, как будет складываться в связи с пандемией, сможем ли мы поехать. Или прокомментировать. Я бы не отказался. Конечно, я похуже, чем Александр Легков комментирую, но с каждым годом буду набираться опыта, чтобы зритель больше радовался. И получал удовольствие.

- А как ваша сестра Анастасия Кузьмина? Мы знаем, что она шапочки в Словакии рекламирует, но не только этим занимается. Как она там поживает?

- Конечно, с пандемией есть некоторые ограничения, но она старается проводить больше времени с семьей. Очень много общественной работы, которая не дает ей скучать вне спорта. Все-таки старается больше с детьми, с мужем побыть и уделить им внимание.

- Депутат Николай Валуев нам рассказывал, как он сам тяжело перенес коронавирус. Вы тоже болели, сейчас полностью восстановились?

- Да, месяц после коронавируса было не очень. Потом организм вел себя непривычным образом. Прошел месяц, попил витаминки, восстановился. И все вернулось, как было до коронавируса.

- Губерниев очень большие надежды возлагает на вас, как представителя екатеринбургского спорта. Говорит, что мы, надеюсь, увидим еще больше екатеринбургских спортсменов на всех соревнованиях. Продвигается ваше дело в Екатеринбурге? Вы даже писали у себя в Инстаграм, что вы уже в качестве главы областной федерации биатлона встречались с губернатором Свердловской области Куйвашевым?

- Да, мы в прошлый раз с вами говорили по этому поводу. Не надо первое время ждать каких-то больших подвижек. Я даже боюсь говорить о том, что через год-два будут какие-то результаты. Долгая работа, которая не будет видна в ближайшее время. Действительно, встречался с губернатором, который меня поддерживает в этом направлении. Пока в рамках своей работы, честно признаюсь, я почти ничего не сделал, веду переговоры со спонсорами, с теми, кто будет поддерживать биатлон, в том числе, и губернатор Свердловской области готов нам помогать. Но нужно пройти подготовительный период, впереди большой объем работы, и многое будет зависеть от наших спонсоров, от материально-технической базы. Словом, сначала надо создать хорошую базу. А потом появятся и хорошие спортсмены.

- А про фонд Шипулина, ему десять лет. Вы полностью встали на ноги? Может, пора вам федеральным стать? Учитывая то, что вы депутат федеральный.

- Много об этом думали, обсуждали.

- Мы поможем, Антон.

- У нас и в области очень много работы, мы не справляемся. Все приходится контролировать в ручном режиме. И я просто боюсь, если мы уйдем на федеральный уровень мы закопаемся. И так очень много нагрузки на себя взял. Депутат, президент областной федерации биатлона… Поэтому не хочу распыляться, иначе не уследить ни за одним направлением.

- По суду в Лозанне что-нибудь известно?

- Нет пока. Полная тишина. Не разглашают никакой информации, все в штатном режиме. Мы так же, как и все болельщики, ожидаем результата. Не можем понять, в какую сторону нам смотреть, на какую сторону опираться. В последнее время у нас хороший тренд - все новости о себе мы узнаем из Интернета …

- Где новый год и Рождество встретите?

- Дома. У нас маленький грудной ребенок. Хотелось бы съездить в гости, но правильнее будет остаться… Была ситуация, когда мы в этом году уехали с маленькими детьми в Сочи отдыхать, где заразились коронавирусом. Вот и сейчас не очень простая ситуация. Я думаю, что и сейчас лучше пожертвовать какими-то передвижениями, но быть здоровыми. В семье посидим, отпразднуем. В 12 встретим новый год. Положим детей спать, сами часик посидим и пойдем спать.

- Мы надеемся, что в этом году еще с вами поговорим.

- На хорошие темы, когда у нас будут медали. Надеюсь, что наши биатлонисты еще подарят нам новогоднее настроение, новогодний сюрприз и праздник.

- Мы тоже надеемся! Всего вам хорошего!

- Спасибо огромное!

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