14 декабря в США проголосуют выборщики, но Трамп намерен продолжать бороться за пересмотр результатов

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от судебных исков Фото: REUTERS

Согласно законам США, в понедельник, 14 декабря, состоится заседание Коллегии выборщиков, на которой будет официально избран новый президент страны.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от судебных исков о нарушениях во время подсчета голосов на всеобщих выборах.

«Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел. Мы будем ускорять их рассмотрение, как только можем. У нас в распоряжении очень мало времени», – заявил Трамп в беседе с журналистами.

Также он выразил большую озабоченность тем, что в стране к власти может прийти нелегитимный президент, поскольку уверен, что победа досталась Байдену исключительно из-за махинаций демократов с голосами избирателей.

После заседания коллегии выборщиков результаты их голосования будут направлены в Сенат и 6 января должны быть одобрены обеими палатами Конгресса США. Церемония инаугурации новоизбранного президента проводится 20 января.

Ранее стало известно, что Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса с требованием пересчитать голоса в четырех штатах. Комментируя ситуацию, Трамп заявил, что огорчен действиями судей:

– Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!