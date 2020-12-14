«Закулисная сфера бедствует»: Басков рассказал, почему просил помощь государства

Николай Басков попросил помощи от государства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весной Николай Басков попросил помощи от государства, подал заявку на МРОТ.

Артист признался, что сделал это не для себя, а чтобы помочь своему коллективу.

-За время пандемии я никого не уволил, хотя у меня работает 38 человек. Всем надо содержать семьи, у многих кредиты. Первая двадцатка звёзд нормально держится, мы не жалуемся. Поем давно, можем выжить, средства есть. А вот закулисная сфера (звукорежиссёры, световики, музыканты, балет, сценографы) бедствует. Для них сейчас очень тяжёлое время. И если оно затянется, непонятно вообще все чем закончится...Многие из моих коллег осваивают другие профессии. Кто в таксисты пошел, кто ещё куда-то...А я пока держусь, свой коллектив полностью содержу, все гарантии выполняю. Пока могу, буду содержать, - объяснил kp.ru Николай Басков.

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