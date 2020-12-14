Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара А5»: чем России заменит советские «Протоны»

Итак, второй пуск тяжелой российской ракеты «Ангара А5» состоялся. Фото: REUTERS

Итак, второй пуск тяжелой российской ракеты «Ангара А5» состоялся. На момент, когда я пишу эти строки, разгонный модуль «Бриз М» с макетом спутника отделился от ракеты. А вот отделился ли макет от разгонника, еще не было известно – это событие должно произойти в шесть вечера по московскому времени. Если разделение произойдет штатно – можно считать и весь пуск успешным.

Но в любом случае сама ракета отработала штатно. Она вывела связку «Бриз М» и макет на нужную орбиту.

И тут возникают вопросы: а нужно ли было вообще пускать «Ангару А5» через шесть лет после первого пуска в 2014 году? Почему затянулась пауза и не устарела ли ракета?

Давайте разбираться.

После первого пуска тяжелой «Ангары А5» было сделано больше 20 тысяч замечаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему такой большой перерыв между первым и вторым пусками?

После первого пуска тяжелой «Ангары А5» было сделано больше 20 тысяч замечаний. Требовалась доработка, как говорят ракетчики, «машины». В это время Космический Центр имени Хруничева, где разработали и собрали первые ракеты нового семейства (был еще пуск легкой ракеты «Ангара 1.2» в том же 2014 году), начало лихорадить. Было принято решение о переносе всего производства новых ракет в Омск на завод «Полет». Площадку в Москве стали разбирать. Предприятие стремительно набирало долги. Только в последние годы, наконец, судьба Центра Хруничева определилась. Производство восстановили. Доработали вторую тяжелую «Ангару» и этим летом отправили на космодром Плесецк, где стартовый стол, естественно, уже был.

Сейчас технологический цикл производства новых ракет налажен. Третья ракета уже тоже готова.

На сегодня план такой – должны состояться три пуска «Ангары А5» в рамках опытно-конструкторских работ с космодрома Плесецк и три – с космодрома Восточный Фото: REUTERS

Зачем запускать устаревшую ракету?

Действительно, проектирование «Ангары» началось еще в 1994 году. Но нельзя сказать, что инженеры все двадцать лет – с 1994 по 2014 (когда состоялся первый пуск) в поте лица создавали новую ракету. Несколько раз финансирование приостанавливалось, менялась концепция ракеты-носителя. Так что сказать, что нынешняя «Ангара» - это наконец-то воплощенная в металле идея начала 90-х годов – погрешить против истины.

Так что на сегодня «Ангара» - вполне пригодная для использования ракета. Тем более, что от старика-«Протона» (начал летать в конце 60-х годов прошлого века) давно пора избавиться. Он летает на ядовитом гептиле, в отличие от экологически чистой «Ангары».

Сколько будут испытывать «Ангару»?

На сегодня план такой – должны состояться три пуска «Ангары А5» в рамках опытно-конструкторских работ с космодрома Плесецк и три – с космодрома Восточный, когда там будут закончены работы по строительству стартового стола и всей необходимой инфраструктуры.

Известно, что третья «машина» полетит с Плесецка с другим разгонным блоком производства Центра Хруничева – «Персей». Таким образом будут испытаны обе связки ракеты с разгонными блоками.

Пускать будут «старую» «Ангару» или ее модифицированный вариант?

Сейчас идут испытания «старой» «Ангары» - хотя я бы так новую ракету точно не называл. Вторая и третья ракеты – доработанные «машины».

Модернизированные вариант «Ангара А5М» сейчас разрабатывается конструкторским бюро «Салют». Эти ракеты будут летать с Восточного в рамках проекта «Амур». «Амур» - это доработанные под условия Восточного ракеты «Ангара».

Зачем нам такая дорогая ракета?

Сейчас, действительно, пуск тяжелой «Ангары» стоит дороговато – американцы в своих аналитических отчетах пишут о 100 млн долларов, в нашей прессе называлась сумма 6 млрд рублей. Однако, нужно учесть, что любой сложный технический аппарат, собранный в единственном или в нескольких органиченных вариантах, всегда будет дороже серии.

Поэтому сейчас все делается для того, чтобы уже в ближайшем будущем «Ангару» можно было собирать серийно. Речь идет, в конце концов, о производстве 8 ракет в год.

В этом случае тяжелая «Ангара» в ценах нынешнего года может стоит около 3 млрд 800 тысяч рублей. А это чуть больше 50 млн долларов – дешевле, чем пуск ракеты Falcon 9 Илона Маска, который оценивается в 60 млн.

Цеха завода «Полет» еще в прошлом году были готовы для сборки новой ракеты и сейчас в них начато производство. На сегодня «разделение труда» такое – в Москве делают третью ступень ракеты и проводят испытания в контрольно-испытательной станции. Все остальное – на «Полете». На «Полете» сейчас много молодежи, кадры обучаются, предприятие активно реконструируется.

Важно, что «Полет» находится существенно ближе к космодрому Восточный, чем московские цеха Центра Хруничева.

Сейчас, действительно, пуск тяжелой «Ангары» стоит дороговато – американцы в своих аналитических отчетах пишут о 100 млн долларов, в нашей прессе называлась сумма 6 млрд рублей. Фото: REUTERS

А зачем нам вообще тяжелая «Ангара»?

Мы вошли в период обновления ракетного парка страны. Появились новые материалы, новые системы управления. У нас разрабатывается ракета среднего класса «Союз-5» как замена нынешнему «Союзу». И «Ангара А5» как замена «Протону М».

Нынешняя «Ангара» сможет поднимать на низкую опорную орбиту больше 24 тонн грузов. Модернизированная ее версия – больше 30 тонн. В КБ «Салют» сейчас разрабатывают третью ступень ракеты, которая будет летать на водороде и получит индекс «Ангара А5В». Это еще больше увеличит грузоподъемность.

Именно такой ракетой можно будет поднимать на орбиту части лунного корабля, модули марсолета (для подъема всего корабля сразу все-таки нужна сверхтяжелая ракета, которая у нас, по нынешним планам должна появиться в 2028 году), тяжелые метеорологические спутники и спутники связи. Напомню, что служебный модуль «Звезда» Международной космической станции имеет массу больше 20 тонн. Так что потребность в ракетах такой грузоподъемности есть и будет.

При том, что у нас разрабатывается несколько ракет легкого класса (кстати, частными компаниями) – есть понимание, что через несколько лет Россия будет обладать всей линейкой необходимых и при этом новых ракет.

А как же космонавты?

Нынешние планы «Роскосмоса» заключаются в том, чтобы новая транспортная система с пилотируемым кораблем «Орел» летала с Восточного. Причем «Орел» - это корабль для межпланетных перелетов и полетов к Луне. Корабли «Союз» по-прежнему будут стартовать с Байконура. У пилотируемой «Ангары» будет индекс А5П. Они будет отличаться системой управления и, естественно, системой аварийного спасения экипажа, которая ставится только на пилотируемые ракеты-носители. Первая пилотируемая ракета должна быть изготовлена в 2023 году и стартовать с Восточного на следующий год. Второй испытательный пуск должен состояться уже с макетом пилотируемого корабля, который выйдет на орбиту и вернется на землю в автоматическом режиме. И только после этих испытаний будет решаться вопрос о полете наших космонавтов в корабле «Орел» на ракете «Ангара А5П».

Будет ли «Ангара» многоразовой?

В рамках проекта «Амур» идет проработка ракеты с возвращаемыми первой и второй ступенью. Причем речь идет о возвращении всего «пакета» - так называют связку первой и второй ступеней ракеты. Инженерно это непросто. Но как решить основные задачи уже понятно. «Пакет» сможет приземляться через в нескольких километрах от старта на специально подготовленную в тайге площадку. (У Маска ступени садятся обычно на платформу в море и поэтому старт ракеты часто зависит от состояния океана. В шторм ракету не пускают).

В общем, сейчас стоят последовательно несколько задач - «облетать» «Ангару», разработать третью водородную ступень для нее, закончить модернизацию, «посадить» на ракету пилотируемую систему. Задачи вполне выполнимые. Тем более, что дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки и вторая тяжелая «Ангара» слетала благополучно.

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