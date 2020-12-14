В минувшую субботу разработчики World of Tanks провели «Стрим года»

Разработчики World of Tanks провели «Стрим года» и подвели итоги 2020 г.

В общей сложности на всех платформах количество просмотров составило более 3 миллионов. Стрим прошел в дружеской ламповой атмосфере.

Во время трансляции игроков ожидал видеосюрприз из Техаса: «Привет, танкисты! Чак Норрис на связи. Я здесь, чтобы сказать, что вы крутые! Почти как я» – так начал свое обращение амбассадор «Новогоднего наступления 2021».

«В этом году мы решили провести не совсем стандартный формат «Стрима года»: в эти сложные времена, в эпоху коронавируса, многие из нас находятся в онлайне, в разных точках нашей необъятной земли, и мы решили больше сегодня поговорить, ответить на вопросы, рассказать о том, что мы думаем о тех вещах, которые вышли в 2020-м, поделиться планами на 2021-й. Рассказать о животрепещущих вещах, которые всех волнуют: артиллерия, фугасы, что мы будем с этим делать, что нового ждет наш проект в следующем году. И в простом понятном ламповом формате пообщаться», – отметил операционный директор World of Tanks Антон Панков.

В 2021 году в World of Tanks появится анонсированный ранее Экипаж 2.0, а также новая карта. Кроме того, анонсированы две новые ветки: итальянские и чехословацкие ТТ. Претерпят изменения и вновь порадуют игроков «Битва блогеров», «Стальной охотник», «Боевой пропуск».

В год 10-летия World of Tanks стало очевидно, что идей, как развивать игру, у разработчиков и игроков хватит еще на 10 лет вперед. Во время «Стрима года» были озвучены лишь основные планы на начало 2021-го, все детали разработчики обещали раскрывать постепенно.

Полную версию «Стрима года» можно посмотреть здесь.