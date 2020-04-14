Мэр Чикаго нарушила карантинные предписания

14 Апр 2020 2020-04-14T01:33:03+03:00

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Мэр третьего по величине города США, Чикаго Лори Лайтфут посетила парикмахера. В иное время сообщение об этом вообще не имело бы никаких шансов на то, чтобы быть опубликованным в прессе, но в период эпидемии коронавируса, затронувшей все без исключения штаты США, Лайтфут лично определила список ограничений, которые должны соблюдать все жители вверенного ей города.

Среди таких ограничений – временный запрет на работу парикмахерских. Он действует в Чикаго уже более двух недель.

Но в прошедшие выходные парикмахер, у которой обслуживается Лайтфут, сообщила на своей странице в одной из социальных сетей, что она только что обслужила госпожу мэра, покрасив корни ее волос и уложив прическу. Сообщение наделало много шума, и уже сегодня Лайтфут пришлось объясняться.

По ее словам, парикмахер была в перчатках и маске. Градоначальница нисколько не сожалеет о произошедшем. Лайтфут заявила, что является публичной персоной и лицом города, которому необходимо выглядеть хорошо в любой, даже самый сложный период.

Неделю назад, выступая с обращением к горожанам, мэр Чикаго среди прочего называла укладку и окраску корней волос – не жизненно важными процедурами.

ИСТОЧНИК KP.RU