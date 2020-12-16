От Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа

Новые российские поезда будут развивать скорость до 400 км/ч.

Не верите? А зря. В 2027 году россияне смогут доехать на поезде из златоглавой столицы в северную столицу за каких-то 2 часа. Движение пойдет по новой высокоскоростной магистрали (ВСМ). Каждый год более 10 миллионов человек совершают поездки между Питером и Москвой. Накануне Дня высоких скоростей – 17 декабря 2009 года был запущен первый «Сапсан» - мы спросили у известных людей, которые регулярно путешествуют между двумя мегаполисами, как изменится их жизнь и какие возможности откроются у россиян с открытием ВСМ.

Алексей Герман-младший, кинорежиссер, сценарист:

Алексей Герман-младший. Фото из архива «КП»

- Я люблю железную дорогу. Очень люблю спать в поездах - это прекрасное ощущение, когда засыпаешь в одной точке страны, а просыпаешься в другой. Кроме того, есть в этом все-таки своя романтика - стук колес, звон ложечки в стакане с чаем... А еще для меня поезда - это всегда место встречи. Я ездил в одном вагоне с бандитами, работягами, сидевшими, музыкантами и многими, многими другими. Однажды познакомился с настоящими бизнес-гениями, которые по полочкам разложили мне экономическую ситуацию в России и точно предсказали, какие будут кризисы, куда что повернет, к какому курсу придет рубль и так далее. Из Самары вроде были ребята. А самое удивительное - все сбылось!

Так что да, в поездах я езжу часто. И особенно - из Петербурга в Москву и обратно. До коронавируса у меня могло быть сразу по три таких поездки в неделю. Так что новую магистраль я жду, этот проект меня очень радует. Я просто-напросто буду больше успевать, потому что путешествие на «Сапсане» при всей его быстроте все равно отнимает время - и время немалое. Да и вообще - по-моему, именно в этом главный смысл и плюс нового проекта. Петербург и Москва в последние годы постепенно становятся одним большим городом - так много народа регулярно ездит туда и обратно. И если транспортное сообщение между столицами упростится, ритм жизни огромного количества людей ускорится, и эти люди смогут результативнее работать и большего достигать. Дороговизна и сложность строительства меня не смущают - я в принципе считаю, что страна должна уметь строить самолеты, корабли, станки, заводы, поезда и дороги - в том числе и железные.

Мне кажется, всю эту «птичью линию» с «Сапсанами», «Стрижами» и «Ласточками» надо прекращать. Мне лично больше импонируют старые названия. «Аврора», например. Или даже еще проще - что-то в стиле ЭР200, так, если помните, назывался самый быстрый в Союзе электропоезд. Есть в них какая-то энергичность, какая-то история. Вот в этом направлении и стоит двигаться.

Татьяна Буланова, заслуженная артистка РФ, певица:

Татьяна Буланова. Фото из архива «КП»

- Я очень часто перемещаюсь между двумя столица, бывает один день в Москве, один в Петербурге. Да у нас у артистов всегда были постоянные переезды, я к этому привыкла за столько лет моей творческой карьеры. Единственное, сейчас это стало намного комфортнее. До той же Москвы теперь не только на поезде можно добраться, но и еще на машине по новой скоростной автодороге.

Про то, что появится новая железнодорожная магистраль, я не слышала. Дорога будет занимать всего 2 часа? Вот это здорово! Это бы значительно облегчило жизнь не только артистам, но и многим бизнесменам, да и тем, кто просто хочет навестить родных в другом городе.

А вот с названием и дороги и поездов, которые по ней пойдут, вопрос сложный. Это, наверное, надо маркетологам решать.

Алиса Гребенщикова, актриса, телеведущая:

Алиса Гребенщикова. Фото из архива «КП»

- До пандемии я часто ездила из Москвы в Петербург, два-три раза в месяц. Сейчас, конечно, реже. Летом, когда приезжаю надолго, предпочитаю ехать на автомобиле, потому как можно взять с собой много вещей за один раз. А когда рабочие поездки и на короткий период, предпочитаю самолет или поезд. Зависит от работы, если есть время – ночные поезда, если не так его много – то на «Сапсане». К слову, «Красная стрела» - мой любимый вид вагонов. Очень комфортно в нем!

Про новую железнодорожную магистраль я слышала. Хорошо, что на месте не стоим. Мне кажется, у нас и так довольно хорошо налажено сообщение между двумя столицами. Новая железная дорога – это замечательно.

Что касается названия, хммм, надо подумать… Может быть, «Молния» подойдет, как раз она такая быстрая!

Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA

Екатерина Иванчикова. Фото из личного архива

- Сейчас очень часто мотаюсь из одного города в другой! Постоянные съемки, проекты. Мы уже даже задумываемся переехать в Москву, пока будет длиться ситуация с ограничениями.

Для дороги в столицу предпочитаю «Сапсан» или самолет. В последнее время отдаю предпочтение первому.

Если построят новую магистраль - это будет просто подарок, и не придется переезжать. Мы сможем встречаться с друзьями чаще.

Имя железной дороге я бы дала «Белый пегас»! Это что-то волшебное, чистое, быстрое, красивое! Как мечта! С крыльями и, обязательно, с рогом единорога, который исполняет желания.

У нас было много случаев в путешествиях. Однажды Леня (муж Екатерины и солист группы IOWA – прим.ред.) забыл гитару на гастролях в поезде. Приехали на площадку, и вдруг Леня вспоминает, что ему не на чем играть. Пришлось вернуться на вокзал, Леня подбежал к поезду, который, конечно же, уже был закрыт для пассажиров и готов был уехать на стоянку. Но хорошо, что гитару ему все же вернули после наших объяснений.

Еще были случаи на гастролях, когда нужно было распечатывать билеты, а мы просто сохранили их в электронном виде. Помню, мы на ходу закидывали свои вещи, пытаясь параллельно объяснить, что билеты у нас есть, просто они не распечатаны! В общем, проводники часто нервничали из-за нас. А первое мое путешествие на гастроли в Москву было с мюзиклом Ильи Олейникова «Пророк», я вышла на перрон очень эффектно: между вагоном и перроном есть небольшое расстояние, и, конечно же, я умудрилась туда провалиться. Нас встречали организаторы, и первое, что они увидели - как я проваливаюсь в эту дырку. Достали меня, посмеялись.

Вообще я очень любила ездить в поездах с гастролями, потому что команда мюзикла большая, все набиваются в вагон, ходят друг к другу в гости, конечно же, идут в вагон - ресторан. Это было весело.

Андрей Носков, актер, режиссер:

Андрей Носков. Фото из архива «КП»

- Ой, я постоянно в пути. Буквально каждую неделю езжу в белокаменную, бывает даже по несколько раз. Ночные поезда не люблю, я никогда в них не высыпаюсь, лучше «Сапсан» или вообще самолет. Правда, без забавных случаев не обходилось. Помню, как-то опаздывал, пришел на вокзал, смотрю: на двух соседних путях два «Сапсана». Ну я и сел. А потом выяснилось, что не на тот поезд, торопился и не проверил путь. Ну ничего, на ходу меня не высадили, договорился на месте. Только тсссс! Повторять мой опыт не стоит, вдруг будет другой исход.

Про то, что хотят запустить новую железнодорожную магистраль между столицами, я раньше не слышал, но очень рад. Для специалистов нашей сферы – это просто замечательно. Постоянно спектакли, съемки то в одном городе, то в другом . Бывает, кто-то заболел и нужно срочно подменить, потому что идут съемочные дни, или билеты в театр уже раскуплены. Конечно, есть самолеты, все понятно. Но если будет возможность еще больше сократить время на дорогу, это просто чудеса.

А у этого поезда еще нет названия? Тогда предлагаю наречь ее «Молния». Что может быть еще быстрее?

Сергей Боярский, депутат Госдумы:

Сергей Боярский. Фото из архива «КП»

- Москва или Петербург? Не загоните меня в эти рамки. Отвечу так: жить в Петербурге, а работать в Москве. Я путешествую между столицами дважды в неделю. В основном на самолете, но иногда пользуюсь ночными поездами. Но если в будущем дорога будет занимать два часа, буду отдавать предпочтения поезду. Новая дорога даст стране возможности для коммуникации, для еще более тесного общения двух столиц, а для граждан - удобство. Считаю, что новому поезду нужно дать название «Сапсан», как самой быстрой птице, а тот, что сейчас так зовется понизить, так сказать, в звании, и переименовать в что-то другое. А всей новой железной дороге я бы дал название «Две столицы».

Денис Клявер, музыкант:

Денис Клявер. Фото из личного архива

- Путешествую по маршруту Москва-Питер к маме достаточно часто. Благодаря тому, что открыли платную трассу – стал чаще ездить на машине. Обожаю путешествовать за рулем: дорога, музыка и приятные моменты, когда можно побыть наедине со своими мыслями – поэтому иногда люблю ездить один. Трасса идеальная, поэтому можно идти по ней с нормальной скоростью. Так я добираюсь за шесть часов от дома в Москве до дома в Санкт-Петербурге. И там, и там живу за городом. Мне кажется, что Москва и Питер становятся все больше похожи на два крупнейшими микрорайона – с каждым годом все больше миграция из Питера в Москву, из Москвы в Питер, в том числе и по работе. И конечно надо соединять города транспортом, который ускорит передвижение. И если поездка от Москвы до Питера наземным транспортом будет занимать два часа – то это однозначно выше всех похвал.