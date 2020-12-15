Уменьшение площади лесов в официальной статистике связали с неучтенными лесами

Россия занимает второе место в мире по количеству лесов.

На это указывает завкафедрой общей экологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Замолодчиков.

«Если говорить о европейской части России, то площади лесов в ней увеличиваются за счет продолжающегося зарастания ранее выведенных из оборота пахотных земель. Однако следует учитывать, что земли остаются по назначению сельскохозяйственными, и эти леса до сих пор не учитываются в государственной лесной статистике. В Сибири и на Дальнем Востоке в последнее десятилетие площадь лесов (покрытых лесом земель) сокращается за счет большой интенсивности лесных пожаров, то есть покрытые лесом земли конвертируются в гари, при этом оставаясь землями лесного фонда».

Россия занимает второе место в мире по количеству лесов, напоминает профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров. И это изобилие стало причиной потребительского отношения к лесу.

«До сих пор в значительной части российских населенных пунктов дрова используются для отопления, причем не только в частном секторе, но и в соцучреждениях! При этом, перефразируя Менделеева, в наше время можно сказать, что топить древесиной – всё равно что топить ассигнациями».

При этом доля древесины, используемой в качестве топлива и стройматериала, снижается, отмечает директор по стратегии АО «Финам» Ярослав Кабаков. Однако основную угрозу лесу по-прежнему представляет человек, говорит Кабаков.

«Людям нужны пашни и пастбища, им нужно строить себе дома и прокладывать к ним дороги. А если кто-то хочет дом в лесу, то он и заплатить готов больше других. В каком-то смысле постперестроечная Россия тут не в самом худшем положении. С одной стороны, значительную долю нашей экономики до сих пор составляют крупные госкомпании – там государство имеет возможность диктовать довольно строгие нормы природопользования, всё, что эти компании срубают, им приходится компенсировать посадками на других территориях. С другой, после развала колхозной системы значительные территории сельхозназначения не используются, и это резерв, на котором можно довольно быстро восстановить лес. Тем более, что теперь эти земли не требуют любой ценой раскорчевывать».

Ранее в Рослесхозе сообщили, что лесовосстановительные работы в Сибирском федеральном округе, проводимые в рамках нацпроекта «Экология», выполнены более чем на 100%. Площадь почти достигла 294 тыс. га, что на 4 тыс. га больше запланированного на этот год.