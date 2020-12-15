Под наблюдением 777 тысяч человек «контактных»: Анна Попова пожаловалась на тех, кто не соблюдает самоизоляцию

Правительство составило план поставок вакцины от COVID-19 в регионы на ближайшие три месяца. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство составило план поставок вакцины от COVID-19 в регионы на ближайшие три месяца. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

Минздрав отрапортовал: вакцинация уже началась во всех регионах. Прививку сделали почти 30 тысяч человек. Каждую неделю производители будут извещать Минздрав об остатках препарата, а тот в течение двух дней обязан распределять их по регионам в зависимости от потребностей. Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации в новогодние праздники.

Премьер также сообщил, что правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для тех, кто лечится от коронавируса на дому. А это 80 процентов от числа заболевших. Регионам дополнительно направят 2,8 миллиарда рублей на закупку лекарств. Ранее правительство уже направило на это более 5 миллиардов рублей.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 15 регионах страны продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Свыше трети новых случаев приходятся на Москву и Санкт-Петербург. В 68 регионах ситуация стабилизируется, но по словам Поповой, она «достаточно хрупкая». Попова пожаловалась, что только один из девяти россиян соблюдает двухнедельную самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19.

- Под наблюдением у нас остаются порядка 777 тысяч человек как контактные. Мы усилили контроль за контактными, расширили их число, и на сегодняшний день соблюдает требования, находясь в изоляции, каждый девятый, - рассказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, каждую неделю в регионах выписывают около 40 тысяч штрафов за нарушения противоэпидемических мер.