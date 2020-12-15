Попова рассказала, сколько россиян соблюдает самоизоляцию после контакта с заразившимся

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только один из девяти россиян соблюдает самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что далеко не все россияне добровольно уходят на самоизоляцию.

«Один из девяти россиян соблюдает самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19», - сообщила глава Роспотребнадзора в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как писал сайт kp.ru, Попова заявила, что в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией. Она подчеркнула, что достигнутая стабилизация хрупкая, и каждый должен сохранять ответственное отношение к здоровью

«Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению эти цифр», - заявила она, отметив, что в период предпраздничной суеты россиян должны быть ответственным по отношению к своему здоровью, а также здоровью окружающих, и призвала осуществлять контроль за принятыми противоэпидемическими мерами, подчеркнув, что все они адекватны.