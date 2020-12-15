17-летняя внучка Веры Алентовой выросла красавицей

Актриса Вера Алентова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Меньшова - единственная дочь актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова. Она не раз признавалась, что всегда мечтала о брате или сестре. Наверное, поэтому артистка не стала останавливаться на одном ребенке и родила мужу Игорю Гордину сына Андрея в 1997 году, а через шесть лет дочь Таисию. На днях Юля показала редкое фото с наследницей.

Юлия Меньшова часто рассказывает поклонникам о семье и знаменитых родителях. Особый интерес у публики всегда вызывают фотографии актрисы с детьми - 23-летним Андреем и 17-летней Таисией. Так произошло и на этот раз.

Подписчики Юлии Меньшовой обсуждают ее селфи с дочкой, которая выросла настоящей красавицей. Фолловеры спорят, на кого из родственников девушка больше похожа. В комментариях под их совместным фото разгорелась бурная дискуссия. Часть пользователей решили, что Тая растет "папиной дочкой", а другие уверены, что наследница Меньшовой больше напоминает свою знаменитую бабушку Веру Алентову. В молодости Вера Валентиновна была очень хороша собой.

Напомним, Юлия Меньшова почти 25 лет счастлива в браке с Игорем Гординым. Они много путешествуют вдвоем и с детьми. Однако так было не всегда. раньше отношения с супругов нельзя было назвать простыми. В 2004 году они разошлись. Актриса признавалась, что после рождения Таисии в их отношениях с Игорем произошел разлад. Пара начала часто ссориться. Дошло до того, что Меньшова предложила Гордину разъехаться. Артисты не стали оформлять развод и не прекратили общаться, но жили отдельно друг от друга. Так продолжалось четыре года, пока однажды Таисия не пожаловалась маме, что скучает по папе и хочет встречать его каждый день дома. Юлия вновь съехалась с мужем и больше они уже не расставались. Актриса не скрывает, что очень любит и уважает супруга. Теперь они живут душа в душу, воспитывая сына и дочь.

В какой-то степени Юля повторила судьбу родителей. Вера Алентова и Владимир Меньшов познакомились на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Преподаватели отговаривала Алентову от романа с Меньшовым. Им казалось, что актрису ждет блестящая карьера в кино и театре, а Меньшов ей не пара. Однако Алентова в 1963 году согласилась стать его женой. Семейная жизнь супругов началась с испытаний. Бедные студенты не могли позволить себе жить вместе, а после окончания учебы в университете не сразу сумели найти работу. В итоге артистам пришлось трудиться в разных городах. Отношения супругов осложнило появление дочки в 1969 году. После рождения малышки Алентова и Меньшов захотели развестись и четыре года не жили вместе. Однако официально развод так и не оформили, так как поняли, что очень любят друг друга. Воссоединение пошло на пользу карьере. В 1980 году режиссер снял фильм "Москва слезам не верит", главную роль в котором исполнила его супруга. Картина получила премию "Оскар".