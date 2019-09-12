2019-09-12T15:16:43+03:00
Звезды

Похорошевшая Вера Алентова затмила красотой молодых актрис

77-летняя актриса вышла в свет в стильном наряде
Ольга ЛИБГАРДТ
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В последнее время Вера Алентова редко выходит в светВ последнее время Вера Алентова редко выходит в светФото: Борис КУДРЯВОВ
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Вера Алентова полюбилась миллионам телезрителей после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит". С тех самых пор прошло 40 лет, а пристальное внимание к звезде театра и кино ничуть не ослабевает. Она по-прежнему хороша собой и востребована в профессии.

В последнее время Вера Алентова редко выходит в свет, поэтому каждое ее появление вызывает бурные обсуждения в соцсетях. На днях в Московском драматическом театре имени Пушкина стартовал 70-й театральный сезон, на открытии которого присутствовали многие звезды. Среди них оказалась и 77-летняя супруга режиссера Владимира Меньшова.

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В Московском драматическом театре имени Пушкина стартовал 70-й театральный сезон
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Актриса появилась на публике в стильном черном костюме, солнцезащитных очках и с модной прической. Выглядела она просто прекрасно. Публика перешептывалась, мол, моложавая и посвежевшая Алентова затмила красотой своих молодых коллег.

Недавно, к слову, фанаты отмечали, что Вера Валентиновна выглядит ровесницей дочки Юлии Меньшовой. Кстати, 28 июля Юлия отметила 50-летие. Мать и дочь очень близки, а ведь Вера Валентиновна признавалась, что так было не всегда. У нее были претензии к Юлии, когда та только начинала свою карьеру. "Есть родители, которым нравится все в своих детях - и это идиотизм. А есть родители, которым ничего не нравится - и это тоже идиотизм. Мы были вторыми, нам искренне не нравилось. Нам казалось, что она должна делать все лучше, больше, и эффектнее, и талантливее. Но она довольно быстро стала Юлией Меньшовой", - сообщала Алентова.

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Вера Алентова редко выходит в свет
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В свою очередь, Меньшова, рассказывая о родительнице, не раз говорила: "Мама закрытый для публики человек и иногда выглядит для кого-то «прохладной», но мы очень близки. Она - потрясающая женщина, которую я обожаю и многому учусь у нее".

ИСТОЧНИК KP.RU

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