Чак Норрис: У меня нет мобильника, и я не хочу, чтобы он у меня появился

Чак Норрис следит за последними трендами, в том числе и за компьютерными играми. Фото: Пресс-служба

Кем только не был Чак за свою долгую жизнь - и военным, и спортсменом, и актером, и писателем... Теперь в биографии звезды наступил новый этап: Норрис начал сотрудничать с разработчиками знаменитой видеоигры World of Tanks. Об истории своего появления под виртуальной броней и о многом другом знаменитый актер рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

«В мае маме исполнится 100»

- Чак, вы действительно в танки играете?

- Я слежу за трендами и понимаю, что видеоигры - это уже неотъемлемая часть современного мира. Есть огромное количество развлекательных игр, помогающих снять стресс. Но есть и те, которые не только развлекают, но и позволяют узнать что-то новое (например, об истории и военной технике). Если учесть, что в World of Tanks представлены 11 наций и более 600 бронированных машин, это отличный пример как раз последнего типа игр. Игру называют самым большим виртуальным музеем бронетехники в мире.

- В молодости в армии вы служили в спецназе ВВС. В годы своей службы вы на танки не заглядывались?

- Ха-ха, вы хорошо осведомлены. В 1958 - 1962 годах, когда я служил в ВВС, основу танковых войск США составлял танк M48A1 Patton. И да, мне посчастливилось не раз видеть эту модель своими глазами.

- А в игре танки какой страны предпочитаете?

- В целом мне очень нравится, как в игре представлена американская техника, ну и, конечно, я с особым интересом изучил советские легенды вроде серий КВ и ИС и легендарного T-34-85.

- Съемки видеоролика, посвященного новогоднему ивенту игры, проходили в Далласе. Кто вы там по сюжету?

- В ролике я играю самого себя - предстаю в роли эдакого хранителя праздничного настроения. По сюжету я приезжаю в маленький горный город в канун Нового года. Жители уже вовсю готовятся к празднику, но вдруг выясняется, что на площади на вершине огромной елки застрял котенок. Чтобы его спасти, я подъезжаю к дереву на танке, но ствол орудия не дотягивается до места, где сидит котенок. Поэтому я просто руками поднимаю танк, чтобы котик мог безопасно спуститься вниз по стволу орудия.

Актер снялся в новогоднем ролике популярной компьютерной игры World of Tanks. Сыграл, конечно, самого себя. Фото: Пресс-служба

- Вы в этом ролике выглядите лет на 30 моложе своего возраста - в чем секрет такой потрясающей формы?

- Я всегда вел активный образ жизни и тренировался. А еще моя жена Джина отлично заботится обо мне - она любит готовить здоровую еду, так что питание у нас правильное. Еще я много сплю, пью много воды и стараюсь смотреть на все в позитивном свете. Ну и моя мама жива, в мае ей исполнится 100 лет. Наверное, гены у меня в семье хорошие.

«Покой в семье важнее успеха»

- В нашей стране вы невероятно популярны, о вас даже сочиняют анекдоты. Например: «У Чака Норриса нет часов - он сам решает, сколько сейчас времени». Существует ли что-то подобное в США?

- О да! Я стал героем огромного числа выдуманных веселых фактов. В ноябре 2009-го я взял и выпустил свою книгу - «Официальная книга фактов о Чаке Норрисе», где собрал свои любимые.

- У вас большая семья, множество внуков. Удается ли вам в своем плотном графике находить время для общения с ними?

- Моя семья - это моя жизнь, и никакой успех в мире не поможет, если в доме что-то не так. Моим младшим детям - их зовут Дакота и Дэнили, и они близнецы - исполнилось по 19 лет. Оба уже получили черный пояс четвертой степени по моей системе (речь о боевом искусстве чун-кук-до, придуманном актером. - Ред.).

- Ваш сын Эрик был режиссером нескольких эпизодов сериала «Крутой Уокер». Каково было вам, актеру, беспрекословно выполнять указания собственного сына?

- В «Крутом Уокере» было много режиссеров, но Эрик был одним из лучших, поэтому с ним было легко. Так как я был исполнительным продюсером сериала, я вообще старался подбирать в команду лучших. «Крутой Уокер» был в эфире восемь с половиной лет, и мы выпустили 203 серии.

- Кого непобедимый Чак Норрис считает крутым среди актеров вашего амплуа?

- Старые герои все еще хороши - взять хотя бы Слая (Сильвестра Сталлоне. - Ред.) и Арни (Арнольда Шварценеггера. - Ред.).

- Зрителям хорошо известны персонажи из ваших самых популярных фильмов - Уокер и другие сильные парни. А есть ли герой, который не так хорошо известен, но по каким-то причинам вам дорог?

- В отличном семейном фильме «Парный удар» (его, кстати, снял в 1992 году младший брат Чака Аарон. - Ред.) я сыграл сам себя. Мой напарник играл парня с астмой, которая мешает ему заниматься спортом. Из-за этого его постоянно задирают, и он мечтает, чтобы мы с ним подружились и решили все проблемы. Он потом находит тренера по боевым искусствам, тренировки которого помогают ему подкачаться. Не хочу раскрывать для вас всю историю целиком, но скажу, что в конце мы становимся настоящей командой и парень одерживает большую победу.

- Как проходит ваш обычный день? С кем вы чаще всего созваниваетесь?

- У меня нет мобильного телефона, и я не хочу, чтобы он у меня появлялся. Так жить проще. В основном все бизнес-дела на Джине, поэтому у меня есть возможность заниматься творчеством. Всю жизнь у меня был жесткий распорядок дня. Но в свои годы могу себе позволить расслабиться и перейти на гибкое расписание, при этом продолжаю заниматься спортом каждый день. Чем еще занимаюсь? Еще у нас с Джиной есть бизнес по производству артезианской воды с нашего ранчо «Одинокий волк». Часть выручки от продаж идет в наш фонд помощи подросткам.

На красавице Джине О’Келли Норрис женился в 1998 году. Фото: Legion-Media

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Семеро детей и тринадцать внуков

- Скоро Рождество, как будете его отмечать?

- Учитывая то, что у меня семеро детей и 13 внуков, Рождество - это особенное время для нас. Обычно этот праздник у нас проходит в кругу семьи и друзей. В этом году не все смогут приехать из-за ограничений по пандемии, но это нормально.

- В России вы бывали не раз. Собираетесь к нам снова?

- У меня много черных поясов по боевым искусствам, завоеванных в России, и больше всего в Санкт-Петербурге. В последнюю поездку в Россию я взял с собой жену. Это был ее первый визит в вашу страну, и мы прекрасно провели время, когда я показывал ей Москву. Мы повстречали в России много прекрасных людей и со многими из них подружились. Надеюсь снова с ними встретиться, когда коронавирус уйдет в прошлое. А пока я бы хотел пожелать всем вашим читателям: будьте здоровы, берегите себя. Хорошего вам Рождества и новогодних праздников!

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