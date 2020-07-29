Лунный календарь на август 2020: фазы Луны, благоприятные дни

1 августа, суббота

13-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Время обновления и новых устремлений. Но помните, не следует начинать нового, не закончив то, за что вы уже взялись. Можно вносить коррективы, исправлять ошибки.

Благоприятное время для того, чтобы отправиться в путешествие.

Именинники: Варлам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

2 августа, воскресенье

14-й лунный день. Растущая Луна в Водолее

Не стоит приниматься за серьезные дела. Гораздо продуктивнее заняться самообразованием и семейными делами.

Хорошо обращаться с просьбами к близким. Но при этом и самому стоит быть отзывчивым. Не стоит забывать про эффект бумеранга.

Именинники: Афанасий, Илья.

3 августа, понедельник

15-й лунный день. Полнолуние в Водолее.

Скорее всего, на нашем пути будет немало серьезных искушений и соблазнов. Надо напрячь все силы, чтобы справиться с ними. Это день преодоления и преображения. Он заберет все силы, но, скорее всего, принесет немало и удовлетворения. Доводите до ума начатое и верьте в победу.

Именинники: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа, вторник

16-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Суету и активность оставим на другой день. К делам сейчас подходим, взвесив каждое слово, а еще лучше отложить все важное на пару деньков и заняться своим здоровьем и духовным развитием.

Не влезайте в споры и оставьте смелые шутки при себе.

Именинники: Алексей, Корней, Корней, Мария, Михаил, Фока.

5 августа, среда

17 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Легкий, радостный день. Провести его надо также в приятных занятиях, в общении с милыми и любимыми детьми.

Особенно благодатная почва для романтических свиданий, а также для знакомства с противоположным полом с «серьезными намерениями».

Именинники: Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор

6 августа, четверг

18-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Многое сегодня будет видеться нам преувеличенным. Неудачные шутки покажутся оскорблением, небольшая проблема – бедой. Не торопитесь с действиями и выводами. Помните про правила 30 секунд. Досчитайте и только тогда принимайте решения.

А самое главное, не начинайте беспокоиться пока ничего не произошло.

Именинники: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина.

7 августа, пятница

19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

По возможности выбираем физический труд, активную деятельность. А вот обдумывания, стратегии пока стоит отложить.

Есть шанс примириться с врагами и улучшить отношения с коллегами и близкими. Используйте эту возможность.

Для принятия решений не лучшее время. Злую шутку может сыграть большое самомнение.

Именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.

8 августа, суббота

20-й лунный день. Убывающая Луна Овне.

Женская сила и женские чары на пике. С их помощью представительницы прекрасного пола могут добиться почти всего, чего захотят. Мужчинам следует набраться терпения.

Сейчас можно начинать масштабные дела, закладывать «фундамент на котором будет возведено несколько этажей». Это будет небыстрый путь, поэтому достойное начало играет очень важную роль.

Именинники: Моисей, Прасковья, Федор.

9 августа, воскресенье

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Вдохновение, активность, творчество, покорение вершин – главные слова дня. Многое из смелых мечтаний удастся воплотить в жизнь.

Сейчас хорошо проводить массовые мероприятия, как общественного толка (фестивали, мастер-классы), так и личного (устраивать большие застолья, праздники).

Благоприятное время для смены места работы или должности.

Именинники: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.

10 августа, понедельник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Если есть дела, требующие особой концентрации, логики, скрупулезности – сейчас для них лучший момент. Силы и внимание на высоте, не подведет и интуиция, так что можете смело выносить важные решения!

Принимайтесь за учебу и самообразование, а также передавайте свои знания, умения и опыт тем, кто в этом нуждается.

Именинники: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа, вторник

23-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Активный день. Смело планируем много сложных и тяжелых занятий. Также хорошо приступать к глобальным преобразованиям. Можно поменять сферу деятельности и попробовать что-то принципиально новенькое для себя.

Помните, что рядом с большой энергией идет и агрессия. Постарайтесь не раздражаться сами и не попадаться под руку раздраженным людям.

Именинники: Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

12 августа, среда

24-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Работать сегодня спустя рукава – настоящее преступление. Ведь именно от той основы, которая заложена сейчас, будет многое зависеть. И не говорите, что вас не предупредили!

День также насыщен энергией, но в отличие от предыдущего дня, она не несет в себе такой заряд агрессии.

Не подходит день для больших событий и массовых мероприятий. В остальном же стоит ждать успеха.

Именинники: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

13 августа, четверг

25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

А вот сейчас можно выдохнуть и остановиться. Для глобальных дел день не удачен. А вот для глубокого мыслительного процесса, для анализа и планирования – самое то.

Постарайтесь составить план действий (ну или мечтаний) на ближайшее время. Стоит также попробовать сделать что-то приятное для себя и своих близких.

Именинники: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа, пятница

25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Пассивный день. Он не подходит для деловой активности, для штурма вершин, для рабочих подвигов. Скорее для отдыха, встреч с друзьями, самопознания и расслабления. Также можно с легким сердцем сейчас отправляться в дорогу – в путешествие или в командировку.

Не лучший день для романтических свиданий, но для крупных покупок – вполне!

Именинники: Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа, суббота

26-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Как это ни странно, в субботу надо от отдыха уже постепенно переходить к действиям. Начинается вновь период активности. Будьте к нему готовы. Еще раз проговорите себе, что ждет вас в ближайшее время. Сейчас неплохое время для принятия решений и разведки для будущих рывков к цели.

Опасаться следует эмоциональных перепадов как у себя, так и у окружающих.

Именинники: Василий, Никодим, Степан.

16 августа, воскресенье

27-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Если с утра на пути встанут препоны, значит, в настоящее время стоит отказаться от задуманного: сейчас вовсе не та ситуация, чтобы переворачивать горы. Но если все пойдет как по маслу, не сворачивайте с пути.

Займитесь самообразованием и медитацией, сейчас можно прокачать свой уровень!

Именинники: Антон, Кузьма.

17 августа, понедельник

28-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

В идеальном варианте, этот день стоит посвятить заботам о себе, о своей душе и теле, а также делу укрепления семьи.

На многие вещи сегодня может открыться новый взгляд. Исходя из этого, стоит скорректировать планы на ближайшее будущее.

Кроме того, именно сейчас дела недавнего прошлого начнут приносить свои плоды.

Именинники: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максим.

18 августа, вторник

29-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Довольно опасный день. Стоит удвоить свое внимание и сконцентрироваться на правилах. Не пытайтесь сейчас перекраивать условия под себя, учитывайте опыт и мнение окружающих. Это еще никогда не бывало лишним.

Сегодня велика вероятность ссор, будьте начеку!

Именинники: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максим, Мария, Нонна, Симон, Кристина.

19 августа, среда

30-й/1-й лунный день. Новолуние в Деве.

«Лишний» день лунного месяца. Он бывает далеко не каждый раз. А потому будто бы дан нам для радости, приятных встреч, любви и романтики. Вот и использовать его следует именно в этом качестве!

Сейчас хорошо угощать окружающих домашней едой, создавать уют, устраивать застолья и вечеринки.

Именинники: Афанасий, Александр, Митрофан, Алексей, Антон.

20 августа, четверг

2-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Идеальный момент для начала новых дел, от которых вы ждете быстрого результата. А также для «общения» с деньгами». Не забывайте, эта материя требует постоянного внимания и уважительного отношения.

Самое время и для проведения инспекции своих трат. Постарайтесь найти более выгодные тарифы и подумайте, от каких расходов вы можете отказаться без ущерба для себя.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр.

21 августа, пятница

3-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Лучше отказаться от работы в команде и все взвалить на себя. Только так сейчас получится сделать по-настоящему хорошо.

Для этого дня характерна агрессия и мощь. Не все смогут совладать с этим. Поэтому важно понимать, чем вы будете заниматься и осознавать, что все дела должны быть со знаком плюс.

Особенно благоприятный период для благотворительности и помощи ближним.

Именинники: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор.

22 августа, суббота

4-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

День получения новых знаний и новой информации. Не упускайте шанс освоить что-то необычное, не отказывайтесь от советов мудрых людей.

Сегодня также не лучший момент для групповых дел. Продолжаемся надеяться только на себя.

От приема судьбоносных решений пока стоит отказаться.

Именинники: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Яков.

23 августа, воскресенье

5-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

День трансформации. Появятся результаты всего того, что вы делали ранее и от чего ждали эффекта. Однако первые «всходы» — это не повод почивать на лаврах. Окончательный успех будет достигнут лишь в том случае, если кропотливая работа не прекратится.

Благоприятный момент, чтобы отправиться в путешествие или в командировку.

Именинники: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа, понедельник

6-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Для особой деловой активности этот понедельник совершенно не предназначен. А посему, стоит выбрать рутинные занятия, которые вы способны выполнять буквально вслепую.

Особое внимание уделяем рациону питания. Исключите вредное – жирную и копченую пищу, а главное - алкоголь. Следите за свежестью еды.

Именинники: Александр, Василий, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Федор.

25 августа, вторник

7-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Неплохой день. Сейчас хорошо работать со словом, оно имеет особую силу. Это значит, что можно проводить мастер-классы, читать лекции и устраивать переговоры.

В тоже самое время, надо быть осторожным в общении и взвешивать каждую фразу, потому как окружающие могут во всем искать (и находить!) скрытые смыслы.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

26 августа, среда

8-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Символ дня – птица Феникс. День несет преобразования, но иногда, чтобы измениться, предстоит пройти через некоторые трудности. Так что будьте готовы к тому, что судьба станет испытывать на прочность. Ко всему этому добавятся еще и перепады настроения.

Но в этой ситуации не нужно забывать, что испытания посланы нам по нашим силам.

Именинники: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа, четверг

9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Один из тяжелых дней месяца. Наружу будут выходить негативные мысли и эмоции.

Вероятны «выгодные» предложения по сотрудничеству и вложению денег. Не спешите вынести вердикт или сделать большое приобретение, обязательно возьмите паузу и попробуйте просчитать все риски. Возможно, уже завтра предложения не будут казаться такими лакомыми.

Именинники: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

28 августа, пятница

10-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

День стоит посвятить близким. Важно уделить внимание пожилым членам семьи. Устройте домашнее застолье, за которым каждый сможет рассказать о своих новостях и мыслях, поделиться планами и мечтами. Сможет почувствовать себя членом клана, важным и любимым. Крайне неблагоприятны ссоры.

Кстати, в этот день хорошо закладывать традиции, как семейные, так и личные.

Именинники: Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар и Марк

29 августа, суббота

11-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Самый мощный по энергетике день месяца. Именно поэтому стоит быть осторожным: такой энергией очень сложно управлять. В этот день хорошо браться за «агрессивные» дела, в которых без напора и завоевания ну никак! Благоприятно начинать политическую деятельность, выдвигаться на новую должность, завоевывать кого-то или что-то. Но и в этом есть одно условие: эта деятельность не должна быть для вас в новинку. Наличие приличного опыта обязательно.

Именинники: Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.

30 августа, воскресенье

12-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

А вот сегодня агрессии и напора быть совсем не должно. Только плавное течение дел, только приятные занятия и удовольствие. Астрологические школы советуют посвятить этот день духовному развитию. Благоприятное время для молитвы, посещения храма, медитации.

О принятии финансовых решений пока лучше забыть.

Именинники: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.

31 августа, понедельник

13-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Стараемся уделить внимание и работе, и своему здоровью. Сейчас можно сделать настоящий прорыв в самосовершенствовании. Благоприятны процедуры по омоложению, массажи. Хорошо сходить в баню или в сауну.

Кроме того, этот день подходит для матримониальных планов, помолвок.

Именинники: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна, Фрол.