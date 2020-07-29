Фэн-шуй на август 2020: благоприятные и неблагоприятные даты

1 августа, суббота

Считается, что в этот день можно совершить «прорыв». Выйти на новый уровень знаний, развития, а также получить некий толчок в решении сложных задач. Одним словом, эта суббота не про выходной, а про то, как стать лучше. Не упускайте шанс исправить, наверстать и покорить новую вершину!

Благоприятный момент для процедур по омоложению.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

2 августа, воскресенье

В этот день также возможно получение важной информации. Причем, из самых разных источников. Будьте внимательны ко всему, что увидите и услышите.

Обязательно уделите время духовной стороне жизни. Сходите в храм, почитайте умные книги.

В то же время, не стоит перетруждаться и быть несдержанным в еде.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00

3 августа, понедельник

Неплохой день. Но не для бизнеса и решения каких-то важных вопросов своей судьбы, а для встречи с добрыми друзьями, для романтического вечера со своей второй половинкой.

После обеда можно отважиться на откровенные разговоры, которые должны принести желаемый результат.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

4 августа, вторник

Избегаем суматохи, суеты. В порыве эмоций можно сделать неверный ход и испортить то, что нарабатывали долгое время. Постарайтесь отдохнуть прежде всего морально.

Скорее всего, сегодня вероятны приступы страха и депрессивные проявления. Переключитесь на приятные заботы по дому.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

5 августа, среда

Мироздание сразу покажет, на правильном ли вы пути. Если дела будут спориться, приносить радость и удовольствие – выбран верный курс. Если же, напротив, необходимое не очень-то дается в руки, рассыпается и оставляет на душе чувство досады, лучше скорректировать свои действия, а то и вовсе отказаться от задуманного.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

6 августа, четверг

День помощи и благотворительности. Побольше добрых дел в расписании!

Помните, мы заслуживаем того, чего заслуживаем.

В то же время, сейчас активизируются мошенники, которые не упустят случая поживиться за вас счет.

День неплох для медицинских манипуляций.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

7 августа, пятница

Сохраняется опасность быть втянутым в сомнительное мероприятие и нехорошее действо.

Будьте осторожны в общении. Появится великий соблазн выплеснуть в лицо окружающим все негативные эмоции, что накопились в душе.

Соглашаться на что-либо в этот день не стоит, слишком много шансов ошибиться. Возьмите паузу на раздумья и все как следует взвесьте.

Часы удачи: с 19.00 до 21.00.

8 августа, суббота

Отличный день для решения финансовых проблем, а также для больших и важных покупок. Они будут удачными и прослужат не один год.

Хорошо также проводить переговоры, встречи с партнерами, подписывать договоры.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

9 августа, воскресенье

Мощная энергетика дня не позволит сидеть без дела. Появится желание совершить великие дела. Не сдерживайтесь. Для начала глобальных проектов, строительства, переездов – отличный период.

Вероятны встречи со старыми знакомыми и приятные сюрпризы.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

10 августа, понедельник

Довольно продуктивный и удачный день. Для старта недели просто идеальный. В ежедневник можно включать немало важных и ответственных дел. Вечер хорошо провести в заботах о себе, в физической активности. Все обещания, данные сегодня необходимо выполнить!

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

11 августа, вторник

Также продуктивный день. Его можно использовать для некоторых изменений в своей жизни, начиная с перестановки в квартире и заканчивая переменой места работы или жительства. Но делать это стоит не с бухты-барахты, а подготовившись.

Возможно, придется столкнуться с наветами и сплетнями. Но обращать на них внимания не стоит.

Часы удачи: с 11.00 до 18.00.

12 августа, среда

Весьма энергичный день. И этой энергии обязательно надо найти достойное применение. Именно поэтому рабочий график надо буквально «утрамбовать» делами. Но при этом не стоит забывать и о своем здоровье. Труд не должен быть на пределе физических возможностей. Если останутся силы, вечер посвятите духовным практикам.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

13 августа, четверг

День, когда стоит остановиться и задуматься, пересмотреть свои отношения с окружающими и близкими. Сейчас возможно проведение работы над ошибками и коррекции отношений, если, конечно, нужно эти отношения сохранить.

Для финансовых операций не самое удачное время.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

14 августа, пятница

День из разряда отдыхательных и накопительных. Серьезных вещей создать не удастся, а удача будет норовить выскользнуть из рук. Не планируйте важного, лучше создайте условия для полного расслабления и переключения. Хорошо порадовать себя прекрасными моментами (встреча с друзьями, походы на выставку, в кино, творчество), которые надолго зарядят положительной энергией прекрасного.

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

15 августа, суббота

Не конфликтуйте и не спорьте сегодня ни с кем. Даже маленькая ссора рискует перерасти в глобальные распри.

Благоприятное время для встречи с друзьями, а также для выбора недвижимости. Однако финансовые операции в этот день лучше не проводить.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

16 августа, воскресенье

От этого дня стоит ждать некого интуитивного прозрения. Именно поэтому сейчас хороший момент для договоренностей, принятия решений и вынесения «последнего слова».

Подходит день для занятий духовными практиками, йогой, для молитвы и медитации.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

17 августа, понедельник

День телесных практик. Обязательно стоит включить в расписание – занятия физкультурой, йогой. Дайте телу почувствовать, что заботитесь о нем, результат не заставит себя долго ждать.

Также здорово будет порадовать себя приятными процедурами – массажами, походами в баню.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

18 августа, вторник

Энергия дня весьма переменчива. Успеть за ней будет нереально. А потому, лучше даже не пытаться форсировать события и заниматься чем-то спокойным, рутинным. Тем, что не требует особого внимания, концентрации и исключает появление травм.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

19 августа, среда

Светлый, яркий день. Смело назначаем свидания с приятными людьми и занимаемся творчеством. Даже если вы никогда не вставали на эту стезю, сейчас стоит попробовать. Вполне вероятны неожиданные открытия. Художников, поэтов, дизайнеров ждут приятные озарения и новые интересные идеи.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

20 августа, четверг

Если у вас есть мечта, сейчас самое время приступить к ее воплощению в реальность. Не придумывайте отговорок, а лучше составьте детальный план своих действий и во всех деталях представьте желанную цель.

Командировки и путешествия пока не желательны.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

21 августа, пятница

Займитесь наведением порядка. Особенно это касается жилища и рабочего места. Не должно остаться местечка, где бы сохранились нетронутыми залежи одежды, игрушек или бумаг. Помните, в таких углах скапливается немало энергии «застоя». Избавьтесь от нее.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

22 августа, суббота

Непростой день. Займите себя физической активностью и трудом. Но в тоже время, соблюдайте осторожность во всем. Отложите потенциально опасные занятия и избегайте общения с личностями, которые склонны заваливать своими проблемами.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

23 августа, воскресенье

Фэн-шуй благоволит к тем, кто захочет сегодня круто изменить, преобразовать свою жизнь. Если у вас были масштабные планы, например, начать вести здоровый образ жизни или избавиться от вредных привычек, самое время приступить к их воплощению в реальность.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

24 августа, понедельник

В напряженный понедельник стоит найти время для того, чтобы заглянуть в свою душу. Прислушайтесь к своим желаниям, к тому, что пытается «сказать» ваш организм. Постарайтесь сделать правильные выводы и принять необходимые меры, чтобы достичь желаемого результата.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

25 августа, вторник

Благоприятный период для всевозможных научных изысканий, для сбора информации и ее систематизации.

Сейчас хорошо обращаться с прошениями и предложениями к начальству. Но стоит иметь в виду, что и самому придется откликнуться на чью-то просьбу.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

26 августа, среда

Что бы не происходило, стоит постараться сохранить спокойствие. Переживания могут нанести непоправимый вред здоровью, а делу все равно не помогут.

Сегодня судьба дает возможность завершить то, что было начато, но по каким-то причинам не доведено до логического конца.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

27 августа, четверг

Не самый спокойный день. Он внесет сумятицу и хаос в привычные дела. Кроме того, появится немало соблазнов.

Важные дела стоит отложить, а пока посвятить себя рутинным делам и самопознанию.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

28 августа, пятница

Неплохой день для различных начинаний. Особенно, если они связаны с семейными традициями и обязанностями.

Сейчас не стоит взваливать весь груз забот на себя, привлеките к делу близких и друзей.

Часы удачи: с 15.00 о 19.00.

29 августа, суббота

Нейтральный день. Используйте его, чтобы зацементировать отношения – дружеские, любовные, семейные.

Фэн-шуй благоволит благотворительным делам, путешествиям и простым радостям.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

30 августа, воскресенье

Этот день также не стоит занимать серьезными делами и важными встречами. Сегодня главные заботы должны быть связны с домом и с домочадцами. Помните, их интересы и желания сегодня надо ставить выше своих.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

31 августа, понедельник

Отличное начало недели. День подходит для финансовых операций, наведения порядка в бумагах и документах. Можно договариваться о важных встречах и сделках. А вот с путешествиями пока стоит повременить.

Часы удачи: с 13.00 до 19.00.