2020-07-29T11:27:09+03:00
Происшествия

Лихач расстрелял машину, в которой ехала семья из Москвы

Водитель внедорожника сначала что-то кричал, а потом достал пистолет и прямо на ходу открыл огонь
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Разборки на дороге закончились стрельбой.Разборки на дороге закончились стрельбой.
Изменить размер текста:

Эта история произошла несколько дней назад на Можайском шоссе. В тот день 19-летний Андрей и его девушка Настя, как обычно, отправились в магазин за покупками, с собой пара взяла и Настину маму.

Андрей был за рулём, парень внимательно следит за правилами дорожного движения, поскольку водительский стаж у него ещё небольшой. Автомобиль аккуратно выехал со двора на дорогу, водитель убедился, что никому не помешает и держался правой полосы. Через какое-то время молодой человек заметил в зеркале заднего вида внедорожник тёмно-синего цвета, это был Мерседес.

— Он двигался очевидно быстрее разрешенной на данном отрезке дороги скорости, а приблизившись ко мне начал перестраиваться совершенно неожиданно, даже поворотник не включил. А когда перестроился стал резко тормозить, будто я ему помешал чем-то. — рассказал Андрей kp.ru.

Парень решил не ввязываться в дорожные разборки и не реагировал на происходящее, тогда водитель Мерседеса остановился посреди дороги и вышел из автомобиля.

— Он стал размахивать руками и что-то кричать, я не стал открывать окна, включил поворотник и объехал машину и его самого, снова перестроился в правую полосу и продолжил движение, — вспоминает парень.

Но лихачу было мало, он догнал автомобиль Андрея и стал ехать рядом. Молодой человек продолжал игнорировать агрессора, но это не уберегло его автомобиль от повреждений, а всех находящихся в машине от стресса. Водитель Мерседеса не отставал, он "прижимал" машину оппонента к обочине, а в какой-то момент в стекло Андрею прилетела пустая пластиковая бутылка. Но по сравнению с тем, что было дальше, это ещё цветочки.

— Настя истошно закричала: "Пистолет". Я повернул голову, в руках у мужчины действительно было оружие, направленное на нас, тут же раздались два выстрела, я услышал удар по машине. А он дал по газам и уехал. Я даже номер не успел запомнить, — говорит молодой человек.

Андрей выбрал подходящее место для остановки и осмотрел автомобиль, на крыле увидел повреждения. Видимо только один выстрел достиг своей цели. Девушка молодого человека и её 49-летняя мама были в ужасе от произошедшего. Андрей сразу обратился в полицию и рассказал о произошедшем, в отделении у него приняли заявление, но сообщили, что без номера машины найти обидчика будет практически невозможно. Поэтому неадекватный водитель так и будет продолжать гонять по дорогам и стрелять в тех, кто мешает ему нарушать ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перебранка пассажиров автобуса на юго-западе Москвы закончилась поножовщиной

Раненый житель столицы впал в кому (подробности)

Москвичка спаслась от маньяка, сильно покусав его

Девушка буквально зубами вырвала свою свободу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Автоэксперт прокомментировал идею массового внедрения алкозамков в России
Джонни Деппа обвинили в женоненавистничестве
КНДР объявила высший уровень угрозы после сообщений о коронавирусе в стране
Украина пожаловалась Генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Названы сферы, где зарплаты сократились сильнее всего
В Казахстане продлили карантин по коронавирусу "для закрепления положительных результатов"
Учитель назвала главный минус ограничений на выдачу книг 18+ в библиотеках
Зеленский заявил, что Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, но тут же пообещал ответный огонь
Насколько хватает иммунитета переболевших коронавирусом, рассказали разработчики вакцины
ВОЗ: новый тип коронавируса во Вьетнаме не вызывает опасений
Названы страны ЕС, готовые принять туристов из России
Какую маску лучше носить в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт
На Филиппинах обнаружили высокопатогенный "птичий грипп": Это третий штамм вируса с пандемическим потенциалом
Слушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра
За месяц в Чувашии перечислили более 139 млн рублей на содержание 45 тысяч коров
В Совфеде назвали бредом утверждения, что Россия «распространяет» фейки о коронавирусе
Эксперт рассказала, изменятся ли из-за коронавируса правила этикета