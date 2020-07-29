Пять гаджетов необходимых для учебы в условиях пандемии коронавируса

В период учебы на удаленке большинство родителей поняли, что компьютер ребенку все-таки необходим – даже если раньше были категорически против гаджетов в раннем возрасте. И хотя в новом учебном году дистанта пока не предвидится, в список покупок для школы стоит добавить и пару девайсов. Тем более, что учителя открыли для себя полезные сервисы и явно не планируют отказываться от онлайн-лекций и тренажеров в качестве дополнения к обычным урокам.

Так что конкретно стоит приобрести для занятий? Разбираемся вместе!

Компьютер или ноутбук

В идеале, у ребенка должен быть свой компьютер или ноутбук для учебы. Для младшеклассников лучше подойдет стационарный компьютер, потому что так будет проще контролировать правильное расстояние до монитора и угол зрения. Оптимально, если в комплекте с компьютером рабочее место будет оборудовано столом правильной высоты и стулом с ортопедической спинкой. Но если такой возможности нет, то стоит приобрести хотя бы детское компьютерное кресло – или подогнать по высоте взрослое, подложив ребенку под попу подушку.

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе компьютера или ноутбука – это даже не мощность девайса, а монитор. Зрительная нагрузка у детей и так высокая, и плохой монитор с низкой частотой обновления картинки может негативно отразиться на зрении. Оптимальная диагональ монитора – 13,6 – 15 дюймов.

Также на устройстве должно быть достаточно оперативной памяти, иначе учебные программы и сервисы будут тормозить. Для комфортной работы с большинством программ хватит 4 гигабайт.

Что выбрать:

Компьютер

Плюсы:

Часто дешевле, чем ноутбук

При правильном стуле и столе полезнее для осанки

Можно взять клавиатуру с цифровым блоком – удобно для заданий по математике

Удобнее подключать к кабельному интернету, который часто быстрее, чем Wi-Fi

Минусы:

Придется дополнительно покупать веб-камеру

Нет автономной работы в случае отключения электричества

Нет возможности перемещаться по дому

Ноутбук

Плюсы:

Мобильность и компактность – можно устроиться где угодно

Встроенная батарея – даже если отключили свет, можно раздать интернет со смартфона и продолжить работу

Встроенная веб-камера

Минусы:

Не всегда удобная клавиатура

Надо покупать мышку (ребенку с ней удобнее)

Экран и клавиатура слишком близко – не очень хорошо для зрения

У современных ноутбуков может не хватать портов USB и нет дисковода (ко многим учебникам по иностранным языкам до сих пор прилагаются аудио-материалы на CD-дисках!)

Планшет или смартфон

Если нет возможности приобрести ребенку свой собственный компьютер или ноутбук, то можно заменить его планшетом или смартфоном. Конечно, не у всех учебных сервисов есть мобильные версии и приложения. Но если в семье один компьютер, и он нужен взрослым для работы, то ребенок вполне может посмотреть онлайн-лекции и с телефона. А в мессенджерах, скайпе и зуме общаться по смартфону даже удобнее.

В целом планшет может стать вполне себе адекватной альтернативой ноутбуку – особенно, если докупить к нему чехол-подставку с клавиатурой. Конечно, такая клавиатура будет меньше по размеру и не такой удобной, как обычная, поэтому такой вариант больше подойдет для детей постарше. С другой стороны, она все равно будет удобнее, чем экранная версия.

Самым же бюджетным помощником в учебе для школьника может стать обычный смартфон. Тем более, что многие родители и без того приобретают их детям, чтобы те все время были на связи. Для учебы и звонков навороченный агрегат не нужен – сойдет и китайская версия. Главное, чтобы на смартфоне стояла не самая древняя операционная система, и чтобы ребенок не занял все свободное место игрушками.

В случае ограниченного бюджета смартфона будет вполне достаточно, чтобы посмотреть онлайн-видео по рекомендации учителя или прослушать аудио-уроки. Но если ваш педагог плотно работает с цифровыми платформами, то возможностей мобильника может не хватить.

Наушники с гарнитурой

Если учиться без наушников, то очень скоро неправильные глаголы и формулы на сумму квадратов выучит вся семья! Кроме того, важно, чтобы у наушников была гарнитура – это проще, чем покупать и подключать отдельный микрофон. Часто такие наушники идут в комплекте со смартфоном – самое время их достать! Правда, у них довольно короткий провод, и при подключении к системному блоку стационарного компьютера этой длины может не хватить.

Для маленьких детей наушники-«капельки» могут оказаться слишком большими. Отчасти, проблему помогает решить смена резиновых накладок на более маленькие. Обычно они прилагаются к наушникам, но в случае чего, их легко найти в компьютерном магазине или заказать в интернете.

Более продвинутый вариант – наушники, которые полностью закрывают уши и регулируются по величине головы. Они часто более удобны, но и у них есть свои недостатки. Перед покупкой надо проверить их на звукоизоляцию, иначе окружающим будет слышно Марь Иванну также, как и самому ребенку в таких наушниках.

А вот Bluetooth-наушники для ребенка – это не самый хороший выбор. Либо сами следите за уровнем их зарядки, либо держите под рукой обычные проводные наушники.

Электронная книга

Да-да, большинство книжек можно читать и со смартфона! Однако, для глаз электронная книга гораздо менее вредна. Кроме того, у электронной читалки есть одно важное для родителей свойство: когда она в руках у ребенка, ты точно знаешь, что он читает книжку – а не рубится в игрушки под видом домашней работы.

Другой бонус электронной книги – это долгая работа без подзарядки. Учитывая, что в большой семье за розетки идет чуть ли не битва, это важный аспект.

При покупке электронной книги лучше выбирать варианты со встроенной подсветкой, тогда ребенок будет меньше зависеть от уровня освещенности в комнате. Также стоит проверить ее «всеядность» с точки зрения форматов файлов, чтобы читалка позволяла открывать все версии учебников.

Усилитель сигнала для Wi-Fi

У всех дома есть какое-нибудь место, где интернет ловит не очень хорошо. Как назло, часто именно там самое удобное место для работы! Чтобы решить эту проблему, можно приобрести специальный усилитель для Wi-Fi, который поможет сигналу пройти сквозь стены и увеличит скорость интернета до обещанной при подключении.

Дополнительные аксессуары в помощь учебе:

Стилус для смартфона или планшета – пригодится, если нужно что-то зарисовать или написать.

Подставка с охлаждением или док-станция для ноутбука – увеличивает время работы и не позволяет устройству перегреваться.

Веб-камера – для стационарного компьютера

Детская мышка – меньше по размеру, чем обычная, удобная для руки и без десятка программируемых кнопок.

Портативный аккумулятор – чтобы не жить с телефоном у розетки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793275" frameborder="0"></iframe> Нами принято решение начинать новый учебный год в сентябре, как обычно — Голикова..

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