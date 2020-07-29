Пять гаджетов необходимых для учебы в условиях пандемии коронавируса
В период учебы на удаленке большинство родителей поняли, что компьютер ребенку все-таки необходим – даже если раньше были категорически против гаджетов в раннем возрасте. И хотя в новом учебном году дистанта пока не предвидится, в список покупок для школы стоит добавить и пару девайсов. Тем более, что учителя открыли для себя полезные сервисы и явно не планируют отказываться от онлайн-лекций и тренажеров в качестве дополнения к обычным урокам.
Так что конкретно стоит приобрести для занятий? Разбираемся вместе!
Компьютер или ноутбук
В идеале, у ребенка должен быть свой компьютер или ноутбук для учебы. Для младшеклассников лучше подойдет стационарный компьютер, потому что так будет проще контролировать правильное расстояние до монитора и угол зрения. Оптимально, если в комплекте с компьютером рабочее место будет оборудовано столом правильной высоты и стулом с ортопедической спинкой. Но если такой возможности нет, то стоит приобрести хотя бы детское компьютерное кресло – или подогнать по высоте взрослое, подложив ребенку под попу подушку.
Главное, на что стоит обратить внимание при выборе компьютера или ноутбука – это даже не мощность девайса, а монитор. Зрительная нагрузка у детей и так высокая, и плохой монитор с низкой частотой обновления картинки может негативно отразиться на зрении. Оптимальная диагональ монитора – 13,6 – 15 дюймов.
Также на устройстве должно быть достаточно оперативной памяти, иначе учебные программы и сервисы будут тормозить. Для комфортной работы с большинством программ хватит 4 гигабайт.
Что выбрать:
Компьютер
Плюсы:
Часто дешевле, чем ноутбук
При правильном стуле и столе полезнее для осанки
Можно взять клавиатуру с цифровым блоком – удобно для заданий по математике
Удобнее подключать к кабельному интернету, который часто быстрее, чем Wi-Fi
Минусы:
Придется дополнительно покупать веб-камеру
Нет автономной работы в случае отключения электричества
Нет возможности перемещаться по дому
Ноутбук
Плюсы:
Мобильность и компактность – можно устроиться где угодно
Встроенная батарея – даже если отключили свет, можно раздать интернет со смартфона и продолжить работу
Встроенная веб-камера
Минусы:
Не всегда удобная клавиатура
Надо покупать мышку (ребенку с ней удобнее)
Экран и клавиатура слишком близко – не очень хорошо для зрения
У современных ноутбуков может не хватать портов USB и нет дисковода (ко многим учебникам по иностранным языкам до сих пор прилагаются аудио-материалы на CD-дисках!)
Планшет или смартфон
Если нет возможности приобрести ребенку свой собственный компьютер или ноутбук, то можно заменить его планшетом или смартфоном. Конечно, не у всех учебных сервисов есть мобильные версии и приложения. Но если в семье один компьютер, и он нужен взрослым для работы, то ребенок вполне может посмотреть онлайн-лекции и с телефона. А в мессенджерах, скайпе и зуме общаться по смартфону даже удобнее.
В целом планшет может стать вполне себе адекватной альтернативой ноутбуку – особенно, если докупить к нему чехол-подставку с клавиатурой. Конечно, такая клавиатура будет меньше по размеру и не такой удобной, как обычная, поэтому такой вариант больше подойдет для детей постарше. С другой стороны, она все равно будет удобнее, чем экранная версия.
Самым же бюджетным помощником в учебе для школьника может стать обычный смартфон. Тем более, что многие родители и без того приобретают их детям, чтобы те все время были на связи. Для учебы и звонков навороченный агрегат не нужен – сойдет и китайская версия. Главное, чтобы на смартфоне стояла не самая древняя операционная система, и чтобы ребенок не занял все свободное место игрушками.
В случае ограниченного бюджета смартфона будет вполне достаточно, чтобы посмотреть онлайн-видео по рекомендации учителя или прослушать аудио-уроки. Но если ваш педагог плотно работает с цифровыми платформами, то возможностей мобильника может не хватить.
Наушники с гарнитурой
Если учиться без наушников, то очень скоро неправильные глаголы и формулы на сумму квадратов выучит вся семья! Кроме того, важно, чтобы у наушников была гарнитура – это проще, чем покупать и подключать отдельный микрофон. Часто такие наушники идут в комплекте со смартфоном – самое время их достать! Правда, у них довольно короткий провод, и при подключении к системному блоку стационарного компьютера этой длины может не хватить.
Для маленьких детей наушники-«капельки» могут оказаться слишком большими. Отчасти, проблему помогает решить смена резиновых накладок на более маленькие. Обычно они прилагаются к наушникам, но в случае чего, их легко найти в компьютерном магазине или заказать в интернете.
Более продвинутый вариант – наушники, которые полностью закрывают уши и регулируются по величине головы. Они часто более удобны, но и у них есть свои недостатки. Перед покупкой надо проверить их на звукоизоляцию, иначе окружающим будет слышно Марь Иванну также, как и самому ребенку в таких наушниках.
А вот Bluetooth-наушники для ребенка – это не самый хороший выбор. Либо сами следите за уровнем их зарядки, либо держите под рукой обычные проводные наушники.
Электронная книга
Да-да, большинство книжек можно читать и со смартфона! Однако, для глаз электронная книга гораздо менее вредна. Кроме того, у электронной читалки есть одно важное для родителей свойство: когда она в руках у ребенка, ты точно знаешь, что он читает книжку – а не рубится в игрушки под видом домашней работы.
Другой бонус электронной книги – это долгая работа без подзарядки. Учитывая, что в большой семье за розетки идет чуть ли не битва, это важный аспект.
При покупке электронной книги лучше выбирать варианты со встроенной подсветкой, тогда ребенок будет меньше зависеть от уровня освещенности в комнате. Также стоит проверить ее «всеядность» с точки зрения форматов файлов, чтобы читалка позволяла открывать все версии учебников.
Усилитель сигнала для Wi-Fi
У всех дома есть какое-нибудь место, где интернет ловит не очень хорошо. Как назло, часто именно там самое удобное место для работы! Чтобы решить эту проблему, можно приобрести специальный усилитель для Wi-Fi, который поможет сигналу пройти сквозь стены и увеличит скорость интернета до обещанной при подключении.
Дополнительные аксессуары в помощь учебе:
Стилус для смартфона или планшета – пригодится, если нужно что-то зарисовать или написать.
Подставка с охлаждением или док-станция для ноутбука – увеличивает время работы и не позволяет устройству перегреваться.
Веб-камера – для стационарного компьютера
Детская мышка – меньше по размеру, чем обычная, удобная для руки и без десятка программируемых кнопок.
Портативный аккумулятор – чтобы не жить с телефоном у розетки.
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ИСТОЧНИК KP.RU