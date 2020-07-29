2020-07-29T17:41:26+03:00
Здоровье

Продукты, богатые антиоксидантами, могут провоцировать рак толстой кишки

Неожиданными оказались исследования ученых Еврейского университета Иерусалима
Алексей ОСИПОВ
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Среди продуктов, которые богаты антиоксидантами, - черный чай, орехи, многие виды ягод, шоколад.Среди продуктов, которые богаты антиоксидантами, - черный чай, орехи, многие виды ягод, шоколад.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Диспропорция, которая долго сбивала врачей с толка: рак тонкой кишки встречается крайне редко (всего лишь в 2% от всех случаев колоректального рака), в то время, как рак соседней, меньшей по размеру толстой кишки является одной из основных причин смертности от рака как среди мужчин, так и среди женщин.

Профессор Инон Бен-Нерия из Центра иммунологии и исследования рака при Еврейском университете Иерусалима (Израиль) вместе с командой ученых обнаружили, что виной всему являются высокие уровни метаболитов, которые образуются в результате переваривания богатых антиоксидантами продуктов.

Кишечный микробиом (сообщество микроорганизмов – Прим.ред.) вкупе именно с такими метаболитами становятся особо «гостеприимной» средой для мутировавших клеток, провоцируя появление и ускоряя развитие рака кишечника.

Чтобы подтвердить свою теорию в аспекте того, что именно кишечная флора является основным фактором развития колоректального рака, израильские ученые применили антибиотики: как только кишечная флора была уничтожена, мутировавшие клетки прекратили свое развитие. В тонкой кишке кишечных бактерий очень мало, в толстой – много. Именно поэтому рак чаще поражает именно толстую кишку.

Что же касается антиоксидантов, то они выступают в роли мощнейшего катализатора: чем больше их попадает в кишечник, тем чаще и быстрее развивается рак.

Это подтвердили и лабораторные опыты: в микробиоме тех мышей, чья диета богата антиоксидантами, раковые клетки развиваются особенно активно.

Среди продуктов, которые богаты антиоксидантами, - черный чай, орехи, многие виды ягод, шоколад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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