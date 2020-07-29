Захар Прилепин: Среди задержанных в Белоруссии есть мои бойцы

- Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона, который на данный момент уже не существует, напомню, - написал Захар Прилепин в своих соцсетях. - То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР, воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны.

белорусские силовики задержали 33 граждан РоссииФото: принтскрин видео.

По мнению писателя, если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях , это будет выглядеть нелепо.

- Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история - хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, и никакая Белоруссия им не нужна, - уверен Прилепин. - То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю зачем они все это затеяли. Надеюсь, все разрешится скоро.

Задержанных обвинили в подготовке беспорядков во время избирательной кампанииФото: принтскрин видео.

В ночь на среду, напомним, белорусские силовики задержали 33 граждан России, обвинив их в подготовке беспорядков во время избирательной кампании. В Минске заявили, что все они – сотрудники ЧВК.

Задержанные - бойцы частной военной компании.Фото: принтскрин видео.

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