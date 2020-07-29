2020-07-29T15:17:25+03:00
В мире

Под Минском задержан взвод ЧВК

Белорусское информагентство сообщило о поимке 32 наемников
Александр КОЦ
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Сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Фото: Наталия Федосенко/ТАСССотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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«Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании», - выстрелила в эфир Белта, предупредив. – «Будет дополнено».

Однако спустя час это сиротливое предложение оставалось единственной информацией о громкой спецоперации, проведенной силовиками. Однако, внимательные наблюдатели ждали этого события с пятницы. 24 июля Александр Лукашенко посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке и там обмолвился:

- Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, - рубанул батька.

И знающие Лукашенко люди подметили – теперь надо ждать очередных разоблачений и новых задержаний. И тут на тебе – 32 наемника под Минском, целый взвод частной военной компании! Вот это удача. Как говорится: «Совпадение? Не думаю».

Тут, конечно, не лишним будет вспомнить о том, как в 2017 году со стороны Украины в Белоруссию (по заявлениям Минска) прорывался джип с небольшим арсеналом. Кого-то вроде даже задержали, но об их судьбе ничего не известно до сих пор. А украинская погранслужба с помощью записей камер видеонаблюдения убедительно доказала, что никаких джипов с ее стороны к соседям не мчалось.

А во время выборов президента в 2010 году (тогда Батька тоже пугал всех майданом) белорусские силовики накрыли гараж, доверху набитый автоматами, тротиловыми шашками и гранатометами. Все это добро должно было пригодиться при штурме дома правительства. Но чуть ранее на границе в микроавтобусе были задержаны 12 провокаторов. О судьбе которых и по сей день ничего неизвестно.

Впрочем, это совсем не означает, что их не было. Как и 32-х наемников, которые на поверку могут оказаться какими-нибудь правосеками из Украины, решившими поделиться опытом со своими белорусскими побратимами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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