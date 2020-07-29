Версия: Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Судан

Россияне, задержанные минувшей ночью в среду, 29 июля, в санатории под Минском, могли воспользоваться этим городом, как транзитной точкой. Ведь из Москвы из-за коронавирусных ограничений за границу вылететь невозможно. А в Белоруссии с международным сообщением все намного проще. Можно добраться куда угодно, хоть и с пересадками.

На видеокадрах задержания наемников мелькают российские паспорта, презервативы, неуставные шевроны, доллары, листы с надписью на арабском, а также деньги – доллары и неизвестная валюта.

Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в СуданФото: скриншот с видео

Наблюдательные пользователи социальных сетей утверждают, что это суданские фунты. А рядом с ними лежит суданская телефонная карта. Российские инструкторы, к слову, были замечены в этой стране. Они занимались подготовкой местных силовых структур.

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