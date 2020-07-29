Ждать ли девальвации рубля в августе

За последнюю неделю курс рубля довольно резко упал. Доллар поднялся на 3% - до 72,5 рубля. А евро прибавил 5% и достиг 85 рублей. Это максимум за последние три месяца. Давайте разберемся, что происходит на валютном рынке, чего ждать и – самое главное – что делать.

ПОЧЕМУ ОН ПАДАЕТ?

На это, как всегда, есть несколько причин. Во-первых, завершился налоговый период. То есть крупные компании перестали продавать валюту на бирже, чтобы получить рубли и заплатить ими налоги. Во-вторых, начался дивидендный период. В этом время крупные компании делятся чистой прибылью с акционерами. А часть из них – иностранцы. Они тут же меняют рубли на доллары/евро и выводят их за рубеж.

- Вероятно, на рубль действовал дивидендный фактор, когда выплаченные нерезидентам средства автоматически конвертируются в валюту. На этой и следующей неделе этот фактор останется основным для рубля, особенно учитывая завершившийся налоговый период, - считает Дмитрий Полевой, главный экономист Российского фонда прямых инвестиций.

ЭФФЕКТ «ПЛОХОГО» АВГУСТА

О том, что рублю придется худо в третьем квартале, мы писали и раньше. Это связано с тем, что в этот период расходы на импорт возрастают, а доходы от экспорта – немного снижаются. То есть спрос на валюту повышается. И хотя сезонный фактор не всегда перевешивает остальные, на этот раз он оказался сильнее. Тем более что на него наложились другие опасения: по поводу новых санкций со стороны США и второй волны коронакризиса. А также инфернальный страх, что в августе в России «всегда что-нибудь нехорошее происходит».

- Этот риск не стоит преувеличивать. За последние пять лет валюты развивающихся стран дважды дешевели в августе: в 2015 и 2018 годах. Сначала на фоне девальвации юаня, а потом - на фоне обострения торговых отношений США и Китая, а также санкционных рисков для России. Тем не менее из-за этого вряд ли стоит относиться с особой осторожностью к отдельно взятому месяцу года, - говорит Михаил Поддубский, старший аналитик УК «Регион Инвестиции».

ТО ЛИ 55, ТО ЛИ 85 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР

Тем не менее часть экономистов считает, что в ближайшие месяцы нашей валюте несдобровать. Сенатор Сергей Калашников на пресс-конференции в НСН заявил, что до конца года произойдет «очередное, пусть не такое резкое, как в 2014 или 1998 годах, но все-таки обрушение рубля». По его мнению, рубль может упасть по отношению к доллару и евро на 10 - 15%.

- Мы легко можем увидеть 80 рублей за доллар, но я бы не исключал падения до 85 рублей за доллар и больше. Здесь все будет зависеть от нескольких факторов. ОПЕК+, выборы в США, степень профнепригодности людей, проводящих социально-экономическую политику в России. При плохом сценарии рубль может упасть на 25% к доллару, - делает еще более радикальный прогноз Владислав Жуковский, экономист и член президиума Столыпинского клуба.

А вот известный экономист Михаил Делягин дает совсем неожиданный прогноз. По его мнению, доллар к концу года может стоить 55 рублей, а евро – 90 рублей. Это может случиться из-за проблем в США, связанных с расовыми беспорядками и сложностями в обуздании коронавируса, а также из-за того, что в Америке случится передозировка триллионами долларов, выпущенными для спасения экономики.

ТАК ДЕВАЛЬВАЦИЯ БУДЕТ ИЛИ НЕТ?

- На мой взгляд, сложно себе представить обстоятельства, при которых столь сильная девальвация, которая произошла в 1998 году, могла бы повторится в ближайшие несколько лет. Хотя бы по причине того, что состояние российской экономики тогда и сейчас - совершенно различны, - говорит Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам».

По его словам, у нас большой Фонд национального благосостояния (12 трлн рублей) и солидные золотовалютные резервы ($574 млрд, или почти 40 трлн рублей). Этих запасов хватит минимум на несколько лет. А при бережливом использовании – на 10 – 15 лет. Цена на нефть тоже довольно комфортная. При $44 за баррель в бюджете хоть и есть дефицит, но он небольшой. Да и прогнозы по стоимости «черного золота» позитивные.

- Подъем нефтяных котировок происходит на фоне медленного, но все же довольно уверенного восстановления мирового потребления энергоносителей. Страны нефтяного альянса ожидают частичной стабилизации ситуации на мировом рынке нефти во втором полугодии этого года и возобновления роста спроса в 2021 году, - считает Дроздов.

При этом уже в августе картель ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти. Это даст дополнительный доход российским нефтяным компаниям. А приток валютной выручки станет неплохим подспорьем для курса рубля.

РЫНКИ ВСЕГДА СТРЕМЯТСЯ К БАЛАНСУ

Биржа - штука сложная. За конкретными цифрами на табло обменников стоят десятки разных факторов. Но главный показатель - это баланс спроса и предложения. И как мы знаем из простейшего курса экономики. Чем дешевле становится продукт, тем больше на него спрос. С рублем все то же самое.

Чем слабее становится наша валюта, тем привлекательнее она выглядит для иностранных инвесторов, желающих заработать на нашем рынке. Простой пример: если рубль ослабнет на 10%, тогда они смогут на тот же миллион долларов купить на 10% больше российских гособлигаций, которые приносят 4 – 5% годовых. По нынешним временам это хорошая доходность. По американским и европейским гособлигациям доходы либо нулевые, либо отрицательные.

- По всем основным валютам наблюдается реальная отрицательная доходность, которая будет сохраняться длительное время. Валют с положительной реальной доходностью немного, в том числе рубль, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

- Краткосрочные перспективы рубля выглядят негативно, но его слабость в какой-то момент может стать поводом для открытия новых позиций в акциях и облигациях нерезидентами. Первые остаются относительно более дешевыми, чем рынки-аналоги, а вторые сохраняют привлекательность из-за относительно более высоких номинальных и реальных ставок, чем в большинстве других развивающихся стран, - говорит Дмитрий Полевой.

Другими словами, как только валютные качели слишком сильно отклоняются в одну сторону, тем больше становится вероятность разворота.

НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. ТАК ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ ПОЙДЕТ?

Как и любой прогноз, попытка понять, что будет с курсами валют в будущем, - не более чем гадание. Поэтому сколько экономистов, столько и мнений. Кроме того, на валютном рынке много сдержек и противовесов, не относящихся к рыночным. Кому-то выгоден сильный рубль, а кому-то – слабый.

- Для восстановления потребительского рынка более крепкий рубль будет благом и это может стать основной задачей, если продолжится замещение импорта, как это уже произошло в сфере продовольствия. Соответственно, я бы не назвал фантастикой курс в диапазоне 60 - 65 за доллар, - говорит Андрей Кочетков. - Тем не менее против укрепления рубля будет Минфин и сырьевые компании.

Напомним, курс рубля у нас плавающий. Он определяется балансом спроса и предложения на валютной секции Московской биржи. Но в этот баланс могут вмешиваться Минфин и Центробанк. К примеру, весной они сдерживали ослабление рубля за счет продажи валюты из наших резервов. Эти деньги нужны были для погашения дефицита бюджета и для помощи экономике в кризис. То есть, при необходимости власти могут хоть и не напрямую, но управлять курсом.

СКАЖИТЕ ПРЯМО. ПОКУПАТЬ ДОЛЛАР ИЛИ НЕТ?

Все зависит от финансового положения в семьи. Но как минимум 30% заначки всегда есть смысл держать в валюте. А уж в какой именно - решать вам. По мнению аналитиков, у евро пока больше перспектив, чем у доллара. Об этом мы писали во вторник. Но в какой-то момент может произойти разворот. Когда евро станет слишком дорогим, а доллар - слишком дешевым, предпочтения инвесторов могут поменяться.

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