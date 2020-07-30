2020-07-30T11:50:50+03:00
Происшествия

Мошенники обокрали российского скульптора на полмиллиона рублей прямо в отделении банка

Мужчина несколько месяцев думал, что внес деньги на депозитный счет и надеялся на проценты
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Российский скульптор Леонид Тазьба. Фото: designsdm.ruРоссийский скульптор Леонид Тазьба. Фото: designsdm.ru
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Все случилось еще в начале года в одном из отделений крупного российского банка, однако известно об этом стало только сейчас. В конце января 88-летний Леонид Владимирович Тазьба решил внести свои накопления на банковский счет. Мужчина пришел в отделение банка, где передал менеджеру 500 000 рублей для зачисления на вклад.

Был составлен договор на размещение депозита, стороны подписали бумаги - рутинная процедура. Леонид спокойно оставил свои деньги в банке и несколько месяцев думал, что они под надежной защитой, да еще и с процентами. Однако, когда скульптор вновь пришел в банк и хотел узнать о состоянии счета, ему сообщили, что никакого вклада на его имя не существует, а договор - подделка.

«В полицию обратился 88-летний российский скульптор Леонид Тазьба. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Неизвестный под видом сотрудника банка оформил липовый договор на размещение срочного депозита физического лица и тайно прикарманил 500 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция устанавливает все детали случившегося и разыскивает мошенника, который выдал себя за банковского работника и украл у скульптора полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в крупном размере.

Леонид Тазьба - российский архитектор, скульптор-монументалист. Член союза художников и союза архитекторов, обладатель множества премий и наград, таких как медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль союза архитекторов "За преданность содружеству зодчих», бронзовой медалью ВДНХ за памятники погибшим воинам в Великой Отечественной войне, почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие изобразительного искусства».

Одна из самых известных и главных скульптур в творчестве Леонида Владимировича архитектурный комплекс героям Эльтигенского десанта в городе Керчь. Обелиск «Парус» расположен на берегу Керченской бухты в посёлке Героевка. Памятник посвящен событиям Керченско-Феодосийской операции 1943 года - одной из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Железобетонная конструкция весит около 2000 тонн, высота ее центральной части — 20 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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