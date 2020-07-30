2020-07-30T14:12:48+03:00
Политика

Сергей Степашин: Министр Якушев полетел в Хабаровск по поручению премьера - поддержать Дегтярева

Председатель Общественного совета Минстроя прокомментировал SMS, которую наш обозреватель Александр Гамов получил от врио губернатора Хабаровского края
Александр ГАМОВ@gamov1
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Председатель Общественного совета Минстроя прокомментировал SMS, которую наш обозреватель Александр Гамов получил от врио губернатора Хабаровского краяПредседатель Общественного совета Минстроя прокомментировал SMS, которую наш обозреватель Александр Гамов получил от врио губернатора Хабаровского краяФото: Иван МАКЕЕВ
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«Занят. У нас Якушев, федеральный министр. Занимаемся дольщиками и недостроями».

Такое sms-сообщение я получил минувшей ночью из Хабаровска от Михаила Дегтярева - на мою просьбу дать очередное интервью.

До министра Владимира Якушева тоже не удалось дозвониться. А с Сергеем Степашиным повезло...

- Алло! Здравствуйте, Сергей Вадимович!

- Саша, привет, ты меня в Питере нашел.

- Привет вашей маме передайте.

- Да, я как раз к ней собираюсь. Спасибо.

- А вы когда у нее будете?

- Вот сегодня.

- Просто я с Геленой Кандель, сестрой Иосифа Кобзона общался на днях в Фейсбуке, и вспомнил ваш рассказ о том, что Иосиф Давыдович поздравлял вашу маму всегда с днем рождения.

- Да, это так.

- Может быть, она расскажет про это?

- Да нет, она не любительница. А ты что звонишь-то?

- Минстрой оказался первым министерством, которое решило помогать новому руководителю региона – врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Владимир Якушев уже там. Вы обсуждали это на общественном совете? Обменивались мнениями?

- Да нет, это решение самого министра. Я так понимаю, что это еще и поручение председателя правительства Михаила Мишустина – помочь Хабаровскому краю, новому руководителю, с учетом той обстановки, которая сложилась. Поэтому министр туда и полетел. Что абсолютно правильно.

Хотя по Хабаровску у нас, с точки зрения переселения из аварийного жилья, претензий не было. Они работали неплохо.

Сергей Степашин, председатель Общественного совета Минстроя: «Министр Владимир Якушев отправился в Хабаровск по распоряжению премьера Михаила Мишустина - поддержать нового руководителя края Михаила Дегтярева”

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А стройка – она всегда нужна для людей. Поэтому я приветствую то, что туда приехал Владимир Владимирович Якушев.

- Там прозвучала такая цифра, что 1,2 тысячи человек в очередях на квартиры. Это не так много?

- Это не так много, конечно. Очереди – это одно, а аварийное жилье – другое. У нас в социальных очередях огромное количество. В моем родном Петербурге, да и в Москве тоже есть очередники.

- Вы туда, в Хабаровск, не собираетесь на подкрепление министру, как это нередко бывает? Там, где Степашин, обычно - сразу сдвиги.

- Я думаю, что министр справится.

- Вы, как ветеран российской политики и маститый политик, как оцениваете решение Кремля отправить в Хабаровск молодого руководителя? Что бы вы ему хотели посоветовать?

- Я Михаила знаю неплохо по работе в Госдуме. Он же комитет по спорту возглавлял. Поэтому пересекались много раз именно по спортивным вопросам.

Парень молодой, инициативный. А что пожелать? Во-первых, чтобы его приняли хабаровчане. Я Хабаровск неплохо знаю. Кстати, я там жил в свое время с родителями, у меня там сестра родилась. Даже остался дом, где мы жили. Это первое.

Второе. Люди должны увидеть реальные дела. Не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, в других городах. Хабаровск выглядит неплохо.

А вот насчет Комсомольска-на-Амуре Дегтярев прав: надо помогать, наводить порядок. Я тоже там бывал.

Ну, а в-третьих, есть такая русская поговорка: цыплят по осени считают. Поэтому осенью следующего года и увидим - как и что изменилось. (Видимо, Сергей Степашин имеет в виду губернаторские выборы. А.Г.)

- А вот вы не сказали - это кадровое решение Кремля как оцениваете?

- А вот тогда и узнаем, посмотрим, - что получилось, как пройдет год, там видно будет.

Все зависит теперь от самого Дегтярева. Решение Кремля интересное. Но дело даже не в этом. Важно, чтобы человек вошел в команду. Там есть много хороших специалистов, которые работали со Шпортом – предшествующим губернатором.

Поэтому, я рассчитываю, что должно у Михаила все получиться. Человек молодой, инициативный. Ему интересно. А это - главное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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