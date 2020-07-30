В России продолжаются массовые задержания террористов, воспитанных в колонии

Сотрудники СК России сообщили о задержании еще пятерых членов членов запрещенной террористической организации "Кизлярский сектор", которая была создана в 2013 году уроженцем Республики Дагестана Шахбаном Гасановым.

Представители ведомства отмечают, что бандит успел сколотить банду, когда отбывал наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Это обстоятельство не помешало ему управлять террористической организацией.

- В целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество. В его состав в период с 2013 года по декабрь 2019 года на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц. Руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Вот так, вместо того, чтобы встать на путь исправления, осужденные готовили себя к новым преступлениям.

После того, как Гасанов в 2015 году вышел из калмыцкой колонии он отправился в Дагестан, где объявил себя амиром и главарем незаконного вооруженного формирования "Кизлярский сектор". Прожил он соответственно недолго: в том же году пуля спецназовца оборвала его бесполезное и вредное существование.

На остатки террористической группы сотрудники ФСБ и МВД России вышли уже в 2019 году. Во время обысков на территории калмыцкой колонии были обнаружена экстремистская литература и символика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Тогда на Кавказе, в Калмыкии и Бурятии были проведены специальные мероприятия по отлову членов террористического сообщества.

- Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц, в том числе начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев, - заявила Петренко.

Следователи продолжают выявлять подельников бандитов. Где-то еще бегает полсотни бандитов.

Кстати, на днях сотрудникам ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии России удалось ликвидировать целую сеть террористов, которые готовились к терактам в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Было поймано 22 члена запрещенной организации "Исламское движение Узбекистана". Еще одного бандита с боевыми гранатами и автоматом удалось ликвидировать в подмосковных Химках.