2020-07-30T14:59:09+03:00
Общество

В трех российских регионах задержали пять боевиков

Члены террористического сообщества ранее отбывали наказание в Калмыкии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В трех российских регионах задержали пять боевиковВ трех российских регионах задержали пять боевиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В трех российских регионов задержали пять членов террористического сообщества, которые ранее отбывали наказание в Калмыкии. Об этом сообщил Следственный Комитет России.

Как сообщается в пресс-релизе СК, боевиков задержали в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии после проведенных обысков.

«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Республик Дагестан и Бурятия проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. задержаны пять лиц, ранее отбывавших наказания в ФКУ "ИК-2" УФСИН России по Республике Калмыкия», - сообщили следователи.

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества и участие в нем».

Напомним, днем ранее, 29 июля, ФСБ задержала террористов, выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства российских военных и правоохранителей. Силовики сообщили, что задержанные причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».*

* запрещена на территории РФ

Задержаны еще 5 участников террористического сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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