2020-07-30T18:10:22+03:00
Звезды

"Сидел понурый, что-то похрюкивал": адвокат рассказал об унынии Михаила Ефремова в суде

Актеру продлили срок содержания под домашним арестом до 22 января, но не разрешили прогулки [видео]
Елена ПЕТРОВА
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Актеру продлили срок содержания под домашним арестом до 22 январяАктеру продлили срок содержания под домашним арестом до 22 январяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По окончании предварительного слушания по делу Ефремова, которое состоялось сегодня в Пресненском суде столицы, адвокаты-противники разошлись в разные стороны раздавать интервью. Содержательного, впрочем, в них было мало - основные заседания еще не начались, да и раскрывать карты стороны не торопятся. Единственный непреложный итог сегодняшней встречи в суде - продление домашнего ареста Михаила Ефремова до 22 января. Двухчасовые прогулки. о которых просил обвиняемый, ему не разрешили.

- Домашний арест ему продлили, потому что было ходатайство прокурора, - объяснил прессе Александр Добровинский. - Для таких преступлений это абсолютно нормально. Я не имел ничего против, оставил это решение на усмотрение суда - мера пресечения Ефремова это просто не мое дело. К ежедневной жизни Михаила Олеговича мы не имеем никакого отношения.

Между тем, на сегодняшнем слушании суд отказался признать сожительницу курьера Ирину Стерхову потерпевшей и, соответственно, допустить ее к процессу. Хотя именно эта женщина, а не официальная жена провела с Сергеем Захаровым последние 22 года. Именно она приехала в больницу к умирающему мужу и оплатила ритуальные расходы.

Единственный непреложный итог сегодняшней встречи в суде - продление домашнего ареста Михаила Ефремова до 22 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Единственный непреложный итог сегодняшней встречи в суде - продление домашнего ареста Михаила Ефремова до 22 января.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Официальная жена Маргарита знала, что муж жил в Москве с другой женщиной? - спросила "КП" у авдоката Александра Добровинского.

- Я, если честно, не обсуждал с ней этот вопрос, - ушел от ответа юрист. - Сегодня против участия Ирины в деле возразили практически все присутствовавшие: прокурор был против, я тоже. Она, конечно, милая женщина и живет своей трагедией. Но в уголовно-процессуальном кодексе ведь нет такого. Придет другая женщина, потом еще одна - скажут, мы все с ним жили... Ну это же невозможно! Есть законная жена.

В Пресненском суде завершились предварительные слушания по делу Михаила Ефремова.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А есть и понятие формального брака, - ответил Добровинскому кто-то из журналистов. - И через суд можно штамп ликвидировать, поскольку не было совместной жизни...

- Давайте я походатайствую, чтобы вас взяли в Думу и вы там решите этот вопрос, - парировал звездный адвокат.

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как Михаил Ефремов вел себя на заседании? - поинтересовались репортеры.

- Вчера он был бодрячком, а сегодня какой-то сонный. Сидел, похрюкивал. Ничего не сказал. Ну, судьба решается у человека. Там были возмущения по поводу назначения следующего заседания на 5 августа. Потому что адвокаты заняты в другом процессе. Господин Ефремов так понуро сидел, ему было как-то не очень, - отметил Александр Добровинский.

Адвокат Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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