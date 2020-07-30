2020-07-30T21:06:06+03:00
Политика

Анатолий Куликов, генерал армии - о проверках депутатов на двойное гражданство: Не мешало бы проверить - на ком женаты дети депутатов и госслужащих

Экс-глава МВД, бывший вице-премьер - в беседе с нашими обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Экс-глава МВД, бывший вице-премьер, генерал армии Анатолий КуликовЭкс-глава МВД, бывший вице-премьер, генерал армии Анатолий КуликовФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить у Центризбиркома информацию «о возможном наличии двойного гражданства и вида на жительство в других странах» у некоторых депутатов.

В связи с этим задали экспертам вопрос: «На что ещё нужно проверить наших депутатов и чиновников?»

- Это серьезный и обширный вопрос, - считает генерал армии Анатолий Куликов. - Перед каждыми выборами такая проверка идет по линии управлений Администрации Президента России - в том числе, по работе с регионами. Имеются в виду проверки кандидатов в выборные региональные и федеральные собрания.

- Анатолий Сергеевич, а это помогает?

Анатолий Куликов, экс-глава МВД, бывший вице- премьер - о проверках депутатов Госдумы на двойное гражданство: «Не мешало бы ещё проверить - на ком женаты или за кем замужем их дети... А вдруг они живут за границей и - под колпаком у спецслужб?»

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- Да. Но все равно - даже после этих проверок, в которых задействованы и спецслужбы, и МВД, и ФСБ, - во власть попадают люди с криминальным прошлым. И даже те, кто вершит свои темные дела, находясь непосредственно во власти.

Об этом можно судить на примере сенатора, теперь уже бывшего, Арашукова. (Рауф Арашуков представлял в Совете Федерации правительство Карачаево-Черкессии, 30 января 2019 года арестован судом по обвинению в особо тяжких преступлениях.- А.Г.)

Или, в мое время, когда я избирался в Госдуму, среди депутатов оказался гражданин Израиля. И Березовский был гражданином этого государства, но он потом отказался от израильского гражданства, чтобы попасть в Думу.

- Товарищ генерал армии, ну, а если отвечать на наш «Вопрос дня»...

- Не мешало бы ещё проверить - на ком женаты или за кем замужем дети депутатов Госдумы, госслужащих. А то, допустим, депутатский сын в браке с британкой или с немкой, с американкой. И они там, за рубежом, живут постоянно. Спецслужбы, западные разведки в любое время могут взять их на крючок, в заложники, что угодно может быть.

Проще говоря, они могут оказаться «под колпаком». Да еще, если должности родители высокие занимают...

Нужно проверять и силовиков. Это касается всех госслужащих.

Такой вот пример... В коридорах власти, в залах заседаний часто можно услышать слова о патриотизме. Но о каком патриотизме может идти речь, если человек с трибуны рассуждает о нем горячо и страстно, а дети его учатся за границей, да еще и остаются там после учебы.

- Ну, это, допустим, спорный вопрос. А можете сказать - вы-то сами как работали в этих направления?

- В мое время (в бытность главой МВД и вице-премьером) мы просто честно докладывали по запросу Администрации Президента все данные на кандидатов, которые подлежат проверке в установленном законом порядке. Никаких тайных операций никто не проводил. Запрашивали, был ли судим - база данных же у МВД. Мы свою часть выполняли добросовестно.

Даже по Валентину Варенникову «работали» - это касалось его судимости за участие в ГКЧП (речь о путче 19 - 21 августа 1991 года. - А.Г.) Кстати, мы с Варенниковым потом подружились... Он никаких обид не высказывал, когда в Думе говорили, что такие-то и такие-то были судимы.

- А сейчас как? Проверки проводятся?

- Надеюсь, что этот механизм работает и сейчас. А сама постановка вопроса в публикации «Комсомольской правды» очень верная.

- Спасибо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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