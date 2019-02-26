Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

- Москва что, не знала, что Арашуковы воруют? - смеется Карачаево-Черкесия и соседнее Ставрополье. - Все знали! Двадцать лет всех устраивало.

Родственники убитых сенатором людей встречают меня прохладно:

- Ну Рауф же не вчера их убил... Вся республика знала, девять лет мы писали, выступали: никто его не сажал! Ой, мы так до конца и не поверили, это просто кому-то выгодно сейчас…

Часть изъятого на обысках. Фото предоставлено оперативно-следственной группой.

Не поверили родственники, которые боялись ответить даже на вопрос, катался ли младший Арашуков с кортежем, не поверила правозащитница Зарият Акбаева, пообещавшая интервью и смело с него сбежавшая, не поверил друг убитого, который проплачивал в Москве информационную кампанию.

Как раз в августе, 20-го, когда местный Следственный комитет в очередной раз хоронил уголовное дело об убийстве, на московских сайтах, имеющих прочную репутацию «сливных бачков», появился один и тот же, под копирку сделанный текст о том, что заказчик преступления - Арашуков Рауф, но у правоохранительных органов кишка тонка привлечь олигарха со связями. К статье прилагалось фото генерала-следователя, машущего рукой из допотопной «копейки» ГАИ, стоящей в поместье у героя публикации в качестве реликвии.

Рауль Арашуков, отец сенатора, подозревается в организации ОПС и крупномасштабном мошенничестве. Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693974" frameborder="0"></iframe> Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

Спрашиваю у родственников и близких усопших:

- Ну это же вы организовали? Я знаю эти сайты, они бесплатно прогноз погоды не напечатают. (Едренать, я знаю даже пиарщиков, через которых заказуха ставилась. - Авт.)

- Нет-нет, - переглядываются, - это журналисты сами захотели о нас писать!

Короче, в Карачаево-Черкесии все врут. Людям непонятно, почему общеизвестные факты: мама мыла раму, Арашуков убил двух республиканских деятелей - стали причиной общероссийского шухера: Бастрыкин и Чайка на трибуне Совета Федерации, задержание в лучших традициях РУБОПа 90-х: «Сядьте на место, сенатор!»

Чтобы вы поняли глубину глубин, приведу только один отрывок из письма местного активиста Амерби Хачукова в прокуратуру, с 2012 года висящего на кавказских сайтах:

«Летом 2011 года Арашуков организовал вывоз меня к начальнику милиции Хабезского района Пхешкову М. Х. В кабинете у нас с Арашуковым произошел конфликт, в ходе которого в присутствии начальника милиции Рауф заявил мне, что «убрал» мешавших ему Жукова и Шебзухова, и после этого «убрать» или «посадить» меня ему точно не составит никаких проблем».

Какая хорошая республика, в которой можно спокойно признаваться в убийствах прямо при начальнике полиции!

Пхешков после этого ничего, служил зам. начальника тыла МВД КЧР, теперь в Росгвардии, Амерби Хачукова посадили на 19 лет.

В общем, чтобы разобраться в непередаваемом местном колорите, надо пройти маленький ликбез.

По данным следствия, Арашуков заказал убийство черкесских политиков Фраля Шебзухова (на предвыборной листовке) и Аслана Жукова.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

СПРАВКА

Рауль Арашуков - советник гендиректора «Газпром Межрегионгаза», подозревается в воровстве газа и создании ОПС.

Рауф Арашуков - сын Рауля, сенатор, подозревается в убийствах.

Аслан Жуков и Фраль Шебзухов - убитые по приказу Арашукова-сына.

Киллеры застрелили кандидата на пост премьер-министра КЧР Фраля Шебзухова на глазах родного брата Мурата. Мужчине при этом врезали битойФото: Ульяна СКОЙБЕДА

КОГО УБИЛИ И ЗАЧЕМ

Жуков Аслан был националист из тех, кто качал тему отделения Черкесии: руководил черкесской молодежной организацией (чуть не написала - группировкой) «Адыге Хасе»: проводили митинги, собирали по 500 человек.

Ну то есть, останься он жив, сто пудов ему сидеть за экстремизм: на пленке, гуляющей в интернете с 2009-го, Жуков признается Арашукову, что лично «вырывал дверь» Дома правительства КЧР во время беспорядков 2005 года. Тогда абазинские националисты требовали создания Абазинского района, ворвались к депутатам, и это как раз Жуков подбил их на мятеж. Такой профессиональный борец за народное счастье.

Именно за эту пленку, по данным следствия, борца и хлопнули.

Аслан Жуков, профессиональный борец за счастье черкесского народа. Был.Фото: Личный архив

Роза Жукова с карточкой сына.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Рауф Арашуков, будущий сенатор, а на тот момент глава Хабезского района КЧР, вызвал молодежных вожаков, которые мутили очередные митинги, и предложил альтернативный план. Мол, надо быть реалистами: Черкесскую республику, хоть ты на голову встань, федеральный центр создавать не даст, поэтому Жуков с активистами должен еще разок захватить Белый дом, выгнать всех депутатов и сидеть там до победного: пока его, Арашукова Рауфа, не назначат премьер-министром КЧР, а Славика Дерева - сенатором.

Славик Дерев - это еще один уважаемый черкес, сейчас сидит в СИЗО № 5 города Москвы за мошенничество, а до этого таки был сенатором. Я же говорю: прелесть, а не республика.

Короче, нормальный план - после украинских событий все мы знаем, что политики используют националистов только в путь (пленка широко доступна в интернете).

Руслан Карданов - ближайший друг убитого Аслана Жукова. Он девять лет боролся за то, чтобы виновника посадили.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В общем, Жуков с Арашуковым мило беседуют, а назавтра, по данным «КП», националист летит в Москву к ныне покойному Назиру Хапсирокову - знаменитому завхозу Генпрокуратуры РФ. Жуков демонстрирует генералу запись разговора и жалуется: вот, мол, на какое противоправное деяние подписывает нас глава района.

Это он не угадал…

Хапсироков не только выходец из Хабезского аула, родовой вотчины Арашуковых, но и, по оперативным данным, которые обнародовал сейчас бывший сотрудник уголовного розыска со Ставрополья Георгий Легкобитов, очень авторитетный был товарищ.

Бывший оперативник, а ныне ставропольский общественник Георгий Легкобитов заявил, что «крестным отцом» Арашуковых был завхоз Генпрокуратуры генерал Хапсироков.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

До Генпрокуратуры он руководил крупнейшим в Союзе тепличным комбинатом «Южный», принадлежащим Мосгорисполкому: для отопления теплиц используется газ, поэтому, когда в начале 90-х крепкого хозяйственника позвали в столицу, он продвинул рулить важной для себя газовой сферой Ставрополья судимого односельчанина Рауля Арашукова, папу будущего сенатора. Арашуковы и Хапсироков - крепчайшая связка.

Подруга Аслана Жукова Лиза Мижева на суде прямо называла Арашукова заказчиком.

Разумеется, Рауфу тут же слили предательство молодежного лидера (беседа о захвате была строго конфиденциальной, ведь призывы к свержению госвласти - статья УК РФ), будущий сенатор взбесился, вызвал одного из друзей Жукова и сказал, что это им даром не пройдет.

14 марта 2010 года Аслану Жукову выстрелили в голову на собственной автомойке возле дома.

- Мы не сомневались, кто сделал заказ, - говорит депутат горсовета Черкесска и друг Жукова Руслан Карданов (был в «Адыге Хасе», участвовал в абазинских беспорядках, присутствовал при предложении Арашукова устроить госпереворот). - Ну потому что республика маленькая: сегодня он с одними пьет, хвастается, что «вот не надо было так поступать, пришлось наказать», завтра с другими.

Показания Рустама Копсергенова

Показания Рустама Копсергенова

Показания Рустама Копсергенова: «Арашуков передал мне 500 тысяч рублей за то, чтобы напугать и побить Фраля Шебзухова. Не рассчитали, убили».

Ровно через два месяца, 12 мая, киллеры расстреляли на улице советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

И снова народ сопоставил: Шебзухова со дня на день должны были назначить премьер-министром, а, судя по пленке, на эту должность претендовал молодой Арашуков.

Но настоящее веселье началось, когда убийц задержали.

ЦИРК С КОНЯМИ

В 2011-м взяли местного криминала Расула Аджиева с пистолетом за поясом: он сразу признался, что убил Жукова, но сказал, что сделал это из ревности к его любовнице. У Жукова были жена и русская любовница, ачотакова (мотив широко освещался в местной прессе).

Семья Арашуковых обманом присвоила дореволюционную дачу «Лесор» в курортной зоне Ессентуков.

Жуковы такого стерпеть не могли: они вместе с любовницей явились в суд и заявили, что все неправда, убийство заказал Арашуков, а Аджиев невиновен.

Памятник регионального значения использовался Арашуковыми как жилой домФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Это был театр абсурда: Аджиев требовал, чтобы его отправили на зону, а родственники убитого с пеной у рта просили оправдать, судья, говорят, плакал слезами. В кулуарах у Жуковых спрашивали: «Что же вы, твари, делаете, это же реальный убийца?!» Но родственники были непреклонны и победили. Говорят, на суд надавил сенатор Дерев, который сейчас отбывает за мошенничество.

Потом задержали киллеров Шебзухова, аж четырех: вот эти оказались приличными людьми! Сразу стали колоться, что получили заказ от Арашукова: мол, посредник пришел, дал 500 тысяч рублей и сказал: «Надо побить такого-то, который мешает Арашукову», - чуток перестарались, «вместо избиения вальнули».

Хозяйка дачи «Лесор» Илона Ябс не могла вернуть здание, несмотря на решение суда.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Эти радостно поехали на зону, а вот Арашуков - нет. Почему? Официально, потому что посредник по фамилии Копсергенов сделал ноги и семь лет скрывался за границей (был задержан в 2017-м)...

Теперь вы знаете об убийствах. Расскажем о том, как крепло благосостояние семьи Арашуковых.

Отец Илоны Виктор Ябс, бизнес-партнер Рауля Арашукова, скончался после ужина с газовым олигархом.

КЕЙС «ДАЧА «ЛЕСОР»

Дача «Лесор» - особняк в курортной зоне Ессентуков, памятник регионального значения, о чем гласит табличка на воротах. До революции здание принадлежало некоему профессору Беляевскому, после здесь были санаторий, библиотека, клуб…

А теперь в памятнике разместилась семья Арашуковых, которая въехала в особняк, не заплатив, и которую не удается выселить оттуда с 2015 года, несмотря на решение суда.

История такая: после 91-го года лакомый кусок приватизировал замдиректора Ессентукского тепличного комбината Виктор Ябс: он планировал открыть здесь отель, но в 2011-м неожиданно продал отремонтированное под ключ здание своему давнему бизнес-партнеру Арашукову-старшему.

Еще в 2015 году судья обязал Арашуковых Рауля и его супругу Нелли освободить помещение! Но приставы никак могли обеспечить выселение.

- Я была резко против сделки, - говорит дочь бизнесмена Илона Ябс. На интервью она подъезжает на белом «Мерседесе» и в штыки воспринимает осторожные попытки выяснить, как вообще мог памятник в курортной зоне попасть в частные руки? Разве это законно?

Увы, для дочери приватизатора вопрос украденной у народа собственности не стоит вовсе: она искренне считает дачу «Лесор» своей.

Арашуков подписал обязательство выплатить 4 миллиона долларов в рассрочку на год и… заплатил только треть.

- Постоянно говорил:

«Ой, у меня крестины, свадьба, именины. Вить, сейчас не могу, давай вместо оплаты твоей дочери подержанную машину подарю», - в общем, разводил красиво. Как я поняла, это его концепция, жизненная позиция: мне уже теперь ребята из правоохранительных органов сказали, что Рауль такие суммы в кармане носил. Я знаю, как его жена и дочери шопятся, я была с ними на шопинге: это им - полбагажника покупками забить, они не смотрят: сто долларов или сто тысяч…

Через полгода нервотрепки Илона улетела с детьми на море, а ее отец отправился к Арашукову для решительного объяснения. Наутро девушке позвонил брат: «А папа до вечера не доживет».

В таких интерьерах живут газовые короли и сенаторы (на фото дача «Лесор»).

Только что такая резкая, Илона начинает плакать:

- Папе ампутировали обе ноги. Врачи не сумели понять, что с ним, просто отец умирал, ноги синели. Мы отправили его бортом МЧС в Москву… Диагноз так и не поставили.

Виктор скончался на седьмой день, после того как поужинал с Арашуковыми.

В таких интерьерах живут газовые короли и сенаторы (на фото дача «Лесор»).

- В 2014-м я решила действовать через суд, - говорит Илона, - потому что все это продолжалось уже со мной: «Ой, давай я тебе 200 тысяч заплачу, и будем квиты. Давай дачу в Москве возле Газпрома подарю. Нет, дачу в Пятигорске. Ой, сейчас не могу: дочку замуж выдаю», - надоело.

В 15-м году Ессентукский городской суд вынес решение: супруги Рауль и Нелли Арашуковы обязаны освободить помещение, принадлежащее семье Ябс (деньги не выплачены, значит, сделка аннулируется), но ситуацию это никак не изменило: приставы приходили, топтались перед закрытыми воротами особняка и уходили.

В таких интерьерах живут газовые короли и сенаторы (на фото дача «Лесор»).

Илона:

- Два года мы задавали вопрос: как же так? Человек является публичной персоной, он видный член «Единой России», постоянно принимает в моем помещении политических деятелей, депутатов, звезд шоу-бизнеса, публикует это все в Инстаграме, а выселить его невозможно? Приставы опускали глаза: мол, никак не можем повестку вручить. Я написала в Народное собрание КЧР с просьбой принять меры к депутату Арашукову, действия которого позорят партию, Дмитрию Медведеву и руководителю «Единой России» по КЧР Руслану Кочкарову. Рауль говорил: «Жалуйтесь на меня хоть Путину!» Тогда я написала заявление об объявлении Арашуковых в розыск, и 25 июля 2018 года Нелли не выпустили из аэропорта Минвод на отдых в Арабские Эмираты. Рауль звонил мне, кстати, характерная черта, с номера, который заканчивается на 001, - как он орал…

После этого руководитель Ессентукского отдела Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Валентин Ковалев сказал Илоне: «Ах ты так? Тогда мы будем действовать исключительно в правовом поле».

Странноватое заявление со стороны сотрудника правоохранительных органов, но вскоре выяснилось, что он имел в виду: Рауль Арашуков подал апелляцию на решение суда о своем выселении, хотя сроки для этого прошли три года назад (для такого уважаемого человека Ставропольский краевой суд восстановил сроки подачи жалобы). Очередное слушание должно было состояться 25 февраля, и тут гром прогремел среди ясного неба: Арашуковых арестовали.

В таких интерьерах живут газовые короли и сенаторы (на фото дача «Лесор»).

- С 1 февраля я пытаюсь прорваться на свою территорию, там работают какие-то люди в масках, следственные группы, с дачи вывозят вещи, охранники Арашуковых бьют меня и выталкивают за ворота, полиция эвакуирует мою машину, которую я ставлю перед выездом. Я вызывала МЧС, чтобы вскрыть двери, но оператор говорит: «У нас распоряжение от начальства не выезжать на этот объект». Я обращалась в полицию, там надо мной смеются: «Да что ты можешь, Арашуков все решит. Ну и что, что он сам сидит?! Родственник его, Шехмурзов, на свободе…»

Аслан Шехмурзов - зам. начальника Следственного комитета России по Ставропольскому краю, родной племянник Арашукова. Папа Шехмурзова - бывший судья, естественно, Хабезского района, сейчас (кто бы мог такое подумать?) работает в межрегиональной газовой отрасли.

СЕМЕЙСТВО БОРДЖИА

У Илоны, поскандалившей с охранниками, диагностировали сотрясение мозга, но ложиться в местную больницу она боится: «Будет как с папой. От сердечного приступа».

Девушка рассказывает странную историю: как-то с подругой, мамой и детьми она заехала в отель Арашуковых «Адиюх Пэлас», Нелли радушно их встретила, интересовалась, все ли у гостей хорошо, Илона ей и ответила: «Долги заплатите - будет нормально».

Женщины угощались в ресторане, ходили в спа, а потом - всех троих - резко стало полоскать. Что-то вроде кишечной инфекции.

- Мы еле ноги унесли, как сквозанули оттуда, сразу стали пить активированный уголь, абсорбирующие препараты… Через несколько дней стоим с подругой в лифчиках - а по телу у нас одинаковые гигантские волдыри. А детей не затронуло. Я, разумеется, ничего не утверждаю…

В Черкесске никто ничего не утверждает, но люди шепотом перечисляют политиков, странным образом скоропостижно скончавшихся в окружении Арашуковых: старший брат сенатора Дерева, зам. главы района Молов, тот же Хапсироков…

Родственникам и друзьям покойного Аслана Жукова конкретно передавали: будете встречаться с Арашуковыми, ничего у них не ешьте.

Вот такая нездоровая атмосфера.

Как удалось посадить настолько уважаемых людей - в следующей части.

ВОПРОС ДНЯ

Как сделать, чтобы закон был один для всех?

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова:

- Мне кажется правильным изменить Уголовный кодекс, чтобы даже за кражу курицы бедный человек получал один год условно - с учетом того, что, возможно, он голодает. А сверхбогатый (это можно проверить по счетам) - 10 лет реального срока. Наказание не может быть одинаковым для богатых и бедных.

Анатолий ВАССЕРМАН, интеллектуал:

- У стран, провозгласивших лозунг «Закон для всех един!», ничего не вышло. Человек с большими деньгами и связями всегда может найти сильных юристов, способных затормозить любое дело. Бедному такие возможности не под силу. И сколько бы мы ни стремились к равноправию, достичь его в обозримом будущем не получится.

Никита ИСАЕВ, лидер движения «Новая Россия»:

- Нужна конкурентная политическая и экономическая система, которая рождает связь между обществом и властью. А если власть только у богатых, то они, конечно, будут рисовать законы не для всех. Себе всегда выбьют поблажки.

Как сделать, чтобы закон был один для всех?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:

- Должна быть нетерпимость общества к историям, когда богатые откупаются от наказания. Их нельзя воспринимать как должное.

Николай СВАНИДЗЕ, публицист:

- Переделывать всю жизнь в стране. Одним росчерком пера этого не сделать. Сделать нормальный суд, запустить работу законов. Тогда можно рассчитывать на перемены.

Александр СОЛУКОВ, политолог:

- Создать независимые комиссии, которые будут подчиняться напрямую президенту. Это должна быть каста людей, огороженная от внешнего давления. Они должны изначально проверять финансы сильных мира сего, которые стремятся стать депутатами или сенаторами.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Должна быть полная конфискация имущества, как в средневековой Европе. Если граф провинился, у него могли забрать имение и всю землю. Оставить его семью с дырявой котомкой на плече. А у нас как? Проворовался, заплатил за VIP-нары на зоне - и жарь шашлыки, а то и иди на волю....

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