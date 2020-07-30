Новые виды онлайн-бизнеса и право женщин возглавлять госкорпорации: на форум АСИ и Росконгресса подано более 1300 идей

В рамках подготовки к Форуму «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс в сентябре 2020 в Сочи, продолжается сбор перспективных идей по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. За две недели с момента объявления о конкурсе на крауд-платформе было собрано уже более 1 300 идей со всей России, из них больше всего предложений касается развития образования, технологий, новых форм предпринимательства и туризма, а также улучшения регуляторной среды и системы управления компаниями и территориями.

За две недели после старта сбора заявок на крауд-платформе зарегистрировались более 5000 человек, к рассмотрению представлено более 1300 идей со всей России. Наибольшее число предложений касается развития новых компетенций и образования, подготовки кадров, технологий и цифровизации экономики, улучшения регуляторной среды и практики исполнения управленческих решений, а также развития делового климата, малого и среднего предпринимательства и «зеленой» экономики.

«Содружество инициативных людей, которое формирует Агентство стратегических инициатив, активно расширяется: за две недели нам поступило более 1300 заявок. Представлено много идей по улучшению бизнес-климата в стране, социализации детей, людей старшего возраста, самозанятых, маломобильных граждан, решений для повышения компетенций педагогического сообщества и руководителей предприятий. Также наметился тренд на идеи по интеграции цифровых сервисов для сфер туризма, образования, также много проработанных и глубоких решений по актуализации регуляторных механизмов. Авторы мыслят глобально, и Форум как раз позволит на уровне страны отобрать идеи, которые обозначат вектор ее развития», – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Денис Константинов из Челябинской области предложил решение на стыке нескольких областей – создать специализированный цифровой портал знаний, услуг, технологий в области устойчивого развития экономики, ответственного потребления и ведения бизнеса. В частности, предлагается отказаться от уничтожения неликвидных товаров, к которым относятся просроченная продукция и товары из санкционных список, а также любой органики: весь этот ассортимент может стать сырьем для производства кормовой муки методом глубокой переработки. Автор предлагает внести законодательные изменения, позволяющие создавать промышленные симбиозы, где отходы одного производства становились бы сырьем для другого. Решение может вернуть экономике недополученные доходы и стать одним из факторов, влияющих на продвижение страны в международных рейтингах устойчивого развития.

Ряд инициатив направлен на улучшение условий для карьерного роста в стране. Так, авторы идей подняли тему соблюдения гендерного баланса в кадровой политике и предложили на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой не менее 30% управляющих позиций в органах власти, институтах развития, госкорпорациях и советах директоров крупных компаний должны предоставляться женщинам.

Вторым по количеству идей стало направление технологий и цифровизации экономики.

Автор одной из идей предлагает создать «технологические песочницы» в крупных компаниях для тестирования интересных идей. Смысл проекта в том, что любой желающий может подписать контакт с компанией-наставником и на ее базе в течение 30 дней протестировать свою технологию или запустить пилотный проект, после чего продолжить или прекратить сотрудничество.

Игорь Меркушов из Москвы предложил идею регистрации «электронных компаний»: по его мнению, российские компании технологического сектора уже сейчас полностью готовы к дистанционной работе, поэтому могут регистрироваться виртуально и не иметь юридического адреса.

Для поддержки культуры технологического предпринимательства среди студентов, аспирантов и преподавателей предлагается финансировать инициативных исследователей через собственные венчурные структуры университетов. Таким образом, защищаются интересы как университета, который претендует на часть прибыли от работы компании, и разработчиков, которые продолжат оставаться в экосистеме университета, и в то же время формируют базовые предпринимательские навыки. Создание таких структур позволит сохранить в стране талантливых специалистов и сотрудников и привлечь дополнительные средства для развития университетов.

По тематике развития делового климата больше всего предложений направлено на «перезагрузку» сектора внутреннего туризма. Авторы отмечают, что долгий период самоизоляции и ограничения на международные поездки показали высокий спрос на развитие рынка путешествий и индустрии «впечатлений» в России. В качестве альтернативы поездкам за границу россияне предлагают развивать экологические маршруты и сельский туризм внутри страны.

«Встречи экспертов, обмен опытом и тиражирование наиболее успешных экономических практик, анализ мер поддержки малого и среднего предпринимательства – Фонд Росконгресс уже длительное время работает над тем, чтобы максимально раскрыть потенциал российских регионов», – отмечает программный директор Фонда Росконгресс Армен Хачатрян. – Сегодня идет активная подготовка к Форуму «Сильные идеи для нового времени», мы с Агентством стратегических инициатив получаем сотни заявок ежедневно. Большинство из них – смелые и оригинальные решения, направленные на совершенствование различных сфер жизни. Это не может не вдохновлять. Лучшие проекты будут представлены в сентябре в Сочи, а Форум создаст отличные возможности для их реализации».

Прием заявок для участия в Форуме АСИ и Росконгресса «Сильные идеи для нового времени» продлится до 24 августа. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе https://idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все поступающие идеи получат оценки экспертов и пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты будут вести поддержку авторов и в режиме онлайн совместно корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. В результате в каждом тематическом треке будут выбраны по 10 -13 наиболее значимых инициатив.

Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на Форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Идеи, признанные лучшими в рамках Форума, обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом. Победители получат поддержку Агентства стратегических инициатив и партнёров, их проекты будут размещены в библиотеке «умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.

По итогам работы Форума вокруг АСИ будет сформировано содружество организаций, экспертов и лидеров, представивших перспективные идеи для развития страны. Авторы всех сильных идей войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с Агентством стратегических инициатив.

Организаторы Форума – АСИ и Фонд Росконгресс. Организационный комитет Форума возглавляет первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.