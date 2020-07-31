2020-07-31T13:07:12+03:00
Происшествия

Прокуратура просит оправдать Кокорина и Мамаева по некоторым эпизодам, но сроки - не менять

Заседание перенесли на понедельник, 3 августа
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Александр Кокорин и Павел Мамаев у здания суда, 31 июля 2020 г.Александр Кокорин и Павел Мамаев у здания суда, 31 июля 2020 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Мосгорсуде в пятницу, 31 июля, прошло заседание по пересмотру уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, весной прокуратура нашла несколько нарушений в судебном процессе, когда спортсмены получили реальные сроки за две потасовки в центре Москвы. Разбирать материалы дела заново должны были еще в начале июня, но заседание пришлось отложить, потому что ни Кокорин, ни Мамаев не явились - у них были матчи.

На сегодняшнем заседании адвокаты показали судьям несколько видеозаписей, пытаясь доказать, что до этого действия игроков в разных ситуациях неправильно квалифицировали. Мол, Кокорин не бил водителя Соловчука (это все Мамаев), в свою очередь Мамаев не принимал участие в потасовке с чиновником Паком.

Судья слушал защиту футболистов около полутора часов.

Как выяснилось, прокуратура в целом тоже согласна: да, надо разграничить действия фигурантов по эпизодам. Гособвинитель попросила оправдать Кокорина и Мамаева по нескольким эпизодам. Но при этом - оставить те же сроки (оба их уже отбыли, вышли по УДО): Кокорину - 1 год и 6 месяцев, Мамаеву - 1 год и 5 месяцев.

Свое решение судьи объявят в понедельник, 3 августа.

Кокорин приехал в Мосгорсуд на новое рассмотрение своего дела.Александр РОГОЗА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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