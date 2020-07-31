«Брат, ты почему Кокорина петухом назвал?»: В суде показали видео, с которого началась потасовка с участием футболистов

Дело Кокорина и Мамаева, один из самых громких «спортивных» скандалов последних лет, отправили на пересмотр. Прокуратура нашла нарушения в процессе, когда (это было весной 2019-го) футболисты получили реальные сроки за две потасовки в центре Москвы. Теперь Мосгорсуд должен еще раз во всем разобраться. Претензия прокуратуры (и адвокатов, естественно), что вынося приговор, все эпизоды свалили в одну кучу. Мол, это Мамаев сломал водителю Соловчуку нос, а Кокорин того не бил, но ему этот эпизод все равно засчитали. И наоборот - чиновнику Паку стулом двинул Кокорин, а Мамаев его пальцем не тронул, но все равно пострадал.

Денис Пак, дракой с которым обернулись для футболистов посиделки в кафе. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ВИДЕОСАЛОН

Чтобы убедить судей в своей правоте, адвокаты предложили посмотреть несколько видео - ещё раз разобрать, как было дело. (Кокорин после заседания, кстати, скажет, что на первом суде эти записи смотреть отказывались).

- Суд не дал оценку действиям Соловчука, - заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов. - Он первым нанёс удар моему подзащитному в челюсть.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Итак, видео номер 1. Запись с видеорегистратора водителя Соловчука, стоявшего у клуба «Эгоист», где отдыхали футболисты с друзьями.

Стоит несколько человек. Соловчук, Мамаев, Кокорин и другие. Поначалу все происходит довольно лениво. Что-то бубнят. Спутницы игроков отпускают пару фраз матом (их слышней - голоса повыше). Но потом Соловчук действительно делает движение рукой (похоже на удар), Мамаев несколько секунд соображает, а затем кидается на оппонента, Кокорин-старший пытается оттащить друга). Закричали девчонки.

Александр Кокорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Весь разговор начинается с фразы Мамаева: «Брат, ты почему Кокорина петухом назвал?», - на всякий случай напомнил судьям один из адвокатов.

Дальше - запись с камеры видеонаблюдения на здании. Потасовка. Несколько человек бегут от машины за Соловчуком. Защита Кокорина объясняет, что сам футболист еще стоит у клуба, к дерущимся он подойдет позже.

Судья несколько раз просит прокрутить видео. И соглашается. Да. Получается, что предыдущий суд действительно всех под одну гребенку, не разбирая - кто, где, когда.

Ну и на сладкое - «Кофемания». Как ни странно, второй конфликт снова начинается с обзываний. (Не везло в то утро футболистам с оценочными суждениями в их адрес!)

- Ты кого так назвал? Свидетель Краснов говорит, что после нецензурной фразы Пака к нему с такими словами подошел Кирилл Кокорин. Вот, видите? - адвокат показывает судьям пальцами на часть экрана, где Кокорин-младший идет к столику чиновника.

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин в суде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793634" frameborder="0"></iframe> Кокорин приехал в Мосгорсуд на новое рассмотрение своего дела.Александр РОГОЗА

«ФАКТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ СТУЛА С ГОЛОВОЙ НЕДОКАЗАН»

В суде немного отожгла адвокат Татьяна Прилипко - пожилая женщина представляет интересы Александра Протасовицкого, который был в компании спортсменов в то утро и тоже получил срок. Хотя, как говорят, всех только растаскивал.

- После изучения материалов дела у нас сложилось впечатление, что Пак с утра пришел с кем-то поругаться. Компания ребят пришла в самый дальний зал, самый дальний угол, чтобы никому не мешать. Пак пришел и сел напротив...

- А куда он должен был сесть? Он же завтракать пришел, - удивился судья.

- Ему предлагали пересесть. Но он не пересел.

- Вы же знаете, что со слов Пака конфликт начался, когда его сравнили с исполнителем Гангнам Стайл...

- Ну он объективно похож! - отозвался адвокат Кокорина-младшего.

- Вопрос национальности - очень тонкий, - сказал судья.

- Не будь там Пака, никакого уголовного дела не было бы вообще! - подвела итог Татьяна Прилипко.

Адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова еще добавила красок.

- Факт соприкосновений стула с головой Пака ничем, кроме слов Пака не подтвержден! - говорит адвокат. - Экспертизой никаких повреждений не выявлено. Хотя от удара стулом должно же быть? Ссадина какая-нибудь.

- Экспертиза установила сотрясение мозга у Пака, - напомнил судья. - Как оно возникло? От пощечины?

- Да, так бывает, - пожимает плечами адвокат.

- А стул сломался?

- Нет!

Пощечину, кстати, зрелому мужчине влепил 19-летний Кирилл.

Павел Мамаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЗИЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

В финале заседания выступила прокурор. Гособвинение тоже просит оправдать фигурантов по нескольким эпизодам. Но при этом - не менять им сроков. То есть: да, на старом суде были перегибы, но при итоговый приговор не повлияли?

Впрочем, и адвокаты, и футболисты позицию прокуратуры восприняли позитивно.

- Мы хотим справедливости, не признаем себя виновными в том, чего мы не совершали, - прокомментировал Павел Мамаев.

Судья объявил, что решение будет объявлено в понедельник, 3 августа. Заседание назначено на 16:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793670" frameborder="0"></iframe> Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа.

МЕЖДУ ТЕМ

«В СМИ иногда неправду пишут»: Кокорин прокомментировал информацию о переходе в «Спартак»

Накануне сообщалось, что 29-летний футболист подписал с московской командой контракт на 3 миллиона евро в год (подробности)