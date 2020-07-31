2020-07-31T14:59:37+03:00
В мире

Билла Клинтона обвинили в участии в оргиях на «острове педофилов»

Секс-рабыня миллиардера Эпштейна рассказала интересные подробности о жизни бывшего президента США
Мария БЕРК
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Экс-президент США Билл Клинтон.Экс-президент США Билл Клинтон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из секс-рабынь американского миллиардера-педофила Джефри Эпштейна, Вирджиния Джуффре, которая первая публично рассказала об оргиях и домогательствах с его стороны, поделилась новой порцией откровений.

Известно, что Эпштейн владел собственным островом Литл Сент-Джеймс, на котором частенько проходили вечеринки, перераставшие в пьяные оргии.

Во время одной из них Джуффре заметила среди гостей бывшего американского президента Билла Клинтона. Он был в компании двух молодых девушек из Нью-Йорка.

Вирджиния Джуффре во время интервью. Фото: Youtube

Вирджиния Джуффре во время интервью.Фото: Youtube

Вирджиния удивилась и поинтересовалась у Эпштейна, что здесь делает Клинтон.

- Он отшутился и сказал, что Клинтон в большом долгу перед ним. Эпштейн никогда не говорил мне о том, что это был за долг, - вспоминает Джуффре.

Будет ли экс-президент США привлечен к судебному разбирательству по делу Эпштейна, пока неизвестно. Но о его тесных дружеских отношениях с миллиардером писали и говорили давно. Клинтон был частым пассажиром на борту личного самолета погибшего финансиста. Сам же экс-президент США неоднократно говорил о том, что не имел никакого отношения к преступлениям Эпштейна.

Миллиардер Джефри Эпштейн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер Джефри Эпштейн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После таинственной гибели Эпштейна в тюрьме в его нью-йоркском особняке нашли портрет Билла Клинтона. На нем бывший президент США изображен в… платье и на каблуках.

Следствие по делу Эпштейна ранее заявляло, что Клинтон, как минимум, 11 раз был на «острове педофилов» в сопровождении бывшей подруги Эпштейна, британской светской львицы Гислейн Максвелл.

Максвелл недавно была задержана в своем тайном поместье в Нью-Гемпшире и арестована. Суд над ней назначен на середину будущего года. Ее обвиняют в сводничестве и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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