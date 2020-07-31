2020-07-31T16:22:47+03:00
Общество

На младшую сестру Хачатурян адвокаты напишут заявление об участии в митинге

Толпа скандирующих феминисток сорвала интервью адвокатам родных Михаила Хачатуряна
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Мария Хачатурян (в центре) после судебного заседания 28 июля 2020 г.Мария Хачатурян (в центре) после судебного заседания 28 июля 2020 г.Фото: REUTERS
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В Мосгорсуде сегодня прошло предварительное заседание по делу сестер Хачатурян. Точнее, по делу двух старших сестер - как ранее сообщал сайт kp.ru младшую сестру Марию решили судить отдельно (экспертиза признала, что в момент убийства отца она была невменяема).

Напомним:

- В июле 2018 года Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян (на тот момент им было, соответственно, 19, 18 и 17 лет) зарезали своего отца, Михаила Хачатуряна.

- Девушки заявили, что в течение многих лет отец издевался над ними, избивал, угрожал оружием и домогался.

Михаила Хачатуряна убили собственные дочери, мотивируя свой поступок постоянными унижениями и насилием со стороны отца.

Михаила Хачатуряна убили собственные дочери, мотивируя свой поступок постоянными унижениями и насилием со стороны отца.

- Однако родня Михаила считает, что девушки расправились с отцом из-за наследства, а строг он был, чтобы удержать дочерей от пороков...

- Общественность требовала, чтобы действия сестер Хачатурян квалифицировали как самооборону. Однако всем троим было предъявлено обвинение по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору». Это - до 15 лет колонии.

Первое заседание прошло в закрытом режиме - журналистов в зал не пустили.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин рассказал, что защита просит суд вернуть дело в прокуратуру (чтобы там еще разобрались в материалах и пересмотрели статью обвинения), а еще - изменить сестрам меру пресечения на подписку о невыезде (сейчас действует запрет определенных действий - нельзя пользоваться связью, например). Также сестры Хачатурян хотели бы, чтобы их судили присяжные.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судья должен разобраться в ходатайствах и вынести по ним решение в понедельник, 3 августа - начинать уже процесс или действительно пока вернуть материалы прокуратуре...

Впрочем, все главные события дня по делу сестер развернулись уже после заседания.

На крыльце суда появилась адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы родных Михаила - они признаны потерпевшими.

- Мы тоже хотим вернуть дело прокурору, - заявила журналистам Нитченко. - Чтобы действия сестер дополнительно квалифицировали как корыстный мотив.

Адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что вы имеете в виду?

- Сестры в день убийства и за день до убийства ни о чем, кроме денег отца не говорили. Есть детальная переписка с трех телефонов. В материалах дела нет ни одного очевидца тех действий со стороны Михаила Хачатуряна, о которых мы постоянно читаем в прессе. Это какие-то вбросы.

Адвокат Юлия Нитченко: "Мы хотим, чтобы действия сестер дополнительно квалифицировали как корыстный мотив". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат Юлия Нитченко: "Мы хотим, чтобы действия сестер дополнительно квалифицировали как корыстный мотив".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И тут за спинами журналистов грянуло, как по команде: «Сво-бо-ду! Сво-бо-ду!» Оказалось, у суда дежурила большая толпа девушек (в основном). На вид в массе своей - максимум лет до 18-20. «Феминистки пришли», - буркнул кто-то. Тем временем толпа организованно «заряжала», скандируя: «Самооборона это не преступление!» Ребят было довольно много - человек пятьдесят. И попытки адвоката выступить тонули в шуме.

- Я сейчас еду на Петровку, 38 и буду писать заявление о том, что младшая сестра Хачатурян 28 июля приняла участие в подобном митинге... Мы расцениваем подобное поведение людей как давление на суд.

Голос адвоката снова утонул в скандировании.

Девушки из "группы поддержки" сестёр Хачатурян не дали адвокату Нитченко возможности спокойно ответить на вопросы журналистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девушки из "группы поддержки" сестёр Хачатурян не дали адвокату Нитченко возможности спокойно ответить на вопросы журналистов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, подобное скандирование как раз случилось несколько дней назад и на первом заседании по делу Марии Хачатурян. Девушку, которая вышла из здания суда в перерыве, проводили криками. Видимо, именно это предлагают считать участием в митинге.

Мария Хачатурян. Фото: REUTERS

Мария Хачатурян.Фото: REUTERS

Мы не можем критиковать своих коллег, какими бы они профессиональными или непрофессиональными не были, - прокомментировал громкое заявление другой стороны адвокат Алексей Паршин. - Пусть делают, что хотят. Лично я знаю, что Мария ни в каком митинге не участвовала. Пусть пишут заявление и доказывают обратное, если им так хочется.

Заседание по делу сестер Хачатурян продолжат 3 августа, в понедельник, в 11:30.

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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