Четверть бюджета Олимпиады-80 профинансировали доходами от лотерей СССР

Олимпиада-80 отмечает юбилей: самое знаменитое спортивное событие времен СССР прошло ровно 40 лет назад. Но мало кто помнит, что на этот год приходится еще одна юбилейная дата. Полвека назад в нашей стране впервые провели спортивную лотерею «6 из 49», позже получившую название «Спортлото». К Олимпиаде-80 она имеет самое непосредственное отношение: именно спортивные лотереи внесли существенный вклад в подготовку международного спортивного праздника. Доходы от продажи билетов «Спортлото» и «Спринта» обеспечили более четверти бюджета Олимпиады-80. Благодаря спортивным лотереям удалось собрать грандиозную по тем временам сумму - 532,3 млн рублей.

Во времена СССР лотереи пользовались огромной популярностью - в них участвовали почти 70% населения страны. Доходы от продажи билетов шли на на оплату выигрышей и финансирование спорта. По словам зампредседателя оргкомитета «Олимпиады-80» Владимира Коваля, на организацию XXII летних Игр в Советском Союзе было выделено более 1,9 млрд. рублей. Из них 431,3 млн рублей были потрачены на строительство новых спортивных объектов и реконструкцию уже имеющихся сооружений.

Список олимпийских объектов, появившихся на карте СССР благодаря спортивным лотереям, более чем внушительный. На доходы от розыгрышей в Москве были построены и реконструированы спорткомплекс «Олимпийский», стадион в Лужниках, гребной канал и велотрек в Крылатском, бассейн «Чайка». Десятки стадионов, дворцов спорта и баз для подготовки будущих чемпионов были построены или модернизированы в Ленинграде, Киеве, Минске, Харькове, Одессе, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Алма-Ате и других советских городах. Кроме того, с расчетом на иностранных туристов был построен международный аэропорт Шереметьево-2, появились отели «Измайлово» и «Космос».

- Лотереи в то время были всенародными и люди понимали, что деньги от продажи билетов идут на развитие спорта в стране, - рассказывает почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. - Лотереи и проводились тогда под лозунгом «Выигрываете вы - выигрывает спорт! В частности, благодаря лотереям государство имело полное право заявить, что Олимпиада в Москве была общенародной и прошла при поддержке граждан, купивших лотерейные билеты.

В наши дни лотереи продолжают славные традиции прошлого, поддерживая социальные программы по развитию физкультуры и спорта. Все лотереи в России являются государственными и курируются Федеральной налоговой службой. Организаторами лотерей выступают Министерство финансов и Министерство спорта РФ, главная цель проведения розыгрышей - финансовая поддержка спортивных событий, мероприятий и программ.

- Наследником советских лотерейных традиций, поддерживающих честность, прозрачность и открытость является бренд «Столото». И если 90-е годы или начало 2000-х было ознаменовано резким падением интереса к лотереям и тогда участвовали всего около 4% населения, так как они были частными и неконтролируемыми, то, после того, как в 2014 году все лотереи в России вновь стали государственными, а отчисления от их продажи стали направляться на развитие физической культуры и спорта, доверие к ним стало возвращаться, - комментирует операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

По ее словам, в этом году в лотереях принимают участие почти 30% жителей России. Число счастливчиков постоянно пополняется: каждую неделю по всей стране появляется 25 новых миллионеров, выигравших в лотерею.

- Сегодня государственные лотереи продолжают отчисления в государственные бюджеты разных уровней, которые к текущему моменту составили уже более 25 млрд рублей, - отметила Варвара Басанович.

СПРАВКА «КП»

Спортивные лотереи появились в нашей стране 50 лет назад: первый тираж «6 из 49» провели в октябре 1970 года. Идею устроить лотерею подал Спорткомитет СССР, искавший новые источники финансирования спорта. Розыгрыш провели в Центральном Доме журналиста в Москве. Позже лотерея получила название «Спортлото».

Когда Москва была официально утверждена столицей будущих олимпийских Игр, доходы от спортивных лотерей было решено направить на подготовку этого события. С 1975 года Оргкомитет Олимпиады-80 получал 5% от продажи билетов «Спортлото». Годом позже, в октябре 1976 года прошел первый розыгрыш лотереи «Спринт». Все доходы от нее направлялись на подготовку и проведение Олимпиады.

Позднее в СССР появилась еще одна спортивная лотерея - «Спортолото-2» (в народе ее еще называли «Олимпийское Спортлото»). Доходы от нее шли непосредственно на строительство олимпийских объектов. Тогда же стали популярными и международные олимпийские лотереи. Кроме жителей Советского Союза в них участвовали граждане других соцстран - Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии и Чехословакии. Благодаря олимпийским лотереям Оргкомитет Олимпиады-80 получил около 396 млн рублей. Еще 140,8 млн добавила самая популярная лотерея Советского Союза «Спортлото».