Сергей Гармаш: «Ситуация внутри труппы «Современника» чудовищная»

31 июля в театре «Современник» прошло «техническое собрание», обернувшееся скандалом. Предполагалось, что это будет что-то вроде рабочей встречи, обсуждения репетиционного процесса, новых условий… Полноценный сбор труппы запланирован на 1 октября. Тогда же и открытие сезона. Но все пошло не по сценарию. Выступил Сергей Гармаш и сказал, что уходит из театра, поскольку не согласен с «вектором развития», который задал новый художественный руководитель. Все свои соображения о деятельности Виктора Рыжакова народный артист изложил в письме, обращенном к труппе и коллективу «Современника». Вот что написал Гармаш: «Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать".

По словам Сергея Леонидовича, он пытался достучаться до властей, но услышан не был. Решение назначить Виктора Рыжакова в "Современник" - это катастрофа для будущего театра. И это допустили московские власти: "Видимо, чего-то боялись. Возможно, даже слухов о том, что я претендую на роль худрука. Говорю вам ответственно: это не так. Я видел будущее «Современника» в коллегии, как это было в течение 2-х лет после ухода Ефремова. Эта коллегия за 3-5 лет нашла бы того, кто мог возглавить этот театр. И, по моему мнению, это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек". Гармаш упрекнул Рыжакова в том, что его клятвы в верности «Современнику» сильно расходятся с делом: "На сегодняшний день ситуация внутри труппы чудовищная. На лицо очевидный раскол, чего не было здесь никогда. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несёт худрук. Волчек пользовалась безусловным авторитетом в театре. И он был не искусственным, а заслуженным делом. Но она никогда не игнорировала мнение других людей, хоть бывало, что они высказывались и в резкой форме. Сейчас на место авторитету пришёл тоталитаризм: мнения могут быть разными, но правильное одно - мое. И это декларирует человек, ещё ничего не сделавший в театр. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения. Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни. А вместо уволенной Саши Толубеевой на работу принимается собственная дочь".

Сергей Гармаш опасается, что труппу ожидает снятие успешных и конкурентоспособных постановок, тем самым артисты, занятые в них, лишатся заработка, а зрители - любимых спектаклей. А что взамен? Собственные спектакли, сделанные со студентами, жизнеспособность которых не проверена на зрителе. Дальше принимать в этом участие он не мог.

Что происходит за дверями «Современника», пока понять сложно. Новый худрук неохотно вступает в диалог не только с труппой, но и с журналистами. С другой стороны, сама труппа тоже заняла выжидательную позицию. На условиях анонимности нам рассказали очевидцы, что было на собрании, куда не позвали прессу.

- Театр разделился. Меньшая часть - за Гармаша, а большая – затаилась и выжидает. И боится, - сообщил наш источник. - К Сергею Гармашу можно по-разному относиться, но если судить по тому, что происходит в театре сегодня, он прав в своих выводах, изложенных в письме. Да, Виктор Рыжаков в нашем театре всего полгода, но зато как широко шагает. За это время он сделал много чего… «хорошего».

- Ну например: поувольнял билетеров и гардеробщиц? Это ставят ему в вину?

- И это тоже… На собрании его спросили, зачем он это сделал? Причем спросили уважаемые актеры, «ветераны» «Современника» - Елена Миллиоти и Александр Берда. Рыжаков даже объяснять не стал. Мол, не ваше дело, вы все равно ничего не понимаете, это экономика. Это было сказано очень грубо. А перед этим он красиво рассказывал о грандиозных планах, перечислял будущие постановки, про гастроли говорил и связи с другими театрами, про новых режиссеров, которые будут ставить. Чего только не говорил… Когда же его напрямую спросили, почему он выгнал билетёров и гардеробщиков, которые полжизни отдали «Современнику», которым некуда податься в кризис, он ничего не ответил. И ничего не объяснил. И все эти горы золотые в итоге превратились в песок. Посулов и обещаний мы слышали уже много, а хоть бы что было сделано.

Рыжаков привел в театр своих людей. Возможно, он убрал сотрудников «Современника» еще и для этого: освободить ставки для своих (говорят, дочь нового руководителя, пришедшая на место упомянутой Гармашом Саши Толубеевой, представлена труппе как специалист по соцсетям - Ред.). Вместо наших билетеров и гардеробщиков, наймут людей, которые будут работать по договору, а не на ставке. Возможно, в этом есть какая-то экономическая логика. Но он мог это объяснить труппе, раз возник такой вопрос. Но он видимо посчитал, что давать объяснение, - это ниже его достоинства. Человек с больным самолюбием. Нагрубил хорошим актерам и ушел. Что вызвало недоумение.

- А звезды «Современника»: Неелова, Ахеджакова, какая была их реакция?

- Нееловой на собрании не было. Чулпан Хаматовой - тоже. Ахеджакова сидела и молчала. Большинство актеров пока отмалчиваются и присматриваются.

- А чего бояться? Особенно известным, медийным? У многих актеров есть сторонняя занятость. Вот Гармаш не испугался.

- Мстительный человек может выгнать, а куда сейчас пойдешь? Где найти работу в кризис?

- Ходят слухи, что Сергей Гармаш и даже Михаил Ефремов претендовали на место худрука "Современника"? Может быть, в Сергее Леонидовиче сидит обида, что не его назначили?..

- Гармаш в этом письме еще раз повторил, что не претендовал на худрука никогда. Ну а как на самом деле, кто его знает... У Ефремова тоже спрашивали, но он сказал, что не пойдет на эту должность. Зачем это ему? В этом смысле он реальный человек и по характеру не руководитель. Он это понимает.