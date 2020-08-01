"Моя Шанель": Николай Басков показал, с кем живет
Николай Басков - завидный холостяк. Поклонники певца не теряют надежды - однажды их кумир обретет личное счастье. На днях 43-летний артист наконец показал, с кем живет.
Похудевший и сильно изменившийся Николай Басков представил публике свою "королеву". Ею оказалась голубоглазая кошечка породы шотландская вислоухая с благозвучным именем Шанель. "Кто это живет теперь? Кто это такое красивое? Кто это такое ласковое? Кто это? Кто?", - умиляется Николай Басков, снимая на видео свою малышку.
Она еще совсем маленькая, но, как настоящая леди, ухаживает за собой. Кошечка валяется на полу и тщательно вылизывает лапки.
Шанель вызвала волну умиления и восторженных комментариев от поклонников певца. Многие обрадовались тому, что теперь золотой голос России не будет так одинок.
Не так давно он заметно похорошел. Артист изменился до неузнаваемости и теперь может дать фору многим 20-летним юношам. Несколько месяцев назад он обратился за помощью в элитный санаторий. Как выяснили ушлые светские хроникеры, там Николай под присмотром специалистов сбросил больше десяти килограммов, соблюдая диету и отсыпаясь.
Артист с шиком худел на протяжении 21 дня. Басков проходил разнообразные специальные процедуры, комплекс омолаживающих препараторов и, конечно же, занимался спортом.
В его распоряжении был президентский люкс площадью 140 квадратных метров с террасой и сауной. На любые пожелания натурального блондина немедленно реагировал вышколенный персонал лечебницы. За месяц пребывания в этом центре с подобным пакетом услуг желающие обрести точеные формы тратят около 1,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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